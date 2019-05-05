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  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

    Viva Collection Компактный кухонный комбайн

    HR7510/00

    Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

    Если Вам нравится есть полезную домашнюю пищу, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Viva Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме города. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда даже из самых твердых ингредиентов.

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    Viva Collection Компактный кухонный комбайн

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    Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

    Отличные результаты даже при обработке самых твердых ингредиентов

    • 800 Вт
    • 29 функций
    • Диск 2 в 1
    • Соковыжималка для цитрусовых
    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

    Быстрая готовка с широкой камерой подачи и минимум предварительной нарезки

    Быстрая готовка с широкой камерой подачи и минимум предварительной нарезки

    Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки.

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей.

    Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

    Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

    Все насадки можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

    Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

    Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

    Ударопрочный кувшин объемом 1,5 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

    Мощный мотор 800 Вт для легкой обработки ингредиентов

    Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами, например хлебным тестом, жесткими овощами, сыром и шоколадом. Он также обеспечит простую нарезку и измельчение.

    Универсально: замешивайте, взбивайте, измельчайте, нарезайте и выжимайте сок

    Более 29 функций позволяют готовить все, что угодно: готовые блюда, хлеб, соусы, соки и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша (S-лезвие), либо просто режьте и измельчайте (диск 2 в 1). Все зависит только от Вашего желания!

    Цветовая индикация скорости и аксессуаров для простого использования

    Для стабильно идеальных результатов просто используйте аксессуар, соответствующий установленной скорости. Скорость 1 подходит для взбивания сливок и яиц, а также приготовления сладостей и хлебного теста. Скорость 2 идеально подойдет для измельчения лука, приготовления фарша, смузи и многого другого.

    Малая занимаемая площадь и место для хранения всех аксессуаров в чаше

    Компактный кухонный комбайн Viva занимает меньше места на кухонном столе, но при этом располагает всеми необходимыми аксессуарами, которые можно легко хранить внутри чаши.

    Двусторонний диск 2 в 1 из нержавеющей стали: нарезайте и измельчайте

    Эргономичный двусторонний диск обеспечивает простую нарезку и измельчение ингредиентов!

    Обрабатывайте до 5 порций ингредиентов за один прием с чашей емкостью 1,5 л

    Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Ножевой блок S-образной формы
      • Соковыжималка для цитрусовых
      • Насадка для взбивания
      • Кувшин
      • Насадка для замешивания теста
      • Двусторонний диск

    • Технические характеристики

      Мощность
      800  W
      Объем чаши
      2,1  L
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50–60  Hz
      Рабочая емкость чаши
      500 г муки или 1,5  L

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      244 x 244 x 377  mm

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Отделение для хранения шнура
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      • Импульсный
      Количество скоростей
      2 + Пульс
      Количество дисков для нарезки
      1 (двусторонний)

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      ABS-пластик
      Материал аксессуаров
      Металл (диск 2 в 1) и пластик (насадка для замешивания теста и диск для взбивания)
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      SAN
      Материал контейнера для мякоти/толкателя
      SAN

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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