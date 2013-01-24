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Стакан для блендера кухонного комбайна
Этот кувшин подходит для кухонного комбайна Philips: в нем можно взбивать, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
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Стакан для блендера кухонного комбайна
Этот кувшин подходит для кухонного комбайна Philips: в нем можно взбивать, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах