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Daily Collection

Кухонный комбайн

HR7628/00
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  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
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    Daily Collection Кухонный комбайн

    HR7628/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот кухонный комбайн Philips из коллекции Daily отличается компактным дизайном, оснащен чашей 2,1 л и блендером 1,75 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Кухонный комбайн

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот кухонный комбайн Philips из коллекции Daily отличается компактным дизайном, оснащен чашей 2,1 л и блендером 1,75 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

      Готовьте дома — хлеб, торты, напитки и многие другие блюда

      • 650 Вт
      • Компактный прибор "2 в 1"
      • чаша 2,1 л
      • Насадки для более чем 25 функций
      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает идеальный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Ударопрочный кувшин объемом 1,75 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 6 порций смузи за один раз.

      Поскольку нет внутреннего шнека, содержимое не разбрызгивается из центра чаши

      Поскольку нет внутреннего шнека, содержимое не разбрызгивается из центра чаши

      В отличие от других более дешевых комбайнов в этом кухонном комбайне Philips нет внутренней трубки в центре чаши. Благодаря этому супы и другие жидкости не вытекают из центра чаши и не пачкают комбайн и рабочую поверхность кухни! Да и сборка в результате значительно упростилась — просто вставьте держатель по указателям соединительных элементов.

      Камера подачи ингредиентов шире на 40 % (по сравнению с моделью Philips HR7625)

      Камера подачи ингредиентов шире на 40 % (по сравнению с моделью Philips HR7625)

      Новый кухонный комбайн Philips из коллекции Daily оснащен камерой подачи ингредиентов, размер которой на 40 % больше, чем на предыдущей модели HR7625, а значит вы сэкономите время на подготовительной нарезке овощей и фруктов

      Мотор мощностью 650 Вт для максимальных результатов

      Мотор мощностью 650 Вт для максимальных результатов

      Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором, который обеспечивает скорость и точное управление при приготовлении любых блюд.

      2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

      2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

      Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Все насадки кухонного комбайна Philips можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

      Насадка для взбивания сливок и яичных белков

      Насадка для взбивания сливок и яичных белков

      Идеальный аксессуар для приготовления эмульсий и взбивания яиц или сливок. Для получения пышной пены взбивайте ингредиенты на низкой скорости. Готовить вкуснейшие десерты или майонез теперь так просто!

      Высококачественные вставки в диск из нержавеющей стали

      Высококачественные вставки в диск из нержавеющей стали

      Просто выберите необходимую вставку в диск для приготовления любимого блюда и закрепите его в держателе. Прибор прошел всестороннее тестирование. Вам остается лишь наслаждаться оптимальными результатами нарезки и шинковки.

      Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" для наилучшего измельчения

      Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" для наилучшего измельчения

      Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" измельчает овощи, например лук, за мгновение. Его можно также использовать и для измельчения других продуктов, например орехов, мяса или даже измельчения теста для пирога с хрустящей посыпкой.

      До 6 порций за один прием

      До 6 порций за один прием

      Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 6 порций супа за один прием.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадка для замешивания теста
        Да
        Диск для приготовления эмульсий
        Да
        Вставка в диск: для измельчения
        Да
        Вставка в диск: для шинковки (крупной)
        Да
        Вставка в диск: для нарезки ломтиками (крупными)
        Да
        Нож из нержавеющей стали S-образной формы
        Да
        Кувшин блендера
        Да

      • Характеристики дизайна

        Корпус
        АБС-пластик
        Переключатель скоростей
        АБС-пластик
        Толкатель
        SAN
        Диски, нож для измельчения
        Нержавеющая сталь
        Чаша и крышка
        SAN
        Насадка для замешивания теста
        PP
        Кувшин блендера
        SAN
        Крышка блендера
        PP
        Держатель ножа
        PP

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        2 + импульсный
        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Объем кувшина блендера
        1,75 л
        Емкость кувшина блендера
        1,0 л
        Емкость чаши
        2,1  л
        Максимальная рабочая вместимость чаши
        1,5 л (сухие/жидкие ингредиенты)
        Максимальная рабочая вместимость чаши.
        500 г (мука)
        Размер прибора (ДxШxВ)
        244 x 244 x 377 мм
        Об/мин — блендер и мельница (макс.)
        До 21 000 об/мин
        Об/мин — блендер и мельница (мин.)
        До 16 500 об/мин
        Об/мин — чаша (макс.)
        До 1900 об/мин
        Об/мин — чаша (мин.)
        До 1500 об/мин

      • Технические характеристики

        Мощность
        650  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Безопасность
        Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.

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