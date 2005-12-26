HR7755
Мощность и функциональность
Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
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