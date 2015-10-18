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  • Непревзойденная четкость голоса благодаря 3.1-канальному звуку Непревзойденная четкость голоса благодаря 3.1-канальному звуку Непревзойденная четкость голоса благодаря 3.1-канальному звуку

    Саундбар

    HTL5160B/12

    Непревзойденная четкость голоса благодаря 3.1-канальному звуку

    Смотрите фильмы на телевизоре, наслаждаясь повышенной четкостью голоса и виртуальным объемным звучанием. Саундбар с поддержкой Google Cast обеспечивает высокое качество звука и безупречное воспроизведение музыки из ваших любимых приложений.

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    Саундбар

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    Непревзойденная четкость голоса благодаря 3.1-канальному звуку

    с Google Cast и Spotify Connect

    • Звук 3.1, беспроводной сабвуфер
    • Google Cast и Spotify Connect
    • Bluetooth и NFC
    • 1 входной и выходной разъем HDMI ARC
    Двухполосная АС для максимальной четкости и широкого динамического диапазона

    Двухполосная АС для максимальной четкости и широкого динамического диапазона

    Двухполосная АС для максимальной четкости и впечатляющего динамического диапазона

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth® одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к звуковой подставке и коснитесь поля NFC, чтобы включить АС. Установите Bluetooth®-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

    Максимальное удобство с приложением Spotify Connect

    Максимальное удобство с приложением Spotify Connect

    Spotify Connect предоставляет удобство выбора и воспроизведения музыки в любой комнате вашего дома с помощью смарт-устройства, которое можно использовать как пульт ДУ. Благодаря прямому соединению Spotify музыку можно воспроизводить прямо из облака и в то же время пользоваться смарт-устройством для совершения вызовов, просмотра видео или даже выносить его за пределы рабочего диапазона, не прерывая воспроизведение. Вы также экономите заряд батареи, так как такое воспроизведение музыки требует меньше электроэнергии. Все функции Spotify доступны без ограничения: от списков воспроизведения до высоких частот дискретизации — все, что нужно для наслаждения новой музыкой в превосходном качестве.

    Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

    Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

    Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

    Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью

    Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью

    Благодаря интуитивному сенсорному управлению звук (как и другие параметры воспроизведения) можно регулировать одним прикосновением к чувствительным элементам управления на передней панели.

    Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

    Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

    Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

    Приложение Philips упрощает настройку сети

    Приложение Philips упрощает настройку сети

    Используйте приложение Philips HCWeSet Manager для установки и подключения новых АС к домашней беспроводной сети и наслаждайтесь безупречным воспроизведением качественных аудиозаписей из любимых приложений*. *Прежде чем транслировать музыку из приложений в беспроводном режиме, необходимо установить специальное приложение для настройки сети, а также подтвердить согласие с условиями предоставления услуг и конфиденциальности. *Чтобы транслировать музыку из сервиса Spotify с помощью функции Connect, необходима учетная запись Spotify Premium.

    EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

    EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

    EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

    Удобная передача музыки с телефона на АС с помощью Google Cast

    Удобная передача музыки с телефона на АС с помощью Google Cast

    Наслаждайтесь безупречным воспроизведением качественных аудиозаписей из любимых музыкальных приложений. Этот саундбар оснащен встроенной технологией Google Cast, что позволяет воспроизводить музыку из любимых приложений на различных устройствах с помощью АС. Передачу можно осуществлять с телефона или планшета iPhone®, iPad®, Android, ноутбука Mac®, Windows® или Chromebook.

    Выделенная АС центрального канала для непревзойденной четкости речи

    Выделенная АС центрального канала для непревзойденной четкости речи

    АС центрального канала настроена на частоту воспроизведения голоса и направляет звук ближе к центру экрана. Она гарантирует чистое звучание, позволяя полностью погрузиться в просмотр кинофильма.

    Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором

    Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором

    Беспроводной сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра

    Беспроводной сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра

    Подключение к HDMI для превосходного качества изображения и звука

    Насладитесь превосходным объемным воспроизведением и кристально чистым 5.1- или 7.1-канальным звуком, просто подключив аудиовход HDMI к разъему A/В-ресивера без поддержки 3D.

    • Звук

      Выходная мощность сабвуфера
      200 Вт

    • Громкоговорители

      Частотный диапазон сабвуфера
      45–200 Гц
      Полное сопротивление сабвуфера
      2  ohm

    • Размеры

      Основное устройство (Ш x В x Г)
      1100 x 51 x 69 миллиметра
      Вес, включая упаковку
      12,2 кг
      Вес основного устройства
      2,2 кг
      Сабвуфер (Ш x В x Г)
      205 x 316 x 401 миллиметра
      Вес сабвуфера
      7 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Краткое руководство пользователя
    • Пульт ДУ
    • Юридическая информация и сведения о безопасности
    • Торговые марки
    • Адаптер переменного тока
    • Шнур питания — 2 шт.
    • Батарея типа AAA — 2 шт.
    • Винты (6 шт.)
    • Оптический аудиокабель
    • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
    Badge-D2C

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    • Возможности доступа к музыкальным сервисам зависят от страны. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт соответствующего музыкального сервиса.
    • Для использования этой АС требуется учетная запись Spotify Premium.

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