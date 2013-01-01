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    Увлажняющий фильтр

    HU4102/01

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Увлажняющий фильтр

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение

    Оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

    Увлажняющий фильтр толщиной 30 мм выполнен из натурального волокнистого материала и имеет 12-уровневую пористую структуру. Поверхность фильтра раскрывается до 68,2 сантиметров кв., что гарантирует оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение.

    • Страна изготовления

      Страна изготовления
      Китай

    • Вес и габариты

      Размер упаковки (Д x Ш x В)
      135 x 80 x 250  mm
      Вес изделия
      0,041  kg
      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      130 x 30 x 190

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый

    Badge-D2C

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