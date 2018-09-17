HR3705/00
Пышное и однородное тесто — это легко
Благодаря новому миксеру серии 3000 вы сможете на 20% быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выбирайте одну из 5 настроек скорости для конкретной задачи.
Для аккуратного хранения шнур можно обернуть вокруг прибора и закрепить с помощью фиксатора.
Извлекайте венчики и крюки для теста одним нажатием большой удобной кнопки.
Быстрая и удобная очистка: аксессуары отличаются гладкой поверхностью и подходят для мытья в посудомоечной машине.
Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*, охватывая больший участок за меньшее время и замешивая в тесто воздух для однородной и пышной текстуры.
Венчики и крюки для теста легко установить: вставьте их в миксер до щелчка, означающего, что насадки надежно подсоединены.
Облегченная эргономичная конструкция значительно упрощает процесс.
В комплект миксера входит две пары высококачественных венчиков из нержавеющей стали, которые можно мыть в посудомоечной машине.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Функция безопасности
Вес и размеры
Срок службы
Страна происхождения
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