Ключевые слова для поиска

  • Легко готовьте домашние блюда каждый день Легко готовьте домашние блюда каждый день Легко готовьте домашние блюда каждый день

    Daily Collection Компактный кухонный комбайн

    HR7320/10

    Легко готовьте домашние блюда каждый день

    Если вам нравится есть домашнюю пищу, но время не позволяет ее готовить, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Daily Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Компактный кухонный комбайн

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Легко готовьте домашние блюда каждый день

    с необходимыми аксессуарами и компактным дизайном

    • 700 Вт
    • 19 функций
    • Диск 2 в 1
    • Хранение в чаше
    Мощный мотор 700 Вт для простого приготовления ингредиентов

    Мощный мотор 700 Вт для простого приготовления ингредиентов

    Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами — от хлебного теста до жестких овощей, сыра и шоколада. Он также обеспечит простую нарезку и измельчение.

    Быстрая готовка с широкой камерой подачи и минимум предварительной нарезки

    Быстрая готовка с широкой камерой подачи и минимум предварительной нарезки

    Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки.

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей.

    Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

    Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

    Все насадки можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

    Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

    Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

    Ударопрочный кувшин объемом 1,5 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

    Удобный универсальный прибор: замешивайте, взбивайте, измельчайте, нарезайте

    Более 19 функций позволяют готовить все, что угодно: готовые блюда, хлеб, соусы и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша с помощью S-лезвия, либо резки и измельчения с помощью диска 2 в 1. С их помощью вы также можете взбивать и замешивать ингредиенты — все зависит только от вашего настроения.

    Цветовая индикация скорости и аксессуаров для простого использования

    Для стабильно идеальных результатов просто используйте аксессуар, соответствующий установленной скорости. Скорость 1 подходит для взбивания сливок и яиц, а также приготовления сладостей и хлебного теста. Скорость 2 идеально подойдет для измельчения лука, приготовления фарша, смузи и многого другого.

    Малая площадь основания и место для хранения всех аксессуаров в чаше

    Компактный кухонный комбайн занимает меньше места на кухонном столе, но при этом располагает всеми необходимыми аксессуарами, которые можно легко хранить внутри чаши.

    Двусторонний диск 2 в 1 из нержавеющей стали: нарезайте и измельчайте

    Эргономичный двусторонний диск обеспечивает простую нарезку и измельчение ингредиентов!

    Обрабатывайте до 5 порций ингредиентов за один прием с чашей емкостью 1,5 л

    Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Кувшин
      • Ножевой блок S-образной формы
      • Насадка для взбивания
      • Насадка для замешивания теста
      • Двусторонний диск

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      700  W
      Объем чаши
      2,1  l
      Частота
      50–60  Hz
      Рабочая емкость чаши
      1,5 (или 500 г муки)  l
      Емкость
      1  l

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      244 x 244 x 377  mm

    • Общие характеристики

      Количество дисков для нарезки ломтиками
      1 (двусторонний)
      Функции устройства
      • Отделение для хранения шнура
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      • Импульсный
      Количество скоростей
      2 + Пульс

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      ABS-пластик
      Материал аксессуаров
      Металл (диск 2 в 1) и пластик (насадка для замешивания теста и диск для взбивания)
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      SAN
      Материал контейнера для мякоти/толкателя
      SAN

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.