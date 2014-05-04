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  • Мощный звук для любого телевизора Мощный звук для любого телевизора Мощный звук для любого телевизора

    Звуковая панель

    HTL5140B/12

    Мощный звук для любого телевизора

    Тонкий саундбар HTL5140 с металлической отделкой — это стильное и удобное решение: просто установите его на стол или повесьте на стену. Максимальная выходная мощность 320 Вт, HDMI ARC, видеовход HDMI и Bluetooth® с aptX® и AAC для беспроводного прослушивания музыки.

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    Звуковая панель

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    Мощный звук для любого телевизора

    благодаря беспроводному сабвуферу

    • 2.1-канальный, беспроводной сабвуфер
    • Bluetooth® aptX, AAC и NFC
    • 1 входной и выходной разъем HDMI ARC
    • 320 Вт
    Мощное звучание 320 Вт

    Мощное звучание 320 Вт

    Каждый из двух блоков оснащен четырьмя НЧ-динамиками и двумя ВЧ-динамиками, что обеспечивает идеально сбалансированное звучание мощностью 320 Вт. Сабвуфер с объемом корпуса 17 л воспроизводит невероятно насыщенные басы.

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

    Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки

    Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки

    Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки

    Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

    Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

    Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

    EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

    EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

    EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

    ВЧ-излучатели из майлара для звука высокой четкости

    Уникальный майларовый материал используется в ВЧ-динамиках для обеспечения невероятно четкого звучания. Музыка оживает, а звук в фильмах идеален, поскольку качественно передается весь диапазон высоких частот. Неотъемлемой частью двухполосной конструкции является ВЧ-излучатель, который улучшает звучание ВЧ, придавая чистое, пространственное и более точное звучание в связке с НЧ-излучателем. Улучшение четкости звучания позволяет услышать различные нюансы музыки. Отдельные инструменты или чистота вокала — наслаждайтесь звучанием музыки в мельчайших подробностях.

    Подключение к HDMI для превосходного качества изображения и звука

    Оцените невероятное качество изображения 3D и кристально чистый 5.1- или 7.1-канальный звук. Для этого нужно лишь подключить аудиовход HDMI к разъему A/В-ресивера без поддержки 3D.

    Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука

    Оцените по-новому свою коллекцию музыки и фильмов с помощью цифровых технологий. Даже стереомузыка звучит лучше, потому что Dolby Digital и DTS Digital Surround улучшают цифровые видео и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-настоящему захватывающим объемным звуком на АС своего домашнего кинотеатра.

    • Звук

      Выходная мощность сабвуфера
      220 Вт

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 70694 4

    • Питание

      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5 Вт

    • Размеры

      Основное устройство (Ш x В x Г)
      1045,2 X 48,9 X 66,5 миллиметра
      Сабвуфер (Ш x В x Г)
      208 x 301 x 403 миллиметра

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Батарея типа AAA — 2 шт.
    • Шнур питания
    • Пульт ДУ
    • Юридическая информация и сведения о безопасности
    • Торговые марки
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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