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Avance Collection

Аксессуар аналогичный кухонному комбайну

HR7969/90
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  • Аксессуар аналогичный комбайну с насадкой для нарезки кубиками Аксессуар аналогичный комбайну с насадкой для нарезки кубиками Аксессуар аналогичный комбайну с насадкой для нарезки кубиками
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    Avance Collection Аксессуар аналогичный кухонному комбайну

    HR7969/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Аксессуар аналогичный комбайну с насадкой для нарезки кубиками

    Аксессуар аналогичный кухонному комбайну расширяет функциональные возможности ручного блендера коллекции Philips Avance. Специальная насадка позволяет нарезать ингредиенты кубиками, крюк — замешивать тесто, а диск для нарезки и шинковки — шинковать и нарезать овощи ломтиками.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Аксессуар аналогичный кухонному комбайну

    Аксессуар аналогичный комбайну с насадкой для нарезки кубиками

    Аксессуар аналогичный кухонному комбайну расширяет функциональные возможности ручного блендера коллекции Philips Avance. Специальная насадка позволяет нарезать ингредиенты кубиками, крюк — замешивать тесто, а диск для нарезки и шинковки — шинковать и нарезать овощи ломтиками.

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      Двухсторонний диск для нарезки ломтиками и шинковки

      Двухсторонний диск для нарезки ломтиками и шинковки

      Благодаря двухстороннему диску для нарезки ломтиками и шинковки можно быстро обрабатывать любые виды овощей. Чтобы нарезать или нашинковать овощи, просто переверните диск.

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.

      Простая сборка одним щелчком

      Простая сборка одним щелчком

      Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.

      Специальная насадка-крюк для замешивания теста

      Специальная насадка-крюк для замешивания теста

      Уникальный аксессуар, упрощающий приготовление пищи

      Уникальный аксессуар, упрощающий приготовление пищи

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадка для нарезки кубиками
        Средний
        Диск для нарезки ломтиками и шинковки
        Да
        Насадка-крюк для теста
        Да

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