HU4112/01
Здоровый воздух. Всегда.
Уникальное антибактериальное средство предотвращает размножение бактерий и других организмов в резервуаре для воды внутри увлажнителей Philips, обеспечивая дополнительную безопасность для вас и вашей семьи.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Увлажнитель Philips поставляется с дополнительным средством для передовой увлажняющей системы фильтрации — антибактериальным средством, предотвращающим размножение бактерий в резервуаре с водой. Регулярно добавляйте его в воду, чтобы гарантировать полную безопасность резервуара для воды.
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