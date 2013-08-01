HR7627/00
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Этот кухонный комбайн Philips из коллекции Daily отличается компактным дизайном и оснащен чашей 2,1 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.
Новый кухонный комбайн Philips из коллекции Daily оснащен камерой подачи ингредиентов, размер которой на 40 % больше, чем на предыдущей модели HR7625, а значит вы сэкономите время на подготовительной нарезке овощей и фруктов
Просто выберите необходимую вставку в диск для приготовления любимого блюда и закрепите его в держателе. Прибор прошел всестороннее тестирование. Вам остается лишь наслаждаться оптимальными результатами нарезки и шинковки.
Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором, который обеспечивает скорость и точное управление при приготовлении любых блюд.
Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.
Все насадки кухонного комбайна Philips можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.
Идеальный аксессуар для приготовления эмульсий и взбивания яиц или сливок. Для получения пышной пены взбивайте ингредиенты на низкой скорости. Готовить вкуснейшие десерты или майонез теперь так просто!
Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!
В отличие от других более дешевых комбайнов в этом кухонном комбайне Philips нет внутренней трубки в центре чаши. Благодаря этому супы и другие жидкости не вытекают из центра чаши и не пачкают комбайн и рабочую поверхность кухни! Да и сборка в результате значительно упростилась — просто вставьте держатель по указателям соединительных элементов.
Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" измельчает овощи, например лук, за мгновение. Его можно также использовать и для измельчения других продуктов, например орехов, мяса или даже измельчения теста для пирога с хрустящей посыпкой.
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Аксессуары в комплекте
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