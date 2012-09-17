HU4101/01
Здоровый воздух. Всегда.
Превосходный увлажняющий фильтр Philips предотвращает попадание в воздух известковой пыли, бактерий, микробов и плесени.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Увлажняющий фильтр толщиной 30 мм выполнен из натурального волокнистого материала и имеет 12-уровневую пористую структуру. Поверхность фильтра раскрывается до 68,2 сантиметров кв., что гарантирует оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение.
Увлажняющий фильтр Philips изготовлен из натуральной ткани, благодаря чему он может служить от 6 месяцев до 1 года
Характеристики конструкции
Логистические данные
Вес и габариты
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