HR7320/00
Легко готовьте домашние блюда каждый день
Если вам нравится есть домашнюю пищу, но время не позволяет ее готовить, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Daily Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами — от хлебного теста до жестких овощей, сыра и шоколада. Он также обеспечит простую нарезку и измельчение.
Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки.
Быстрая и легкая сборка всех деталей.
Все насадки можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.
Ударопрочный кувшин объемом 1,5 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.
Более 19 функций позволяют готовить все, что угодно: готовые блюда, хлеб, соусы и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша с помощью S-лезвия, либо резки и измельчения с помощью диска 2 в 1. С их помощью вы также можете взбивать и замешивать ингредиенты — все зависит только от вашего настроения.
Для стабильно идеальных результатов просто используйте аксессуар, соответствующий установленной скорости. Скорость 1 подходит для взбивания сливок и яиц, а также приготовления сладостей и хлебного теста. Скорость 2 идеально подойдет для измельчения лука, приготовления фарша, смузи и многого другого.
Компактный кухонный комбайн занимает меньше места на кухонном столе, но при этом располагает всеми необходимыми аксессуарами, которые можно легко хранить внутри чаши.
Эргономичный двусторонний диск обеспечивает простую нарезку и измельчение ингредиентов!
Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Функция безопасности
Вес и размеры
Срок службы
Страна происхождения
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