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Viva Collection

Кухонный комбайн

HR7762/90
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  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
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    Viva Collection Кухонный комбайн

    HR7762/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Кухонный комбайн

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

      Готовьте домашние пироги, запеканки, салаты и многие другие блюда

      • 750 Вт
      • Компактный прибор "3 в 1"
      • чаша 2 л
      • Насадки для более чем 28 функций
      Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

      Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

      Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором с 2 скоростями и импульсным режимом, что обеспечивает мощность и точное управление для приготовления любых блюд.

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает идеальный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

      Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

      Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

      Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.

      До 6 порций за один прием

      До 6 порций за один прием

      Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 6 порций супа за один прием.

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Ударопрочный кувшин объемом 1,75 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 6 порций смузи за один раз.

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      Этот кухонный комбайн Philips очень удобен при сборке. Его части легко крепятся друг к другу благодаря удобной и гибкой конструкции насадок.

      Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

      Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

      Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

      В комплект входит практичная коробка для аксессуаров

      В комплект входит практичная коробка для аксессуаров

      Благодаря прилагаемой коробке для хранения все насадки кухонного комбайна Philips всегда будут под рукой, и Вы не поранитесь острыми краями стальных насадок!

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Все насадки, входящие в комплект комбайна Philips, можно мыть в посудомоечной машине.

      Диски (нерж. сталь): нарезка ломтиками, шинковка, измельчение, картофель фри

      Диски (нерж. сталь): нарезка ломтиками, шинковка, измельчение, картофель фри

      Диски из нержавеющей стали обеспечивают быструю обработку продуктов, что помогает сократить время на приготовление домашних блюд

      2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

      2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

      Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Коробка д/хранения насадок
        Да
        Кувшин блендера
        Да
        Диск для приготовления эмульсий
        Да
        Диск для картофеля фри
        Да
        Диск для измельчения
        Да
        Мельничка
        Да
        Насадка для замешивания теста
        Да
        Двусторонний диск
        нарезка/шинковка (крупная/мелкая)
        Нож из нержавеющей стали S-образной формы
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        2+ импульсный
        Длина шнура
        1  м
        Емкость мельнички
        250 мл
        Объем кувшина блендера
        1,75 л
        Емкость кувшина блендера
        1,0 л
        Емкость чаши
        2  л
        Максимальная рабочая вместимость чаши
        1,5 л (сухие/жидкие ингредиенты)
        Максимальная рабочая вместимость чаши.
        500 г (мука)
        Об/мин — блендер и мельница (макс.)
        До 21 000 об/мин
        Об/мин — блендер и мельница (мин.)
        До 16 500 об/мин
        Об/мин — чаша (макс.)
        До 1900 об/мин
        Об/мин — чаша (мин.)
        До 1500 об/мин
        Размер прибора (ДxШxВ)
        210x210x368 мм

      • Технические характеристики

        Мощность
        750  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Безопасность
        Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.

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