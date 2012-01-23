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    Viva Collection Кухонный комбайн

    HR7762/90

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров.

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    Viva Collection Кухонный комбайн

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    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Готовьте домашние пироги, запеканки, салаты и многие другие блюда

    • 750 Вт
    • Компактный прибор "3 в 1"
    • чаша 2 л
    • Насадки для более чем 28 функций
    Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

    Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

    Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором с 2 скоростями и импульсным режимом, что обеспечивает мощность и точное управление для приготовления любых блюд.

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

    Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

    Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

    Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.

    До 5 порций за один прием

    До 5 порций за один прием

    Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

    Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

    Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

    Ударопрочный кувшин объемом 1,75 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

    Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

    Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

    Этот кухонный комбайн Philips очень удобен при сборке. Его части легко крепятся друг к другу благодаря удобной и гибкой конструкции насадок.

    В комплект входит практичная коробка для аксессуаров

    В комплект входит практичная коробка для аксессуаров

    Благодаря прилагаемой коробке для хранения все насадки кухонного комбайна Philips всегда будут под рукой, и Вы не поранитесь острыми краями стальных насадок!

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Все насадки, входящие в комплект комбайна Philips, можно мыть в посудомоечной машине.

    Диски (нерж. сталь): нарезка ломтиками, шинковка, измельчение, картофель фри

    Диски (нерж. сталь): нарезка ломтиками, шинковка, измельчение, картофель фри

    Диски из нержавеющей стали обеспечивают быструю обработку продуктов, что помогает сократить время на приготовление домашних блюд

    2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

    2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

    Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.

    Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

    Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Черный

    • Аксессуары

      Коробка д/хранения насадок
      Да
      Диск для приготовления эмульсий
      Да
      Диск для картофеля фри
      Да
      Диск для измельчения
      Да
      Мельничка
      Да
      Насадка для замешивания теста
      Да
      Двусторонний диск
      нарезка/шинковка (крупная/мелкая)
      Нож из нержавеющей стали S-образной формы
      Да
      Кувшин блендера
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      750  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50–60  Hz
      Безопасность
      Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.

    • Общие характеристики

      Скорости
      2+ импульсный
      Размер прибора (ДxШxВ)
      210x210x368 мм
      Об/мин — блендер и мельница (макс.)
      До 21 000 об/мин
      Об/мин — блендер и мельница (мин.)
      До 16 500 об/мин
      Длина шнура
      1  m
      Об/мин — чаша (макс.)
      До 1900 об/мин
      Объем кувшина блендера
      1,75 л
      Об/мин — чаша (мин.)
      До 1500 об/мин
      Максимальная рабочая емкость чаши
      1,5 л (сухие/жидкие ингредиенты)
      Емкость кувшина блендера
      1,0 л
      Емкость чаши
      2  l
      Максимальная рабочая емкость чаши.
      500 г (мука)
      Емкость мельнички
      250 мл

    Badge-D2C

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