HR7730/80
Приготовление домашней пищи за считанные секунды
Новый кухонный комбайн Philips — ключ к быстрому приготовлению пищи. Его можно собрать и разобрать за считанные секунды благодаря уникальной системе Philips Click&Go, позволяющей безопасно установить чашу на основание в любом положении.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
С системой Click&Go сборка и разборка выполняются за считанные секунды. Установите чашу в любое положение, закройте крышку и просто нажмите на кнопку.
Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.