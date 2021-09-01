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    Серия 2000 Увлажнитель воздуха

    HU2716/10

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% (1). «Умные» датчики, а также функции равномерной циркуляции воздуха в помещении обеспечивают идеальный уровень увлажнения.

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    Серия 2000 Увлажнитель воздуха

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Увлажнение сухого воздуха помещения и авторегулировка параметров

    • Для увлажнения помещений до 32 м²
    • Скорость увлажнения 200 мл/ч
    • До 99 % меньше бактерий
    • Автоматические режимы увлажнения
    На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

    На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

    Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)

    Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

    Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

    Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.

    Эффективен для помещений до 32 м² (3)

    Эффективен для помещений до 32 м² (3)

    Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 3 режима скорости вентилятора и автоматические настройки. При уровне увлажнения 200 мл/ч увлажнитель эффективно работает в помещениях площадью до 32 м². (2,3)

    Автоматическое увлажнение с 3 настройками

    Автоматическое увлажнение с 3 настройками

    «Умный» датчик контролирует уровень влажности воздуха и автоматически изменяет настройки, чтобы поддерживать уровень влажности на нужном уровне: 40%, 50% или 60%. Сигнал об уровне воды оповестит пользователя, когда нужно наполнить емкость, а сам увлажнитель автоматически выключится в случае пустой емкости.

    Цифровой дисплей, отображающий информацию в реальном времени

    Цифровой дисплей, отображающий информацию в реальном времени

    Цифровой дисплей отображает уровень влажности в реальном времени, а также индикаторы уровня воды, таймер и режим работы.

    Никакого белого налета и влажных пятен на полу (4)

    Никакого белого налета и влажных пятен на полу (4)

    Невидимые молекулы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, не приводят к образованию белого налета и влажных пятен в комнате (4). Более крупные капли могут намочить окружающие предметы и переносить минералы, оставляющие белый налет на соседних поверхностях. Частицы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, слишком маленькие, поэтому не могут переносить минералы, что эффективно предотвращает образование налета и пятен.

    Безопасность, эффективность и абсолютная естественность (5)

    Безопасность, эффективность и абсолютная естественность (5)

    Принцип работы технологии NanoCloud основан на естественном испарении — общепризнанном гигиенически безопасном и эффективном способе увлажнения. В ходе работы не используются ионы, химические вещества и озон (5), а вода не нагревается, что исключает риск ожогов.

    Ночной режим для спокойного сна

    Ночной режим для спокойного сна

    Ночной режим обеспечивает эффективную и тихую работу увлажнителя воздуха при минимальном уровне шума на протяжении всей ночи.

    «Умная» конструкция для простоты использования

    «Умная» конструкция для простоты использования

    Большая емкость для воды позволяет долго и непрерывно увлажнять воздух. Наполнять ее так же просто, как снять крышку. А конструкция, упрощающая процесс чистки, помогает поддерживать чистоту и гигиеничность как в увлажнителе, так и в воздухе помещения.

    Низкое потребление энергии и экономный расход воды

    Технология NanoCloud обеспечивает такую же скорость увлажнения, как при использовании ультразвукового увлажнителя, потребляя при этом меньше энергии и расходуя воду экономнее. В результате увлажнитель реже требует заправки и снижает расходы на электричество.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Увлажнитель воздуха
      Технология
      Увлажнение водяным паром
      Цвет
      Белый / розовое золото
      Основной материал
      Пластик
      Емкость резервуара для воды
      2 л

    • Технические характеристики

      Датчик влажности
      Да
      Мин. уровень шума
      33 дБ(А)
      Макс. уровень шума
      47 дБ(А)

    • Производительность

      Время работы
      15 ч
      Эффективность увлажнения
      200 мл/ч
      Макс. площадь помещения
      32 м²

    • Удобство использования

      Длина шнура
      1,6 м
      Режимы
      Автоматический режим, ночной режим
      Ночной режим
      Да
      Настройки скорости
      3
      Уровни влажности
      40%, 50%, 60%
      Таймер
      1–9 ч
      Отчеты о качестве воздуха
      Цифровой
      Интерфейс
      Сенсорный, числовой, LED

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Да
      Оповещение о полном резервуаре для воды
      Да

    • Вес и габариты

      Высота изделия
      350 мм
      Вес продукта
      2,56 кг
      Ширина изделия
      220 мм
      Длина изделия
      220 мм
      Длина упаковки
      280 мм
      Ширина упаковки
      280 мм
      Высота упаковки
      400 мм
      Вес в упаковке
      3,68 кг

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50/60 Гц
      Максимальная мощность
      17 Вт

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года
      Срок службы фильтра
      До 6 месяцев

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Увлажняющий фильтр
      Связанные аксессуары 1
      Увлажняющий фильтр (FY3446)

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории
    • (2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.
    • (3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.
    • (4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
    • (5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений.
    • (6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 130 мл/ч.

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