HR7510/00
Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности
Если Вам нравится есть полезную домашнюю пищу, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Viva Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме города. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда даже из самых твердых ингредиентов.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!
Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки.
Быстрая и легкая сборка всех деталей.
Все насадки можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.
Ударопрочный кувшин объемом 1,5 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.
Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами, например хлебным тестом, жесткими овощами, сыром и шоколадом. Он также обеспечит простую нарезку и измельчение.
Более 29 функций позволяют готовить все, что угодно: готовые блюда, хлеб, соусы, соки и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша (S-лезвие), либо просто режьте и измельчайте (диск 2 в 1). Все зависит только от Вашего желания!
Для стабильно идеальных результатов просто используйте аксессуар, соответствующий установленной скорости. Скорость 1 подходит для взбивания сливок и яиц, а также приготовления сладостей и хлебного теста. Скорость 2 идеально подойдет для измельчения лука, приготовления фарша, смузи и многого другого.
Компактный кухонный комбайн Viva занимает меньше места на кухонном столе, но при этом располагает всеми необходимыми аксессуарами, которые можно легко хранить внутри чаши.
Эргономичный двусторонний диск обеспечивает простую нарезку и измельчение ингредиентов!
Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
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