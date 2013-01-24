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Мощность и функциональность
Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и функциональность
Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.
Мощность и функциональность
Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и функциональность
Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.
Технические характеристики
Характеристики дизайна
Аксессуары