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  • Мощность и функциональность Мощность и функциональность Мощность и функциональность

    Кухонный комбайн

    HR7755

    Мощность и функциональность

    Этот современный кухонный комбайн оснащен самыми передовыми технологиями. Его многофункциональность обеспечивает уникальная система SmartControl, которая автоматически устанавливает оптимальные настройки для каждого режима.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кухонный комбайн

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    Мощность и функциональность

    Мощный мотор и расширенный набор насадок

    Мощный мотор 800 Вт

    Мощный мотор 800 Вт для легкой обработки больших порций.

    • Характеристики дизайна

      Регулируемый диск для нарезки ломтиками
      Полифенилоксид, ABS, нержавеющая сталь
      Металлический нож и вставки
      нержавеющая сталь и АБС-пластик
      Блендерная насадка
      Металлический баллон, корпус из полифениленоксида
      Ручка блендера, соковыжималка для цитрусовых, насадка для приготовления теста
      PP
      Корпус, крышка блендера, толкатель, внутренняя чаша
      PP
      Чаша, крышки, емкость блендера, чаша блендера
      SAN
      Соковыжималка
      PP
      Установите держатель, загрузочный поддон, насадку для сосисок
      АБС-пластик
      Защитная пленка на кнопке панели
      силиконовая резина
      Чаша с держателем для насадок, диск для нарезания сосисок
      Полиформальдегид
      Фильтр для фруктов
      PP, нержавеющая сталь
      Закручивающийся колпачок и панель
      нержавеющая сталь и АБС-пластик
      Труба мясорубки и вал шнека
      алюминиевый сплав

    • Аксессуары

      Вставка для шинковки
      Для тонкой нарезки фруктов и овощей
      Средняя вставка для нарезки картофеля
      Для нарезки картофеля
      Регулируемый диск для нарезки ломтиками
      Для нарезки ломтиками овощей и фруктов
      Лезвие из нержавеющей стали
      Для нарезки, смешивания, замешивания, перемешивания, приготовления пюре
      Насадка для замешивания теста
      Для замешивания и смешивания всех видов теста
      Блендерная насадка
      Для взбивания и приготовления эмульсии
      Нож из нержавеющей стали
      для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
      Вставка для средней шинковки
      Для средней шинковки овощей и фруктов
      Стакан блендера (1,5 л)
      Для смешивания, приготовления пюре и измельчения фруктов

    • Технические характеристики

      Мощность
      800  W
      Длина шнура
      100, шнур с двойной изоляцией с литым штекером  m
      Цвет
      Белый с дымчато-желтым
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Мотор
      Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
      Скорости
      • интеллектуальное управление
      • 2+ импульсный
      Безопасность
      Автоматическое защитное отключение мотора
      Емкость чаши
      2,5  l
      Функция замешивания теста для кексов
      700  g
      Очистка
      Все принадлежности можно мыть в посудомоечной машине

    Badge-D2C

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