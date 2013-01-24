Стакан для блендера кухонного комбайна

Этот кувшин подходит для кухонного комбайна Philips: в нем можно взбивать, смешивать и измельчать различные ингредиенты. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, вы можете использовать второй! Можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах