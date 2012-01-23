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  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Viva Collection Кухонный комбайн

    HR7761/00

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот компактный кухонный комбайн "3 в 1" оснащен чашей объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л), блендером и мельницей. В комплект также входят 5 дисков из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по вашим любимым рецептам.

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    Viva Collection Кухонный комбайн

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    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Готовьте домашние пироги, запеканки, салаты и многие другие блюда

    • 750 Вт
    • Компактный прибор "3 в 1"
    • чаша 2,1 л
    • Насадки для более чем 28 функций
    Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

    Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

    Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором с 2 скоростями и импульсным режимом, что обеспечивает мощность и точное управление для приготовления любых блюд.

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

    Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

    Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

    Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.

    Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

    Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

    Ударопрочный кувшин объемом 1,75 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

    До 5 порций за один прием

    До 5 порций за один прием

    Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

    Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

    Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

    Этот кухонный комбайн Philips очень удобен при сборке. Его части легко крепятся друг к другу благодаря удобной и гибкой конструкции насадок.

    Вставки в диск для нарезки ломтиками, шинковки и измельчения

    Вставки в диск для нарезки ломтиками, шинковки и измельчения

    Просто выберите необходимую вставку в диск (для нарезки ломтиками, шинковки, измельчения) для приготовления любимого блюда и прикрепите к диску (должен прозвучать щелчок).

    Надежное основание устойчиво даже при замешивании теста

    Надежное основание устойчиво даже при замешивании теста

    Надежное основание устойчиво даже при замешивании теста

    2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

    2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

    Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

    Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Ножевой блок S-образной формы
      • Насадка для крупной шинковки
      • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
      • Насадка для взбивания
      • Насадка для мелкой шинковки
      • Насадка для нарезки тонкими ломтиками
      • Аксессуар для измельчения
      • Кувшин
      • Насадка для нарезки соломкой
      • Насадка для замешивания теста
      • Мельничка

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,0  m
      Объем чаши
      2  L
      Мощность
      750  W
      Напряжение
      220–240  V
      Рабочая емкость чаши
      1,5  L
      Частота
      50–60  Hz
      Емкость
      1,75  L
      Рабочая емкость кувшина
      1,0  L
      Емкость мельницы
      250  ml
      Блендер: макс. оборотов в минуту
      21 000  rpm
      Чаша: количество оборотов в минуту (максимум)
      1900  rpm

    • Дизайн

      Цвет
      Металлик с серебристым отливом

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      210 x 210 x 368  mm

    • Общие характеристики

      Количество скоростей
      2 + импульсный
      Функции устройства
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      • Импульсный

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Пластик (ABS)
      Материал аксессуаров
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      Пластик (SAN)

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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