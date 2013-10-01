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  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Daily Collection Кухонный комбайн

    HR7628/90

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот кухонный комбайн Philips из коллекции Daily отличается компактным дизайном и оснащен чашей объемом 2,1 л и блендером объемом 1,75 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто!

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    Daily Collection Кухонный комбайн

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    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Готовьте дома — хлеб, торты, напитки и многие другие блюда

    • 650 Вт
    • Компактный прибор "2 в 1"
    • чаша 2,1 л
    • Насадки для более чем 25 функций
    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

    Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

    Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

    Ударопрочный кувшин объемом 1,75 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

    Поскольку нет внутреннего шнека, содержимое не разбрызгивается из центра чаши

    Поскольку нет внутреннего шнека, содержимое не разбрызгивается из центра чаши

    В отличие от других более дешевых комбайнов в этом кухонном комбайне Philips нет внутренней трубки в центре чаши. Благодаря этому супы и другие жидкости не вытекают из центра чаши и не пачкают комбайн и рабочую поверхность кухни! Да и сборка в результате значительно упростилась — просто вставьте держатель по указателям соединительных элементов.

    Камера подачи ингредиентов шире на 40 % (по сравнению с моделью Philips HR7625)

    Камера подачи ингредиентов шире на 40 % (по сравнению с моделью Philips HR7625)

    Новый кухонный комбайн Philips из коллекции Daily оснащен камерой подачи ингредиентов, размер которой на 40 % больше, чем на предыдущей модели HR7625, а значит вы сэкономите время на подготовительной нарезке овощей и фруктов

    Мотор мощностью 650 Вт для максимальных результатов

    Мотор мощностью 650 Вт для максимальных результатов

    Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором, который обеспечивает скорость и точное управление при приготовлении любых блюд.

    2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

    2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

    Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Все насадки, входящие в комплект комбайна Avance, можно мыть в посудомоечной машине.

    Насадка для взбивания сливок и яичных белков

    Насадка для взбивания сливок и яичных белков

    Идеальный аксессуар для приготовления эмульсий и взбивания яиц или сливок. Для получения пышной пены взбивайте ингредиенты на низкой скорости. Готовить вкуснейшие десерты или майонез теперь так просто!

    Высококачественные вставки в диск из нержавеющей стали

    Высококачественные вставки в диск из нержавеющей стали

    Просто выберите необходимую вставку в диск для приготовления любимого блюда и закрепите его в держателе. Прибор прошел всестороннее тестирование. Вам остается лишь наслаждаться оптимальными результатами нарезки и шинковки.

    Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" для наилучшего измельчения

    Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" для наилучшего измельчения

    Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" измельчает овощи, например лук, за мгновение. Его можно также использовать и для измельчения других продуктов, например орехов, мяса или даже измельчения теста для пирога с хрустящей посыпкой.

    До 5 порций за один прием

    До 5 порций за один прием

    Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Ножевой блок S-образной формы
      • Нож для измельчения
      • Насадка для крупной шинковки
      • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
      • Насадка для взбивания
      • Насадка для мелкой шинковки
      • Насадка для нарезки тонкими ломтиками
      • Кувшин

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,0  m
      Объем чаши
      2  L
      Мощность
      650  W
      Напряжение
      220–240  V
      Рабочая емкость чаши
      1,5  L
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость
      1,75  L
      Рабочая емкость кувшина
      1,0  L
      Блендер: макс. оборотов в минуту
      21 000  rpm
      Чаша: количество оборотов в минуту (максимум)
      1900  rpm

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Общие характеристики

      Количество дисков для нарезки ломтиками
      3
      Функции устройства
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      • Импульсный
      Количество скоростей
      2 + импульсный

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Пластик (ABS)
      Материал аксессуаров
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      Пластик (SAN)

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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