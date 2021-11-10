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  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    Серия 5000 Миксер

    HR3740/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.

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    Серия 5000 Миксер

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    Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    До 25 % быстрее* благодаря мощному мотору 450 Вт

    • 450 Вт
    • 5 скоростей + турборежим
    • Светло-серый
    Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

    Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

    Особая форма конусообразной насадки для взбивания позволяет насыщать тесто пузырьками воздуха, за счет чего обеспечивается нежная и воздушная консистенция

    Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

    Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

    Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.

    5 режимов скорости для точного управления

    5 режимов скорости для точного управления

    Различные режимы позволяют легче достигать нужного результата при смешивании.

    Турборежим

    Турборежим

    Турборежим позволяет дополнительно повышать мощность, когда это требуется.

    Простая установка насадки для взбивания

    Простая установка насадки для взбивания

    У каждой насадки для взбивания особая форма штыря, что позволяет сразу опознавать насадки для удобного присоединения.

    Кнопка для простого отсоединения насадок

    Кнопка для простого отсоединения насадок

    Вы можете отсоединить насадки для взбивания или крюки для теста одним нажатием.

    Фиксатор облегчает задачу аккуратного хранения шнуров

    Зажим для кабеля поможет убрать провода с видных мест на кухне.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик ABS
      Тип продукта
      Ручной миксер
      Нескользящие ножки
      ДА
      Интерфейс
      /
      Длина шнура
      1,2 м
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Нет
      Материал кувшина
      АБС-пластик
      Материал лезвия
      Нержавеющая сталь
      Импульсный режим
      /
      Съемные лезвия
      Да
      Гарантия
      Да
      Декларация соответствия ЕС
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      450 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50/60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоостановка лезвия
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      9,5 см
      Ширина изделия
      18,5 см
      Высота изделия
      15,5 см
      Вес продукта
      1,05 кг
      Длина упаковки
      20,8 см
      Ширина упаковки
      21 см
      Высота упаковки
      11 см
      Вес в упаковке
      1,460 кг

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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