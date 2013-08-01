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  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Daily Collection Кухонный комбайн

    HR7628/00

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот кухонный комбайн Philips из коллекции Daily отличается компактным дизайном, оснащен чашей 2,1 л и блендером 1,75 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто!

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    Daily Collection Кухонный комбайн

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    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Готовьте дома — хлеб, торты, напитки и многие другие блюда

    • 650 Вт
    • Компактный прибор "2 в 1"
    • чаша 2,1 л
    • Насадки для более чем 25 функций
    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

    Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

    Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

    Ударопрочный кувшин объемом 1,75 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

    Поскольку нет внутреннего шнека, содержимое не разбрызгивается из центра чаши

    Поскольку нет внутреннего шнека, содержимое не разбрызгивается из центра чаши

    В отличие от других более дешевых комбайнов в этом кухонном комбайне Philips нет внутренней трубки в центре чаши. Благодаря этому супы и другие жидкости не вытекают из центра чаши и не пачкают комбайн и рабочую поверхность кухни! Да и сборка в результате значительно упростилась — просто вставьте держатель по указателям соединительных элементов.

    Камера подачи ингредиентов шире на 40 % (по сравнению с моделью Philips HR7625)

    Камера подачи ингредиентов шире на 40 % (по сравнению с моделью Philips HR7625)

    Новый кухонный комбайн Philips из коллекции Daily оснащен камерой подачи ингредиентов, размер которой на 40 % больше, чем на предыдущей модели HR7625, а значит вы сэкономите время на подготовительной нарезке овощей и фруктов

    Мотор мощностью 650 Вт для максимальных результатов

    Мотор мощностью 650 Вт для максимальных результатов

    Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором, который обеспечивает скорость и точное управление при приготовлении любых блюд.

    2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

    2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

    Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Все насадки кухонного комбайна Philips можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

    Насадка для взбивания сливок и яичных белков

    Насадка для взбивания сливок и яичных белков

    Идеальный аксессуар для приготовления эмульсий и взбивания яиц или сливок. Для получения пышной пены взбивайте ингредиенты на низкой скорости. Готовить вкуснейшие десерты или майонез теперь так просто!

    Высококачественные вставки в диск из нержавеющей стали

    Высококачественные вставки в диск из нержавеющей стали

    Просто выберите необходимую вставку в диск для приготовления любимого блюда и закрепите его в держателе. Прибор прошел всестороннее тестирование. Вам остается лишь наслаждаться оптимальными результатами нарезки и шинковки.

    Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" для наилучшего измельчения

    Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" для наилучшего измельчения

    Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" измельчает овощи, например лук, за мгновение. Его можно также использовать и для измельчения других продуктов, например орехов, мяса или даже измельчения теста для пирога с хрустящей посыпкой.

    До 5 порций за один прием

    До 5 порций за один прием

    Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

    • Характеристики дизайна

      Корпус
      АБС-пластик
      Чаша и крышка
      SAN
      Диски, нож для измельчения
      Нержавеющая сталь
      Насадка для замешивания теста
      PP
      Держатель ножа
      PP
      Толкатель
      SAN
      Переключатель скоростей
      АБС-пластик
      Кувшин блендера
      SAN
      Крышка блендера
      PP

    • Аксессуары

      Диск для приготовления эмульсий
      Да
      Насадка для замешивания теста
      Да
      Нож из нержавеющей стали S-образной формы
      Да
      Вставка в диск: для измельчения
      Да
      Вставка в диск: для шинковки (крупной)
      Да
      Вставка в диск: для нарезки ломтиками (крупными)
      Да
      Кувшин блендера
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      650  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Безопасность
      Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.

    • Общие характеристики

      Скорости
      2 + импульсный
      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Размер прибора (ДxШxВ)
      244 x 244 x 377 мм
      Об/мин — блендер и мельница (макс.)
      До 21 000 об/мин
      Об/мин — блендер и мельница (мин.)
      До 16 500 об/мин
      Об/мин — чаша (макс.)
      До 1900 об/мин
      Объем кувшина блендера
      1,75 л
      Об/мин — чаша (мин.)
      До 1500 об/мин
      Максимальная рабочая емкость чаши
      1,5 л (сухие/жидкие ингредиенты)
      Емкость кувшина блендера
      1,0 л
      Емкость чаши
      2,1  l
      Максимальная рабочая емкость чаши.
      500 г (мука)

    Badge-D2C

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