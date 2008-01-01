HR7774/30
Безупречное качество без усилий
При создании этого кухонного комбайна Philips использовались самые передовые технологии. Семь аксессуаров позволяют легко выполнять более 30 функций.Узнать обо всех преимуществах
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Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для смешивания, измельчения и размешивания различных ингредиентов. Соковыжималка для цитрусовых. Круглая насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.
Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.
Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.
Компактный прибор, сочетающий в себе чашу комбайна и блендер, экономит место на кухонном столе
Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками позволяет нарезать продукты толщиной от 1 до 7 мм.
При помощи мощного мотора в 1000 Вт на комбайне Philips можно регулировать скорость, чтобы с точностью достичь желаемых результатов.
Характеристики дизайна
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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