HU3918/10
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% (1). «Умные» датчики, а также функции равномерной циркуляции воздуха в помещении обеспечивают идеальный уровень увлажнения.Узнать обо всех преимуществах
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Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)
Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 3 режима скорости вентилятора и автоматические настройки. При уровне увлажнения 300 мл/ч увлажнитель эффективно работает в помещениях площадью до 45 м2. (2, 3)
Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.
«Умный» датчик контролирует уровень влажности воздуха и автоматически изменяет настройки, чтобы поддерживать уровень влажности на нужном уровне: 40%, 50% или 60%. Сигнал об уровне воды оповестит пользователя, когда нужно наполнить емкость, а сам увлажнитель автоматически выключится в случае пустой емкости.
Цифровой дисплей отображает уровень влажности в реальном времени, а также индикаторы уровня воды, таймер и режим работы.
Невидимые молекулы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, не приводят к образованию белого налета и влажных пятен в комнате (4). Более крупные капли могут намочить окружающие предметы и переносить минералы, оставляющие белый налет на соседних поверхностях. Частицы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, слишком маленькие, поэтому не могут переносить минералы, что эффективно предотвращает образование налета и пятен.
Принцип работы технологии NanoCloud основан на естественном испарении — общепризнанном гигиенически безопасном и эффективном способе увлажнения. В ходе работы не используются ионы, химические вещества и озон (5), а вода не нагревается, что исключает риск ожогов.
Ночной режим обеспечивает эффективную и тихую работу увлажнителя воздуха при минимальном уровне шума на протяжении всей ночи.
Большая емкость для воды позволяет долго и непрерывно увлажнять воздух. Наполнять ее так же просто, как снять крышку. А конструкция, упрощающая процесс чистки, помогает поддерживать чистоту и гигиеничность как в увлажнителе, так и в воздухе помещения.
Технология NanoCloud обеспечивает такую же скорость увлажнения, как при использовании ультразвукового увлажнителя, потребляя при этом меньше энергии и расходуя воду экономнее. В результате увлажнитель реже требует заправки и снижает расходы на электричество.
Общие характеристики
Технические характеристики
Производительность
Удобство использования
Функция безопасности
Вес и габариты
Энергоэффективность
Обслуживание
Совместимость
Страна происхождения
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