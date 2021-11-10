Легко готовьте домашние блюда каждый день

Если вам нравится есть домашнюю пищу, но время не позволяет ее готовить, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Daily Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда.