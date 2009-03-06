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Кухонный комбайн

HR7771/00
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  • Приготовление великолепных блюд без особых усилий Приготовление великолепных блюд без особых усилий Приготовление великолепных блюд без особых усилий
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    Кухонный комбайн

    HR7771/00
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      Приготовление великолепных блюд без особых усилий

      С цветовым обозначением насадок и режимов скорости для простоты управления

      • 700 Вт
      • Компактный прибор "2 в 1"
      • чаша емкостью 3,4 л
      5 насадок для легкого выполнения более 25 функций

      5 насадок для легкого выполнения более 25 функций

      Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадку для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для приготовления фарша и измельчения овощей, два металлических диска для средней или мелкой шинковки и измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, диск для приготовления эмульсий, например, взбитых сливок и майонеза.

      Надежное основание устойчиво, даже при замешивании густого теста

      Надежное основание устойчиво, даже при замешивании густого теста

      Надежное основание прибора оснащено присосками для сохранения неподвижности, даже при интенсивном смешивании, например, при замешивании теста.

      До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

      До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

      Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

      Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

      2 режима скорости для оптимального сочетания скорости/насадки

      Мощный мотор 700 Вт, 2 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

      Мотор 700 Вт д/большого количества ингредиентов и приготовления густого теста

      Мощный мотор 700 Вт, 2 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        1,5 L
        Длина шнура
        120 cm
        Китае
        Да
        Корпус
        АБС-пластик
        Напряжение
        220–240 V
        Нескользящие ножки
        Да
        Цвет
        Белоснежный, темно-серые вставки, элегантная цветная маркировка
        Частота
        50–60 Hz
        Диск для приготовления эмульсий
        Для взбивания и приготовления эмульсии
        Диск для приготовления эмульсий
        PP
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания теста (в том числе густого), смешивания, взбивания жидкого теста
        Вместимость чаши для сухих продуктов
        3,4 L
        Нож из нержавеющей стали
        • измельчение
        • Сбивание
        • образование пены
        • растирание
        • резка
        • смешивание
        • разминание
        • приготовление
        Режимы скоростей
        2+ импульсный
        Безопасность
        Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.
        Вместимость чаши для жидкостей
        2 L
        Переключатель скоростей
        АБС-пластик
        Чаша с крышкой и блендер
        SAN
        Количество вставок/дисков
        2
        Диски, нож для измельчения
        Нержавеющая сталь
        Вместимость чаши для теста
        1700 g
        Кнопки выбора функций
        Импульсный
        Вместимость чаши для муки
        1000 g
        Ударопрочный блендер
        • измельчение
        • дробление
        • вспенивание
        • шинкование
        • приготовление пюре
        • превращение в однородную массу
        • получение жидкой массы
        • перемалывание
        • взбалтывание
        • размешивание
        Толкатель, внутренний толкатель
        Пластики ABS, SAN

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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