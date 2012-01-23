Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.