Другие продукты в комплекте
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Шнур питания
- Пульт ДУ
- Юридическая информация и сведения о безопасности
- Торговые марки
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
HTL5140B/12
Мощный звук для любого телевизора
Тонкий саундбар HTL5140 с металлической отделкой — это стильное и удобное решение: просто установите его на стол или повесьте на стену. Максимальная выходная мощность 320 Вт, HDMI ARC, видеовход HDMI и Bluetooth® с aptX® и AAC для беспроводного прослушивания музыки.Узнать обо всех преимуществах
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Каждый из двух блоков оснащен четырьмя НЧ-динамиками и двумя ВЧ-динамиками, что обеспечивает идеально сбалансированное звучание мощностью 320 Вт. Сабвуфер с объемом корпуса 17 л воспроизводит невероятно насыщенные басы.
Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки
Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.
EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.
Уникальный майларовый материал используется в ВЧ-динамиках для обеспечения невероятно четкого звучания. Музыка оживает, а звук в фильмах идеален, поскольку качественно передается весь диапазон высоких частот. Неотъемлемой частью двухполосной конструкции является ВЧ-излучатель, который улучшает звучание ВЧ, придавая чистое, пространственное и более точное звучание в связке с НЧ-излучателем. Улучшение четкости звучания позволяет услышать различные нюансы музыки. Отдельные инструменты или чистота вокала — наслаждайтесь звучанием музыки в мельчайших подробностях.
Оцените невероятное качество изображения 3D и кристально чистый 5.1- или 7.1-канальный звук. Для этого нужно лишь подключить аудиовход HDMI к разъему A/В-ресивера без поддержки 3D.
Оцените по-новому свою коллекцию музыки и фильмов с помощью цифровых технологий. Даже стереомузыка звучит лучше, потому что Dolby Digital и DTS Digital Surround улучшают цифровые видео и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-настоящему захватывающим объемным звуком на АС своего домашнего кинотеатра.
Звук
Внешняя упаковка
Питание
Размеры
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