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3000 Series

Philips — миксер серии 3000

HR3705/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Пышное и однородное тесто — это легко Пышное и однородное тесто — это легко Пышное и однородное тесто — это легко
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    3000 Series Philips — миксер серии 3000

    HR3705/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Пышное и однородное тесто — это легко

    Благодаря новому миксеру серии 3000 вы сможете на 20% быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Series Philips — миксер серии 3000

    Пышное и однородное тесто — это легко

    Благодаря новому миксеру серии 3000 вы сможете на 20% быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах

    Пышное и однородное тесто — это легко

    Благодаря новому миксеру серии 3000 вы сможете на 20% быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Series Philips — миксер серии 3000

    Пышное и однородное тесто — это легко

    Благодаря новому миксеру серии 3000 вы сможете на 20% быстрее* готовить тесто для вкуснейших пирогов и блюд в кляре. Легкая и эргономичная конструкция значительно облегчает процесс. Узнать обо всех преимуществах

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      Пышное и однородное тесто — это легко

      Легкая конструкция и быстрые конусообразные венчики

      • 300 Вт
      • 5 скоростей + турборежим
      • Плоские венчики и крюки для теста
      • Облегченный
      5 скоростей и турборежим для любых кулинарных задач

      5 скоростей и турборежим для любых кулинарных задач

      Выбирайте одну из 5 настроек скорости для конкретной задачи.

      Фиксатор шнура для аккуратного хранения

      Фиксатор шнура для аккуратного хранения

      Для аккуратного хранения шнур можно обернуть вокруг прибора и закрепить с помощью фиксатора.

      Большая кнопка для быстрого и удобного извлечения венчиков

      Большая кнопка для быстрого и удобного извлечения венчиков

      Извлекайте венчики и крюки для теста одним нажатием большой удобной кнопки.

      Гладкие поверхности для простой очистки

      Гладкие поверхности для простой очистки

      Быстрая и удобная очистка: аксессуары отличаются гладкой поверхностью и подходят для мытья в посудомоечной машине.

      Нескользящее покрытие для удобства использования

      Нескользящее покрытие для удобства использования

      Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*

      Конусообразные венчики совершают на 20 % больше движений*, охватывая больший участок за более короткое время и замешивая в тесто воздух для однородной и пышной текстуры.

      Две пары венчиков с плоскими гранями и крюки для теста

      Венчики и крюки для теста легко установить: вставьте их в миксер до щелчка, означающего, что насадки надежно подсоединены.

      Облегченная конструкция для комфортного использования

      Облегченная эргономичная конструкция значительно упрощает процесс.

      Аксессуары из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине

      В комплект миксера входит две пары высококачественных венчиков из нержавеющей стали, которые можно мыть в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        212X106X196 mm
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        186 х 84 х 154 mm
        Длина шнура
        1,2 m
        цвет
        Белый
        напряжение
        220–240 V
        Вес, включая упаковку
        1,148 kg
        Вес изделия
        0,852 kg
        В комплекте
        • Насадки для теста
        • Венчики с плоскими гранями

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