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  • Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    5000 Series Миксер

    HR3750/00

    Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    Миксер Philips поможет в приготовлении вкусных воздушных кексов и другой выпечки для всей семьи. Благодаря конической насадке достигается более нежная и воздушная консистенция, а также обеспечивается быстрое смешивание. Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.

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    5000 Series Миксер

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    Мощное, эффективное смешивание для пышных пирогов

    До 25 % быстрее* благодаря мощному мотору 450 Вт

    • 450 Вт
    • 5 скоростей + турборежим
    • Электропривод, чаша 3 л
    • Светло-серый
    Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

    Конусообразная насадка для взбивания обеспечивает насыщение кислородом

    Особая форма конусообразной насадки для взбивания позволяет насыщать тесто пузырьками воздуха, за счет чего обеспечивается нежная и воздушная консистенция

    Однородное смешивание для воздушного теста

    Однородное смешивание для воздушного теста

    Благодаря специальной форме чаши, конусообразные насадки для взбивания гарантируют наилучшие результаты смешивания.

    Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

    Мотор мощностью 450 Вт для замешивания даже самого густого теста

    Мощный мотор 450 Вт позволяет легко замешивать даже самое густое тесто.

    Кнопка для простого отсоединения насадок

    Кнопка для простого отсоединения насадок

    Вы можете отсоединить насадки для взбивания или крюки для теста одним нажатием.

    Чаша 3 л с электроприводом для тщательного смешивания

    Чаша 3 л с электроприводом для тщательного смешивания

    Чаша с электроприводом вращается, обеспечивая более тщательное смешивание.

    Ножки на присосках для устойчивости

    Ножки на присосках для устойчивости

    Миксер с подставкой и чашей крепится к поверхности с помощью ножек на присосках, что обеспечивает хорошую устойчивость.

    Фиксатор облегчает задачу аккуратного хранения шнуров

    Зажим для кабеля поможет убрать провода с видных мест на кухне.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китае

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Насадка с двумя венчиками
      • Насадка для замешивания теста

    • Технические характеристики

      Мощность
      450  W
      Длина шнура
      1,2  m
      Объем чаши
      3  L
      Частота
      50/60  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Белый
      Цвет панели управления
      Светло-серый

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Отделение для хранения шнура
      • Переключатель питания
      • Турборежим
      Количество скоростей
      5 + турборежим

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      АБС-пластик
      Материал аксессуаров
      Нержавеющая сталь

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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