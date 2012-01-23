HR7761/00
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Этот компактный кухонный комбайн "3 в 1" оснащен чашей объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л), блендером и мельницей. В комплект также входят 5 дисков из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по вашим любимым рецептам.Узнать обо всех преимуществах
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Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором с 2 скоростями и импульсным режимом, что обеспечивает мощность и точное управление для приготовления любых блюд.
Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!
Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.
Ударопрочный кувшин объемом 1,75 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.
Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.
Этот кухонный комбайн Philips очень удобен при сборке. Его части легко крепятся друг к другу благодаря удобной и гибкой конструкции насадок.
Просто выберите необходимую вставку в диск (для нарезки ломтиками, шинковки, измельчения) для приготовления любимого блюда и прикрепите к диску (должен прозвучать щелчок).
Надежное основание устойчиво даже при замешивании теста
Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.
Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
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