HU4901/01
Здоровый воздух. Всегда.
Увлажнитель воздуха от Philips максимально эффективно и безопасно решает проблему сухости воздуха в любое время года. И при этом никаких вредных бактерий, белого налета и мокрых полов. Кроме того, очищать прибор намного проще, чем другие модели этого класса.Узнать обо всех преимуществах
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Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.
Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате. Благодаря увлажнителю воздуха в вашем доме будет дышаться легко и свободно.
Как только в резервуаре заканчивается вода, срабатывает функция блокировки системы контроля качества воздуха, при этом увлажнитель отключается и загорается красный индикатор.
Резервуар для воды емкостью 4 литра обеспечивает не менее 11 часов непрерывного увлажнения воздуха в помещении до комфортного уровня. Резервуар можно наполнять водопроводной, фильтрованной или очищенной воду, в зависимости от того, как вам удобнее. Увлажнитель воздуха от Philips — это максимальная эффективность и комфорт.
Беспрецедентно простые в очистке увлажнители, как внутри, так и снаружи, в особенности резервуар для воды
Наполните резервуар водой из кувшина или прямо из-под крана. Понятный индикатор максимального уровня показывает, до какого уровня необходимо заполнить резервуар. Если резервуар пустой, увлажнитель воздуха автоматически выключается и на дисплее отображается напоминание о необходимости его наполнения.
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