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Увлекательно, свежо и быстро
Новый мини-блендер Philips поможет приготовить смузи, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете наслаждаться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах
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Увлекательно, свежо и быстро
Новый мини-блендер Philips поможет приготовить смузи, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете наслаждаться любимыми напитками где угодно! Узнать обо всех преимуществах
Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!
Мощность 350 Вт для смешивания и измельчения без усилий.
Кувшин блендера из ударопрочного пластика защищен от повреждений.
Для быстрой и эффективной очистки просто извлеките ножевой блок из кувшина.
Благодаря удобной системе хранения шнур блендера можно убрать, что поможет поддержать порядок на кухне.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Блендер в хромированном корпусе будет отлично смотреться на кухне.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Аксессуары