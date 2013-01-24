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Мини-блендер

HR2875/00
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  • Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро
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    Мини-блендер

    HR2875/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Увлекательно, свежо и быстро

    Новый мини-блендер Philips поможет приготовить смузи, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете наслаждаться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах

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    Мини-блендер

    Увлекательно, свежо и быстро

    Новый мини-блендер Philips поможет приготовить смузи, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете наслаждаться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах

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      Увлекательно, свежо и быстро

      Компактный блендер Blend&Go

      • 350 Вт
      • 0,6 л — 2 шт.
      • Бутылочка On the Go
      Удобная дорожная бутылка

      Удобная дорожная бутылка

      Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!

      Блендер мощностью 350 Вт

      Блендер мощностью 350 Вт

      Мощность 350 Вт для смешивания и измельчения без усилий.

      Ударопрочный стакан блендера

      Ударопрочный стакан блендера

      Кувшин блендера из ударопрочного пластика защищен от повреждений.

      Съемный ножевой блок блендера

      Съемный ножевой блок блендера

      Для быстрой и эффективной очистки просто извлеките ножевой блок из кувшина.

      Отделение для хранения шнура экономит место на кухне

      Отделение для хранения шнура экономит место на кухне

      Благодаря удобной системе хранения шнур блендера можно убрать, что поможет поддержать порядок на кухне.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Высококачественное хромированное покрытие корпуса блендера

      Блендер в хромированном корпусе будет отлично смотреться на кухне.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        Пластик ABS
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Металлик с серебристым отливом
        Материал, из которого изготовлены ножи
        Нержавеющая сталь
        Материал бутылочки
        SAN

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Съемный ножевой блок
        Да
        Режим скорости
        1

      • Технические характеристики

        Питание
        350  Вт
        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220—240 В
        Вместимость кувшина блендера
        0,6  Д
        Емкость бутылочки
        0,6  Д

      • Аксессуары

        Дорожная бутылочка
        Да

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