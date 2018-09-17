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  • Пышное и однородное тесто — это легко Пышное и однородное тесто — это легко Пышное и однородное тесто — это легко

    Серия 3000 Миксер Philips серии 3000

    HR3705/00

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    Пышное и однородное тесто — это легко

    Благодаря новому миксеру серии 3000 вы сможете на 20% быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс.

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    Серия 3000 Миксер Philips серии 3000

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    Пышное и однородное тесто — это легко

    Легкая конструкция и быстрые конусообразные венчики

    • 300 Вт
    • 5 скоростей + турборежим
    • Венчики и крюки для теста
    • Облегченные
    5 скоростей и турборежим для любых кулинарных задач

    5 скоростей и турборежим для любых кулинарных задач

    Выбирайте одну из 5 настроек скорости для конкретной задачи.

    Фиксатор шнура для аккуратного хранения

    Фиксатор шнура для аккуратного хранения

    Для аккуратного хранения шнур можно обернуть вокруг прибора и закрепить с помощью фиксатора.

    Большая кнопка для быстрого и удобного извлечения венчиков

    Большая кнопка для быстрого и удобного извлечения венчиков

    Извлекайте венчики и крюки для теста одним нажатием большой удобной кнопки.

    Гладкие поверхности для простой очистки

    Гладкие поверхности для простой очистки

    Быстрая и удобная очистка: аксессуары отличаются гладкой поверхностью и подходят для мытья в посудомоечной машине.

    Нескользящее покрытие для удобства использования

    Нескользящее покрытие для удобства использования

    Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*

    Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*, охватывая больший участок за меньшее время и замешивая в тесто воздух для однородной и пышной текстуры.

    Две пары венчиков с плоскими гранями и крюки для теста

    Венчики и крюки для теста легко установить: вставьте их в миксер до щелчка, означающего, что насадки надежно подсоединены.

    Облегченная конструкция для комфортного использования

    Облегченная эргономичная конструкция значительно упрощает процесс.

    Аксессуары из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине

    В комплект миксера входит две пары высококачественных венчиков из нержавеющей стали, которые можно мыть в посудомоечной машине.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Нет
      Функции
      Замешивание, взбивание
      Тип продукта
      ручной блендер
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      регулятор выбора скорости
      Длина шнура
      1,2 м
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Таймер
      Нет
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Ненагревающиеся ручки
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Материал лезвия
      Нержавеющая сталь
      Оборотов в минуту
      1150
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Нет
      Съемные лезвия
      Да
      Возможность колки льда
      Нет
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (станд.)
      Lc = 83 дБ(А)
      Гарантия
      2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      300
      Напряжение
      230
      Частота
      50
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет
      Класс энергоэффективности
      Нет данных

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Насадка-миксер с плоскими гранями
      Аксессуары в комплекте 2
      крюк для теста
      Связанные аксессуары 1
      Инструкция по эксплуатации
      Связанные аксессуары 2
      Гарантийный талон

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Нет
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Нет
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      8,4
      Ширина изделия
      18,7
      Высота изделия
      31,6
      Вес продукта
      0,927
      Длина упаковки
      10,5
      Ширина упаковки
      21
      Высота упаковки
      19,4
      Вес в упаковке
      1,16

    • Срок службы

      Чехол
      > 75 % переработанного сырья

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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