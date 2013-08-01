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    Daily Collection Кухонный комбайн

    HR7627/00

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот кухонный комбайн Philips из коллекции Daily отличается компактным дизайном и оснащен чашей 2,1 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто!

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    Daily Collection Кухонный комбайн

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    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Готовьте дома — хлеб, торты, напитки и многие другие блюда

    • 650 Вт
    • 2 скоростных режима + импульсный режим
    • чаша 2,1 л
    • Насадки для более чем 15 функций
    2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

    2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

    Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.

    Камера подачи ингредиентов шире на 40 % (по сравнению с моделью Philips HR7625)

    Камера подачи ингредиентов шире на 40 % (по сравнению с моделью Philips HR7625)

    Новый кухонный комбайн Philips из коллекции Daily оснащен камерой подачи ингредиентов, размер которой на 40 % больше, чем на предыдущей модели HR7625, а значит вы сэкономите время на подготовительной нарезке овощей и фруктов

    Высококачественные вставки в диск из нержавеющей стали

    Высококачественные вставки в диск из нержавеющей стали

    Просто выберите необходимую вставку в диск для приготовления любимого блюда и закрепите его в держателе. Прибор прошел всестороннее тестирование. Вам остается лишь наслаждаться оптимальными результатами нарезки и шинковки.

    Мотор мощностью 650 Вт для максимальных результатов

    Мотор мощностью 650 Вт для максимальных результатов

    Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором, который обеспечивает скорость и точное управление при приготовлении любых блюд.

    До 5 порций за один прием

    До 5 порций за один прием

    Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Все насадки кухонного комбайна Philips можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

    Насадка для взбивания сливок и яичных белков

    Насадка для взбивания сливок и яичных белков

    Идеальный аксессуар для приготовления эмульсий и взбивания яиц или сливок. Для получения пышной пены взбивайте ингредиенты на низкой скорости. Готовить вкуснейшие десерты или майонез теперь так просто!

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

    Поскольку нет внутреннего шнека, содержимое не разбрызгивается из центра чаши

    Поскольку нет внутреннего шнека, содержимое не разбрызгивается из центра чаши

    В отличие от других более дешевых комбайнов в этом кухонном комбайне Philips нет внутренней трубки в центре чаши. Благодаря этому супы и другие жидкости не вытекают из центра чаши и не пачкают комбайн и рабочую поверхность кухни! Да и сборка в результате значительно упростилась — просто вставьте держатель по указателям соединительных элементов.

    Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" для наилучшего измельчения

    Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" для наилучшего измельчения

    Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" измельчает овощи, например лук, за мгновение. Его можно также использовать и для измельчения других продуктов, например орехов, мяса или даже измельчения теста для пирога с хрустящей посыпкой.

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Ножевой блок S-образной формы
      • Нож для измельчения
      • Насадка для взбивания
      • Насадка для мелкой шинковки
      • Насадка для нарезки тонкими ломтиками
      • Аксессуар для измельчения

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,0  m
      Объем чаши
      2  l
      Мощность
      650  W
      Напряжение
      220–240  V
      Рабочая емкость чаши
      1,5  l
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость
      1,75  l
      Рабочая емкость кувшина
      1,0  l
      Блендер: макс. оборотов в минуту
      21 000  rpm
      Чаша: количество оборотов в минуту (максимум)
      1900  rpm

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      244 x 244 x 377  mm

    • Общие характеристики

      Количество дисков для нарезки ломтиками
      3
      Функции устройства
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      • Импульсный
      Количество скоростей
      2 + Пульс

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Пластик (ABS)
      Материал аксессуаров
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      Пластик (SAN)

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Диск для мелкой шинковки
      Да

    • Социальная ответственность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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