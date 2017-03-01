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  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов
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    Серия 5000 Миксер

    HR3745/00

    Общая оценка / 5
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    Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.

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    Серия 5000 Миксер

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    Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    До 25 % быстрее* благодаря мощному мотору 450 Вт

    • 450 Вт
    • 5 скоростей + турборежим
    • Электропривод, чаша 3 л
    • Светло-серый
    Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

    Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

    Особая форма конусообразной насадки для взбивания позволяет насыщать тесто пузырьками воздуха, за счет чего обеспечивается нежная и воздушная консистенция

    Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

    Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

    Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.

    Однородное смешивание для воздушного теста

    Однородное смешивание для воздушного теста

    Благодаря специальной форме чаши, конусообразные насадки для взбивания гарантируют наилучшие результаты смешивания.

    Чаша 3 л с электроприводом для тщательного смешивания

    Чаша 3 л с электроприводом для тщательного смешивания

    Чаша с электроприводом вращается, обеспечивая более тщательное смешивание.

    Кнопка для простого отсоединения насадок

    Кнопка для простого отсоединения насадок

    Вы можете отсоединить насадки для взбивания или крюки для теста одним нажатием.

    Ножки на присосках для устойчивости

    Ножки на присосках для устойчивости

    Миксер с подставкой и чашей крепится к поверхности с помощью ножек на присосках, что обеспечивает хорошую устойчивость.

    Фиксатор облегчает задачу аккуратного хранения шнуров

    Зажим для кабеля поможет убрать провода с видных мест на кухне.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик ABS
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Нет
      Функции
      взбивание, замешивание теста
      Тип продукта
      ручной блендер
      Количество порций
      12
      Длина шнура
      1,2
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Таймер
      Нет
      Технология
      Нет данных
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Нет
      Индикатор емкости
      Да
      Материал кувшина
      Полипропилен
      Материал лезвия
      Из нержавеющей стали
      Оборотов в минуту
      1150
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Нет
      Съемные лезвия
      Да
      Возможность колки льда
      Нет
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (стандартный)
      Lc = 86 дБ(А)
      Гарантия
      2 г
      Совместимо с сухим кормом
      Нет
      Функция самоочистки
      Нет

    • Технические характеристики

      Мощность
      450
      Напряжение
      230
      Частота
      50
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет
      Класс энергоэффективности
      Нет

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Насадка с двумя венчиками
      Аксессуары в комплекте 2
      крюк для теста
      Связанные аксессуары 1
      Инструкция по эксплуатации
      Связанные аксессуары 2
      Гарантийный талон

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Нет
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Нет
      Блокировка от детей
      Нет данных

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      220 мм
      Ширина изделия
      150 мм
      Высота изделия
      230 мм
      Вес продукта
      0,9 кг
      Длина упаковки
      35
      Ширина упаковки
      23,5
      Высота упаковки
      21
      Вес в упаковке
      2,48

    • Срок службы

      Чехол
      >90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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