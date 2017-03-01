HR3745/00
Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.Узнать обо всех преимуществах
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Особая форма конусообразной насадки для взбивания позволяет насыщать тесто пузырьками воздуха, за счет чего обеспечивается нежная и воздушная консистенция
Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.
Благодаря специальной форме чаши, конусообразные насадки для взбивания гарантируют наилучшие результаты смешивания.
Чаша с электроприводом вращается, обеспечивая более тщательное смешивание.
Вы можете отсоединить насадки для взбивания или крюки для теста одним нажатием.
Миксер с подставкой и чашей крепится к поверхности с помощью ножек на присосках, что обеспечивает хорошую устойчивость.
Зажим для кабеля поможет убрать провода с видных мест на кухне.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Функция безопасности
Вес и размеры
Срок службы
Страна происхождения
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