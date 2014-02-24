HU4706/11
Здоровый воздух. Всегда.
Увлажнитель воздуха Philips максимально эффективно и безопасно борется с сухостью воздуха. Риск распространения вредных микроорганизмов ниже на 99 % по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Никакого белого налета* и влажных поверхностей.Узнать обо всех преимуществах
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Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.
Равномерно распределяет увлажненный воздух в помещении. Позволяет дышать чистым увлажненным воздухом дома и в офисе, обеспечивая комфортные условия для кожи.
Беспрецедентно простые в очистке увлажнители, как внутри, так и снаружи, в особенности резервуар для воды.
2 способа наполнения резервуара водой: можно принести воду в емкости и заполнить резервуар на месте расположения увлажнителя, предварительно сняв с него верхнюю крышку, либо можно заполнить непосредственно сам резервуар водой из-под крана.
Когда в резервуаре заканчивается вода, система контроля качества воздуха отключает увлажнитель воздуха.
Два режима увлажнения для вашего удобства — бесшумный и обычный.
Характеристики дизайна
Логистические данные
Технические характеристики
Вес и габариты
Замена
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