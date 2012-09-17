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    Увлажняющий фильтр для увлажнителя воздуха

    HU4101/01

    Здоровый воздух. Всегда.

    Превосходный увлажняющий фильтр Philips предотвращает попадание в воздух известковой пыли, бактерий, микробов и плесени.

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    Увлажняющий фильтр для увлажнителя воздуха

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    Здоровый воздух. Всегда.

    Фильтры для увлажнителей — залог безопасности и чистоты

    Оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

    Увлажняющий фильтр толщиной 30 мм выполнен из натурального волокнистого материала и имеет 12-уровневую пористую структуру. Поверхность фильтра раскрывается до 68,2 сантиметров кв., что гарантирует оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение.

    Долговечный увлажняющий фильтр из натуральной ткани

    Увлажняющий фильтр Philips изготовлен из натуральной ткани, благодаря чему он может служить от 6 месяцев до 1 года

    • Характеристики конструкции

      Цвет
      белый

    • Логистические данные

      Страна происхождения
      Китай
      12 NC (Китай)
      883410101300

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      0,084  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      287 x 30 x 130  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      0.169  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      338 x 48 x 138  mm

    Badge-D2C

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