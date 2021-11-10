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  • Легко готовьте домашние блюда каждый день Легко готовьте домашние блюда каждый день Легко готовьте домашние блюда каждый день

    Daily Collection Компактный кухонный комбайн

    HR7320/00

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    Легко готовьте домашние блюда каждый день

    Если вам нравится есть домашнюю пищу, но время не позволяет ее готовить, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Daily Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда.

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    Daily Collection Компактный кухонный комбайн

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    Легко готовьте домашние блюда каждый день

    с необходимыми аксессуарами и компактным дизайном

    • 700 Вт
    • 19 функций
    • Диск 2 в 1
    • Хранение в чаше
    Мощный мотор 700 Вт для простого приготовления ингредиентов

    Мощный мотор 700 Вт для простого приготовления ингредиентов

    Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами — от хлебного теста до жестких овощей, сыра и шоколада. Он также обеспечит простую нарезку и измельчение.

    Быстрая готовка с широкой камерой подачи и минимум предварительной нарезки

    Быстрая готовка с широкой камерой подачи и минимум предварительной нарезки

    Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки.

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей.

    Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

    Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

    Все насадки можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

    Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

    Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

    Ударопрочный кувшин объемом 1,5 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

    Удобный универсальный прибор: замешивайте, взбивайте, измельчайте, нарезайте

    Более 19 функций позволяют готовить все, что угодно: готовые блюда, хлеб, соусы и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша с помощью S-лезвия, либо резки и измельчения с помощью диска 2 в 1. С их помощью вы также можете взбивать и замешивать ингредиенты — все зависит только от вашего настроения.

    Цветовая индикация скорости и аксессуаров для простого использования

    Для стабильно идеальных результатов просто используйте аксессуар, соответствующий установленной скорости. Скорость 1 подходит для взбивания сливок и яиц, а также приготовления сладостей и хлебного теста. Скорость 2 идеально подойдет для измельчения лука, приготовления фарша, смузи и многого другого.

    Малая площадь основания и место для хранения всех аксессуаров в чаше

    Компактный кухонный комбайн занимает меньше места на кухонном столе, но при этом располагает всеми необходимыми аксессуарами, которые можно легко хранить внутри чаши.

    Двусторонний диск 2 в 1 из нержавеющей стали: нарезайте и измельчайте

    Эргономичный двусторонний диск обеспечивает простую нарезку и измельчение ингредиентов!

    Обрабатывайте до 5 порций ингредиентов за один прием с чашей емкостью 1,5 л

    Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Нет
      Функции
      Смешивание, измельчение, шинковка, замешивание теста, эмульсификация
      Тип продукта
      Кухонный комбайн
      Количество порций
      6
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      Поворотный переключатель
      Длина шнура
      1 м
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Технология
      Нет данных
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Индикатор питания
      Нет данных
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Индикатор емкости
      Да
      Материал кувшина
      SAN
      Материал лезвия
      Из нержавеющей стали
      Оборотов в минуту
      17 000
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Да
      Съемные лезвия
      Да
      Возможность колки льда
      Да
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (станд.)
      Lc = 87 дБ(А)
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      700
      Напряжение
      230
      Частота
      50
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Двусторонний диск, эмульсификатор, кувшин
      Аксессуары в комплекте 2
      S-образное лезвие ножевого блока, инструмент для замешивания теста
      Связанные аксессуары 1
      Инструкция по эксплуатации
      Связанные аксессуары 2
      Гарантийный талон
      Связанные аксессуары 3
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    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Нет
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Да
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      21,4
      Ширина изделия
      20,9
      Высота изделия
      39,6
      Вес продукта
      2,12
      Длина упаковки
      41,6
      Ширина упаковки
      25,4
      Высота упаковки
      30,7
      Вес в упаковке
      3,57

    • Срок службы

      Чехол
      >75 % переработанных материалов

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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