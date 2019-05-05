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  • Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

    Viva Collection Компактный кухонный комбайн

    HR7530/10

    Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

    Если Вам нравится есть полезную домашнюю пищу, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Viva Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме города. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда даже из самых твердых ингредиентов.

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    Viva Collection Компактный кухонный комбайн

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    Здоровая домашняя еда и неограниченные возможности

    Отличные результаты даже при обработке самых твердых ингредиентов

    • 850 Вт
    • 31 функция
    • Диск 2 в 1
    • Диск для картофеля фри, контейнер
    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

    Быстрая готовка с широкой камерой подачи и минимум предварительной нарезки

    Быстрая готовка с широкой камерой подачи и минимум предварительной нарезки

    Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки.

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей.

    Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

    Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

    Все насадки можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

    Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

    Ударопрочный прозрачный кувшин для ежедневного использования

    Ударопрочный кувшин объемом 1,5 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

    Мощный мотор 850 Вт для легкой обработки ингредиентов

    Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами, например хлебным тестом, жесткими овощами, кофейными зернами, сыром и шоколадом. Он также обеспечит легкую нарезку и простое измельчение.

    Замешивайте, взбивайте, измельчайте, нарезайте, натирайте и выжимайте сок

    Более 31 функции позволяют готовить все, что угодно: салаты, хлеб, соусы, молотый кофе, соки и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша (S-лезвие), либо просто режьте и измельчайте (диск 2 в 1). Все зависит только от вашего желания!

    Цветовая индикация скорости и аксессуаров для простого использования

    Для стабильно идеальных результатов просто используйте аксессуар, соответствующий установленной скорости. Скорость 1 подходит для взбивания сливок и яиц, а также приготовления сладостей и хлебного теста. Скорость 2 идеально подойдет для измельчения лука, приготовления фарша, смузи и многого другого.

    Малая занимаемая площадь и место для хранения всех аксессуаров в чаше

    Компактный кухонный комбайн Viva занимает меньше места на кухонном столе, но при этом располагает всеми необходимыми аксессуарами, которые можно легко хранить в специальном контейнере.

    Двусторонний диск 2 в 1 из нержавеющей стали: нарезайте и измельчайте

    Эргономичный двусторонний диск обеспечивает простую нарезку и измельчение ингредиентов!

    Обрабатывайте до 5 порций ингредиентов за один прием с чашей емкостью 1,5 л

    Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Нет
      Функции
      Смешивание, измельчение, шинкование, замешивание теста, эмульсирование, соковыжималка для цитрусовых, мельничка
      Тип продукта
      Кухонный комбайн
      Сертификации
      Нет данных
      Вместимость корзины
      Нет данных
      Емкость резервуара для воды
      Нет данных
      Количество порций
      6
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      Поворотный переключатель
      Длина шнура
      1
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Функция поддержания температуры
      Нет данных
      Таймер
      Нет данных
      Технология
      Технология PowerChop
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Регулируемый термостат
      Нет данных
      Индикатор зарядки
      Нет данных
      Ненагревающиеся ручки
      Нет данных
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Минимальная температура
      Нет данных
      Максимальная температура
      Нет данных
      Индикатор емкости
      Да
      Клапан сброса давления
      Нет данных
      Материал кувшина
      SAN
      Материал лезвия
      Нержавеющая сталь
      Оборотов в минуту
      19 000
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Да
      Съемные лезвия
      Да
      Возможность колки льда
      Да
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (станд.)
      Lc = 87 дБ(А)
      Уровень шума (мощность)
      Нет данных
      Уровень шума (ночн.)
      Нет данных
      Подключение к Интернету
      Нет данных
      Совместимость с "умным домом"
      Нет данных
      Зона действия Wi-Fi
      Нет данных
      Гарантия
      2
      Время нагрева
      Нет данных
      Совместимо с сухим кормом
      Нет данных
      Функция самоочистки
      Нет данных
      Декларация соответствия ЕС
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      850 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет
      Класс энергоэффективности
      Нет данных

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Двусторонний диск, эмульсификатор, кувшин
      Аксессуары в комплекте 2
      S-образное лезвие ножевого блока, инструмент для замешивания теста, инструмент для картофеля фри
      Аксессуары в комплекте 3
      Соковыжималка для цитрусовых, мельничка, контейнер для хранения
      Связанные аксессуары 1
      DFU, IIB
      Связанные аксессуары 2
      QSG, гарантийный талон
      Связанные аксессуары 3
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    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Нет
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Да
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      21,3
      Ширина изделия
      20,6
      Высота изделия
      39,8
      Вес продукта
      2,203
      Длина упаковки
      58
      Ширина упаковки
      27
      Высота упаковки
      29,5
      Вес в упаковке
      4,712

    • Срок службы

      Чехол
      >75 % переработанных материалов

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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