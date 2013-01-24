Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Кухонный комбайн

HR7755
Общая оценка / 5
  • Мощность и функциональность Мощность и функциональность Мощность и функциональность
    -{discount-value}

    Кухонный комбайн

    HR7755
    Общая оценка / 5

    Мощность и функциональность

    Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Кухонный комбайн

    Мощность и функциональность

    Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.

    Мощность и функциональность

    Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Кухонный комбайн

    Мощность и функциональность

    Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.

    Похожие продукты

    См. все food-processor

      Мощность и функциональность

      Мощный мотор и расширенный набор насадок

      Мощный мотор 800 Вт

      Мощный мотор 800 Вт для легкой обработки больших порций.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Мотор
        Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
        Питание
        800  Вт
        Функция замешивания теста для кексов
        700  г
        Емкость чаши
        2,5  Д
        Режимы скоростей
        • 2+ импульсный
        • интеллектуальное управление
        напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Длина шнура
        100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером  м
        Безопасность
        Автоматическое защитное отключение мотора
        Цвет
        Белый с дымчато-желтым
        Очистка
        Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине

      • Характеристики дизайна

        Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
        PP
        Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
        PP
        Соковыжималка
        PP
        Чаша, крышки, емкость блендера, чаша блендера
        SAN
        Установите держатель, загрузочный поддон, насадку для сосисок
        АБС-пластик
        Металлический нож и вставки
        нержавеющая сталь и АБС-пластик
        Круглая насадка для взбивания
        Металлический баллон, корпус из полифениленоксида
        Чаша с держателем для насадок, диск для нарезания сосисок
        Полиформальдегид
        Защитная пленка на кнопке панели
        силиконовая резина
        Закручивающийся колпачок и панель
        нержавеющая сталь и АБС-пластик
        Труба мясорубки и вал шнека
        алюминиевый сплав
        Фильтр для фруктов
        PP, нержавеющая сталь
        Регулируемый диск для нарезки ломтиками
        Полифенилоксид, ABS, нержавеющая сталь

      • Аксессуары

        Лезвие из нержавеющей стали
        Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
        Стакан блендера (1,5 л)
        Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания и смешивания всех видов теста
        Нож из нержавеющей стали
        для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
        Вставка для средней шинковки
        Для средней шинковки овощей и фруктов
        Средняя вставка для нарезки картофеля
        Для нарезки картофеля
        Вставка для шинковки
        Для тонкой нарезки фруктов и овощей
        Регулируемый диск для нарезки ломтиками
        Для нарезки ломтиками овощей и фруктов
        Круглая насадка для взбивания
        Для взбивания и приготовления эмульсии

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии