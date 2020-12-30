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  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Кухонный комбайн

    HR7730/80

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Новый кухонный комбайн Philips — ключ к быстрому приготовлению пищи. Его можно собрать и разобрать за считанные секунды благодаря уникальной системе Philips Click&Go, позволяющей безопасно установить чашу на основание в любом положении.

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    Кухонный комбайн

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    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Моментальная сборка с системой Click&Go

    Система сборки Click&Go

    Система сборки Click&Go

    С системой Click&Go сборка и разборка выполняются за считанные секунды. Установите чашу в любое положение, закройте крышку и просто нажмите на кнопку.

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Мотор 700 Вт для обработки большого количества ингредиентов и густого теста

    Мощный мотор 700 Вт, 3 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

    • Характеристики конструкции

      Металлический нож и вставки
      нержавеющая сталь и АБС-пластик
      Блендерная насадка
      Металлический баллон, корпус из полифениленоксида
      Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
      PP
      Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
      PP
      Держатель вставок в диск
      АБС-пластик
      Чаша, крышка, емкость блендера, чаша блендера, защитная крышка
      SAN
      Коробка для хранения, диск для приготовления эмульсий
      PP

    • Аксессуары

      Диск для приготовления эмульсий
      Для взбивания и приготовления эмульсии
      Лезвие из нержавеющей стали
      Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
      Насадка для замешивания теста
      Для замешивания и смешивания всех видов теста
      Нож из нержавеющей стали
      для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
      Вставка для средней шинковки
      Для средней шинковки овощей и фруктов
      Соковыжималка для цитрусовых
      Для приготовления большого объема сока из цитрусовых

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером  m
      Цвет
      Белый с оранжевым
      Мощность
      700  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50  Hz
      Мотор
      Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
      Режимы скоростей
      2+ импульсный
      Безопасность
      Автоматическое защитное отключение мотора
      Емкость чаши
      3,6  l
      Функция замешивания теста для кексов
      700  g
      Чистка
      • Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
      • Кнопка простой очистки для ручной очистки

    Badge-D2C

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