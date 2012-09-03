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  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажнитель воздуха с функцией очищения

    HU4901/01

    Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажнитель воздуха от Philips максимально эффективно и безопасно решает проблему сухости воздуха в любое время года. И при этом никаких вредных бактерий, белого налета и мокрых полов. Кроме того, очищать прибор намного проще, чем другие модели этого класса.

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    Увлажнитель воздуха с функцией очищения

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    Здоровый воздух. Всегда.

    Интеллектуальная система увлажнения и простая очистка

    • Безопасный и простой в использовании
    • Технология NanoCloud
    Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

    Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

    Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.

    Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате

    Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате

    Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате. Благодаря увлажнителю воздуха в вашем доме будет дышаться легко и свободно.

    Автоотключение увлажнителя в случае отсутствия в нем воды

    Автоотключение увлажнителя в случае отсутствия в нем воды

    Как только в резервуаре заканчивается вода, срабатывает функция блокировки системы контроля качества воздуха, при этом увлажнитель отключается и загорается красный индикатор.

    Резервуар для воды емкостью 4 литра обеспечивает не менее 11 часов непрерывного увлажнения

    Резервуар для воды емкостью 4 литра обеспечивает не менее 11 часов непрерывного увлажнения

    Резервуар для воды емкостью 4 литра обеспечивает не менее 11 часов непрерывного увлажнения воздуха в помещении до комфортного уровня. Резервуар можно наполнять водопроводной, фильтрованной или очищенной воду, в зависимости от того, как вам удобнее. Увлажнитель воздуха от Philips — это максимальная эффективность и комфорт.

    Минималистичный дизайн и самая простая в классе очистка

    Минималистичный дизайн и самая простая в классе очистка

    Беспрецедентно простые в очистке увлажнители, как внутри, так и снаружи, в особенности резервуар для воды

    Удобное наполнение резервуара

    Удобное наполнение резервуара

    Наполните резервуар водой из кувшина или прямо из-под крана. Понятный индикатор максимального уровня показывает, до какого уровня необходимо заполнить резервуар. Если резервуар пустой, увлажнитель воздуха автоматически выключается и на дисплее отображается напоминание о необходимости его наполнения.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Глянцевый бело-голубой
      разработано в:
      Корея
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      340 x 316 x 415  mm

    • Логистические данные

      Код 12NC
      883490101300
      Страна изготовления
      Корея

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V
      Рекомендованный рабочий объем
      40  m²
      Объем резервуара для воды
      4  l
      Уровень шума
      38  dB
      Время работы
      11  hour(s)
      Датчик (-и) качества воздуха
      n/a (не применимо)
      Производительность по увлажнению
      255  ml/h

    • Замена

      Увлажняющий фильтр
      Замена HU4101: один раз в год

    Badge-D2C

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