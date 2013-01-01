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    Антибактериальный картридж

    HU4112/01

    Здоровый воздух. Всегда.

    Уникальное антибактериальное средство предотвращает размножение бактерий и других организмов в резервуаре для воды внутри увлажнителей Philips, обеспечивая дополнительную безопасность для вас и вашей семьи.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Антибактериальный картридж

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    Здоровый воздух. Всегда.

    Антибактериальное средство для увлажнителей — залог безопасности и чистоты

    Антибактериальное средство для увлажнителя

    Увлажнитель Philips поставляется с дополнительным средством для передовой увлажняющей системы фильтрации — антибактериальным средством, предотвращающим размножение бактерий в резервуаре с водой. Регулярно добавляйте его в воду, чтобы гарантировать полную безопасность резервуара для воды.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Зеленый с белым
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      70 x 20 x 18  mm
      Масса продукта
      0.015  kg

    • Логистические данные

      Страна происхождения
      Китае
    Badge-D2C

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