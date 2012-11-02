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    Avance Collection Аксессуар аналогичный кухонному комбайну

    HR7969/90

    Аксессуар аналогичный комбайну с насадкой для нарезки кубиками

    Аксессуар аналогичный кухонному комбайну расширяет функциональные возможности ручного блендера коллекции Philips Avance. Специальная насадка позволяет нарезать ингредиенты кубиками, крюк — замешивать тесто, а диск для нарезки и шинковки — шинковать и нарезать овощи ломтиками.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avance Collection Аксессуар аналогичный кухонному комбайну

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    Двухсторонний диск для нарезки ломтиками и шинковки

    Двухсторонний диск для нарезки ломтиками и шинковки

    Благодаря двухстороннему диску для нарезки ломтиками и шинковки можно быстро обрабатывать любые виды овощей. Чтобы нарезать или нашинковать овощи, просто переверните диск.

    Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

    Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

    Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.

    Простая сборка одним щелчком

    Простая сборка одним щелчком

    Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.

    Специальная насадка-крюк для замешивания теста

    Специальная насадка-крюк для замешивания теста

    Уникальный аксессуар, упрощающий приготовление пищи

    Уникальный аксессуар, упрощающий приготовление пищи

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    • Аксессуары

      Насадка для нарезки кубиками
      Средняя
      Диск для нарезки ломтиками и шинковки
      Да
      Насадка-крюк для теста
      Да
    Badge-D2C

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