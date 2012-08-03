Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.