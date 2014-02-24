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  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажнитель воздуха с функцией очищения

    HU4706/11

    Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажнитель воздуха Philips максимально эффективно и безопасно борется с сухостью воздуха. Риск распространения вредных микроорганизмов ниже на 99 % по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Никакого белого налета* и влажных поверхностей.

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    Увлажнитель воздуха с функцией очищения

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    Здоровый воздух. Всегда.

    c технологией увлажнения воздуха NanoCloud

    • Безопасный и простой в использовании
    • Технология NanoCloud
    Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

    Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

    Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.

    Равномерно распределяет увлажненный воздух в помещении

    Равномерно распределяет увлажненный воздух в помещении

    Равномерно распределяет увлажненный воздух в помещении. Позволяет дышать чистым увлажненным воздухом дома и в офисе, обеспечивая комфортные условия для кожи.

    Современная технология обеспечивает лучшие в классе показатели очистки

    Современная технология обеспечивает лучшие в классе показатели очистки

    Беспрецедентно простые в очистке увлажнители, как внутри, так и снаружи, в особенности резервуар для воды.

    Резервуар легко наполнять водой

    Резервуар легко наполнять водой

    2 способа наполнения резервуара водой: можно принести воду в емкости и заполнить резервуар на месте расположения увлажнителя, предварительно сняв с него верхнюю крышку, либо можно заполнить непосредственно сам резервуар водой из-под крана.

    Автоотключение увлажнителя в случае отсутствия в нем воды

    Когда в резервуаре заканчивается вода, система контроля качества воздуха отключает увлажнитель воздуха.

    По вашему выбору можно установить бесшумный или обычный режим увлажнения

    Два режима увлажнения для вашего удобства — бесшумный и обычный.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Белый

    • Логистические данные

      Страна происхождения
      Китай

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность в ваттах
      14  W
      Объем резервуара для воды
      1,3  l
      Уровень шума
      27—40  dB
      Время работы
      8  hour(s)
      Производительность по увлажнению
      150  ml/h

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      1,36  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      162 x 198 x 308  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      1.72  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      355 x 225 x 225  mm

    • Замена

      Увлажняющий фильтр
      Заменяйте HU4136 каждые 3 месяца

    Badge-D2C

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    • Никаких белых взвесей, приводящих к загрязнению воздуха.

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