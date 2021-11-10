HR3740/00
Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.Узнать обо всех преимуществах
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Особая форма конусообразной насадки для взбивания позволяет насыщать тесто пузырьками воздуха, за счет чего обеспечивается нежная и воздушная консистенция
Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.
Различные режимы позволяют легче достигать нужного результата при смешивании.
Турборежим позволяет дополнительно повышать мощность, когда это требуется.
У каждой насадки для взбивания особая форма штыря, что позволяет сразу опознавать насадки для удобного присоединения.
Вы можете отсоединить насадки для взбивания или крюки для теста одним нажатием.
Зажим для кабеля поможет убрать провода с видных мест на кухне.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и размеры
Страна происхождения
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