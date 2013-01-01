HU4102/01
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увлажняющий фильтр толщиной 30 мм выполнен из натурального волокнистого материала и имеет 12-уровневую пористую структуру. Поверхность фильтра раскрывается до 68,2 сантиметров кв., что гарантирует оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение.
Страна изготовления
Вес и габариты
Дизайн и отделка
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.