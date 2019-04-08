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Daily Collection

Компактный кухонный комбайн

HR7320/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день Легко готовьте домашние блюда каждый день Легко готовьте домашние блюда каждый день
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    Daily Collection Компактный кухонный комбайн

    HR7320/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Легко готовьте домашние блюда каждый день

    Если вам нравится есть домашнюю пищу, но время не позволяет ее готовить, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Daily Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Компактный кухонный комбайн

    Легко готовьте домашние блюда каждый день

    Если вам нравится есть домашнюю пищу, но время не позволяет ее готовить, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Daily Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда. Узнать обо всех преимуществах

    Легко готовьте домашние блюда каждый день

    Если вам нравится есть домашнюю пищу, но время не позволяет ее готовить, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Daily Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Компактный кухонный комбайн

    Легко готовьте домашние блюда каждый день

    Если вам нравится есть домашнюю пищу, но время не позволяет ее готовить, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Daily Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко готовьте домашние блюда каждый день

      с необходимыми аксессуарами и компактным дизайном

      • 700 Вт
      • 19 функций
      • Диск 2 в 1
      • Хранение в чаше
      Мощный мотор 700 Вт для простого приготовления ингредиентов

      Мощный мотор 700 Вт для простого приготовления ингредиентов

      Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами — от хлебного теста до жестких овощей, сыра и шоколада. Он также обеспечит простую нарезку и измельчение.

      Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки

      Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки

      Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки.

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей.

      Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

      Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

      Все насадки можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

      Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

      Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

      Ударопрочный кувшин объемом 1,5 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

      Удобный универсальный прибор: замешивайте, взбивайте, измельчайте, нарезайте

      Более 19 функций позволяют готовить все, что угодно: готовые блюда, хлеб, соусы и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша с помощью S-лезвия, либо резки и измельчения с помощью диска 2 в 1. С их помощью вы также можете взбивать и замешивать ингредиенты — все зависит только от вашего настроения.

      Цветовая индикация скорости и аксессуаров для простого использования

      Для стабильно идеальных результатов просто используйте аксессуар, соответствующий установленной скорости. Скорость 1 подходит для взбивания сливок и яиц, а также приготовления сладостей и хлебного теста. Скорость 2 идеально подойдет для измельчения лука, приготовления фарша, смузи и многого другого.

      Малая площадь основания и место для хранения всех аксессуаров в чаше

      Компактный кухонный комбайн занимает меньше места на кухонном столе, но при этом располагает всеми необходимыми аксессуарами, которые можно легко хранить внутри чаши.

      Двусторонний диск 2 в 1 из нержавеющей стали: нарезайте и измельчайте

      Эргономичный двусторонний диск обеспечивает простую нарезку и измельчение ингредиентов!

      Обрабатывайте до 5 порций ингредиентов за один прием с чашей емкостью 1,5 л

      Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

      • Технические характеристики

        Комплектация
        • Jar
        • Blade unit S-blade
        • Emulsifying tool
        • Kneading tool
        • Reversible disc
        Мощность
        700 W
        Напряжение
        220–240 V
        Объем
        2,1 L
        Сделано в
        Китае
        Цвет
        Black
        Рабочая емкость чаши
        1,5 (или 500 г муки) L
        Частота
        50–60 Hz
        Емкость
        1 L
        Количество дисков для нарезки ломтиками
        1 (двусторонний)
        Количество скоростей
        2 + Пульс

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Yes

      • Обработка

        Материал аксессуаров
        Металл (диск 2 в 1) и пластик (насадка для замешивания теста и диск для взбивания)
        Материал основного корпуса
        АБС-пластик
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал контейнера для мякоти/толкателя
        SAN

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        244 x 244 x 377 mm

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Cord storage
        • Dishwasher safe
        • Integrated cord storage
        • Non-slip feet
        • Pulse

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