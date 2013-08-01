Поскольку нет внутреннего шнека, содержимое не разбрызгивается из центра чаши

В отличие от других более дешевых комбайнов в этом кухонном комбайне Philips нет внутренней трубки в центре чаши. Благодаря этому супы и другие жидкости не вытекают из центра чаши и не пачкают комбайн и рабочую поверхность кухни! Да и сборка в результате значительно упростилась — просто вставьте держатель по указателям соединительных элементов.