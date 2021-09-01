Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% (1). «Умные» датчики, а также функции равномерной циркуляции воздуха в помещении обеспечивают идеальный уровень увлажнения.