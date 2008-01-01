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  • Безупречное качество без усилий Безупречное качество без усилий Безупречное качество без усилий

    Pure Essentials Collection Кухонный комбайн

    HR7774/30

    Безупречное качество без усилий

    При создании этого кухонного комбайна Philips использовались самые передовые технологии. Семь аксессуаров позволяют легко выполнять более 30 функций.

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    Pure Essentials Collection Кухонный комбайн

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    Безупречное качество без усилий

    Мощный кухонный комбайн с широкой камерой подачи и чашей

    • 1000 Вт
    • Компактный прибор "2 в 1"
    • чаша емкостью 3,4 л
    7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

    7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

    Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для смешивания, измельчения и размешивания различных ингредиентов. Соковыжималка для цитрусовых. Круглая насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.

    Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

    Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

    Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.

    До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

    До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

    Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.

    Компактный прибор "2-в-1" экономит место на кухонном столе

    Компактный прибор "2-в-1" экономит место на кухонном столе

    Компактный прибор, сочетающий в себе чашу комбайна и блендер, экономит место на кухонном столе

    Насадки можно мыть в посудомойке

    Насадки можно мыть в посудомойке

    Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками 1-7 мм

    Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками позволяет нарезать продукты толщиной от 1 до 7 мм.

    Мотор 1000 Вт

    При помощи мощного мотора в 1000 Вт на комбайне Philips можно регулировать скорость, чтобы с точностью достичь желаемых результатов.

    • Характеристики дизайна

      Корпус
      АБС-пластик
      Цвет
      Белый
      Переключатель скоростей
      Матовый алюминий
      Чаша с крышкой и блендер
      SAN
      Диски, нож для измельчения
      Нержавеющая сталь
      Кнопки выбора функций
      Режимы Импульсный, для измельчения льда
      Насадка для теста, соковыжималка для цитрусовых
      PP
      Толкатель, внутренний толкатель
      Пластики ABS, SAN
      Держатель ножа, круглая насадка для взбивания
      Полиформальдегид

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • Аксессуары

      Насадка для замешивания теста
      Для замешивания теста (в т.ч. густого), смешивания, взбивания жидкого теста
      Блендерная насадка
      Насадка с двумя венчиками для взбивания, смешивания и приготовления эмульсии
      Нож из нержавеющей стали
      • измельчение
      • Сбивание
      • образование пены
      • растирание
      • резка
      • смешивание
      • разминание
      • приготовление
      Соковыжималка для цитрусовых
      Для приготовления сока из цитрусовых
      Кулинарная книга
      Да
      Количество вставок/дисков
      2
      Съемный шинковочный диск
      Для средней или мелкой шинковки
      Регулируемый диск для нарезки ломтиков
      Для 1-7 мм кубиков из фруктов и овощей
      Ударопрочный блендер
      • измельчение
      • дробление
      • вспенивание
      • шинкование
      • приготовление пюре
      • превращение в однородную массу
      • получение жидкой массы
      • перемалывание
      • взбалтывание
      • размешивание

    • Технические характеристики

      Вместимость кувшина блендера
      1,5  l
      Мощность
      1000  W
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      120  cm
      Частота
      50–60  Hz
      Вместимость чаши для теста
      1700  g
      Скорости
      Различные скорости
      Вместимость чаши для сухих продуктов
      3,4  l
      Безопасность
      Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.
      Вместимость чаши для муки
      1000  g
      Вместимость чаши для жидкостей
      2  l

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да

    Badge-D2C

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