Максимальное удобство с приложением Spotify Connect

Spotify Connect предоставляет удобство выбора и воспроизведения музыки в любой комнате вашего дома с помощью смарт-устройства, которое можно использовать как пульт ДУ. Благодаря прямому соединению Spotify музыку можно воспроизводить прямо из облака и в то же время пользоваться смарт-устройством для совершения вызовов, просмотра видео или даже выносить его за пределы рабочего диапазона, не прерывая воспроизведение. Вы также экономите заряд батареи, так как такое воспроизведение музыки требует меньше электроэнергии. Все функции Spotify доступны без ограничения: от списков воспроизведения до высоких частот дискретизации — все, что нужно для наслаждения новой музыкой в превосходном качестве.