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Pure Essentials Collection

Кухонный комбайн

HR7774/30
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    Pure Essentials Collection Кухонный комбайн

    HR7774/30
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      Безупречное качество без усилий

      Мощный кухонный комбайн с широкой камерой подачи и чашей

      • 1000 Вт
      • Компактный прибор "2 в 1"
      • чаша емкостью 3,4 л
      7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

      7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

      Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.

      До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

      До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

      Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.

      Компактный прибор "2-в-1" экономит место на кухонном столе

      Компактный прибор "2-в-1" экономит место на кухонном столе

      Компактный прибор, сочетающий в себе чашу комбайна и блендер, экономит место на кухонном столе

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками 1-7 мм

      Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками позволяет нарезать продукты толщиной от 1 до 7 мм.

      Мотор 1000 Вт

      При помощи мощного мотора в 1000 Вт на комбайне Philips можно регулировать скорость, чтобы с точностью достичь желаемых результатов.

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        1,5 L
        Длина шнура
        120 cm
        Китай
        Да
        Корпус
        АБС-пластик
        Мощность
        1000 W
        Напряжение
        220–240 V
        Нескользящие ножки
        Да
        Цвет
        Белый
        Частота
        50–60 Hz
        Блендерная насадка
        Насадка с двумя венчиками для взбивания, смешивания и приготовления эмульсии
        Вместимость чаши для теста
        1700 g
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания теста (в т.ч. густого), смешивания, взбивания жидкого теста
        Вместимость чаши для сухих продуктов
        3,4 L
        Нож из нержавеющей стали
        • измельчение
        • Сбивание
        • образование пены
        • растирание
        • резка
        • смешивание
        • разминание
        • приготовление
        Режимы скоростей
        Различные скорости
        Безопасность
        Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.
        Вместимость чаши для муки
        1000 g
        Вместимость чаши для жидкостей
        2 L
        Переключатель скоростей
        Матовый алюминий
        Соковыжималка для цитрусовых
        Для приготовления сока из цитрусовых
        Чаша с крышкой и блендер
        SAN
        Кулинарная книга
        Да
        Количество вставок/дисков
        2
        Диски, нож для измельчения
        Нержавеющая сталь
        Кнопки выбора функций
        Режимы Импульсный, для измельчения льда
        Съемный шинковочный диск
        Для средней или мелкой шинковки
        Регулируемый диск для нарезки ломтиков
        Для 1-7 мм кубиков из фруктов и овощей
        Ударопрочный блендер
        • измельчение
        • дробление
        • вспенивание
        • шинкование
        • приготовление пюре
        • превращение в однородную массу
        • получение жидкой массы
        • перемалывание
        • взбалтывание
        • размешивание
        Насадка для теста, соковыжималка для цитрусовых
        PP
        Толкатель, внутренний толкатель
        Пластики ABS, SAN
        Держатель ножа, круглая насадка для взбивания
        Полиформальдегид

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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