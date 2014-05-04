Мощный звук для любого телевизора

Тонкий саундбар HTL5140 с металлической отделкой — это стильное и удобное решение: просто установите его на стол или повесьте на стену. Максимальная выходная мощность 320 Вт, HDMI ARC, видеовход HDMI и Bluetooth® с aptX® и AAC для беспроводного прослушивания музыки.