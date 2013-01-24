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Avance Collection

Кухонная машина

HR7958/00
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  • Непревзойденные результаты и максимальное удобство Непревзойденные результаты и максимальное удобство Непревзойденные результаты и максимальное удобство
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    Avance Collection Кухонная машина

    HR7958/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Непревзойденные результаты и максимальное удобство

    Представляем совершенно новую кухонную машину Philips — непревзойденные результаты и универсальность, а также невероятно простое использование! Узнать обо всех преимуществах

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    Avance Collection Кухонная машина

    Непревзойденные результаты и максимальное удобство

    Представляем совершенно новую кухонную машину Philips — непревзойденные результаты и универсальность, а также невероятно простое использование! Узнать обо всех преимуществах

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      Непревзойденные результаты и максимальное удобство

      Торты, хлеб, пицца, печенье, смузи, супы и многое другое

      • 900 Вт
      • 7 скоростей и импульсный режим
      • 6 приборов в 1
      Мощный мотор 900 Вт для неизменно превосходных результатов

      Мощный мотор 900 Вт для неизменно превосходных результатов

      Мощный мотор 900 Вт для неизменно превосходных результатов.

      Планетарное вращение для однородного смешивания ингредиентов

      Планетарное вращение для однородного смешивания ингредиентов

      Технология планетарного вращения обеспечивает уникальные двусторонние движения насадок для замешивания теста, взбивания и смешивания, что в отличие от обычного вращения позволяет обрабатывать ингредиенты равномерно по всему объему чаши и в результате получать однородную консистенцию.

      Металлическая чаша объемом 4 л для замешивания до 1300 г теста

      Металлическая чаша объемом 4 л для замешивания до 1300 г теста

      Широкая и прочная металлическая чаша объемом 4 л позволяет без лишних хлопот замесить до 1300 г теста — такого количества хватит, чтобы приготовить сразу четыре пиццы диаметром 30,5 см или две буханки хлеба. Металлическая ручка обеспечивает удобную переноску и наполнение. Защитная крышка предотвращает разбрызгивание во время использования.

      7 режимов скорости и импульсный режим для легкого управления

      7 режимов скорости и импульсный режим для легкого управления

      Различные скорости, включая импульсный режим, обеспечивают максимальное удобство управления для приготовления разнообразных блюд.

      Металлический крюк для теста, венчик и насадка для взбивания для тщательного смешивания

      Металлический крюк для теста, венчик и насадка для взбивания для тщательного смешивания

      Металлический крюк для теста, венчик и насадку для взбивания удобно фиксировать одним движением. Специально разработанный крюк для теста имитирует движения, используемые при замешивании вручную, что обеспечивает однородную консистенцию теста без комочков.

      Уникальный подъемный механизм для удобного доступа к чаше и простой установки насадок

      Уникальный подъемный механизм для удобного доступа к чаше и простой установки насадок

      Подъемный механизм откидывается в удобное положение, обеспечивая простую установку и отсоединение насадок чаши. Подъемный механизм обеспечивает удобный доступ к чаше, что позволяет легко проверять однородность консистенции и добавлять ингредиенты.

      Кувшин блендера 1,25 л оснащен съемным ножом для легкого мытья

      Кувшин блендера 1,25 л оснащен съемным ножом для легкого мытья

      В блендерах Philips применяется ведущая технология смешивания мирового класса. Поэтому высококачественная насадка блендера с ножевым блоком с четырьмя зазубренными лезвиями позволяет готовить фруктовые и овощные пюре, а также без труда колоть лед. Вы легко сможете приготовить смузи, соусы или детское питание за несколько минут.

      Кухонный комбайн 1,5 л для нарезки, измельчения, шинковки и гранулирования

      Кухонный комбайн 1,5 л для нарезки, измельчения, шинковки и гранулирования

      Чаша кухонного комбайна легко крепится и оснащена специальными дисками для нарезки, измельчения или шинковки разных видов ингредиентов, например овощей, орехов и сыра.

      Мясорубка с функцией автоматической подачи

      Мясорубка с функцией автоматической подачи

      Металлическая мясорубка с функцией автоматической подачи делает фарш из xxx г мяса за считаные секунды. Специальное приспособление тщательно и без труда очищает решетку для фарша.

      Простота очистки благодаря закругленным краям и скрытым креплениям

      Простота очистки благодаря закругленным краям и скрытым креплениям

      Конструкция с закругленными краями и закрытыми отверстиями способствует быстрой и простой очистке. Кроме того, чашу и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.

      Соковыжималка для цитрусовых: свежевыжатый сок за считаные минуты

      Соковыжималка для цитрусовых: свежевыжатый сок за считаные минуты

      Удобная соковыжималка для цитрусовых: свежевыжатый сок за считаные минуты.

      Мельничка

      Мельничка

      Специальная мельничка для помола кофе, измельчения шоколада, орехов и других сухих ингредиентов.

      Чашу и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

      Чашу и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

      Чашу и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Аксессуары в комплекте

        Блендер 1,2 л
        Да
        Кухонный комбайн 1,5 л с дисками
        Да
        Металлическая чаша емкостью 4 л
        Да
        Соковыжималка для цитрусовых
        Да
        Мельничка
        Да
        Мясорубка
        Да
        Металлический крюк для теста
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый с серым
        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Материал насадок чаши
        Металл
        Материал чаши
        Нержавеющая сталь

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        7 + импульсный

      • Технические характеристики

        Мощность
        900  Вт

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