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  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажнитель воздуха с функцией очищения

    HU4903/01

    Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажнитель воздуха Philips оснащен автоматическим режимом и технологией NanoCloud для эффективной борьбы с сухостью воздуха в течение всего года. Риск распространения бактерий ниже на 99 % по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Никакого белого налета и влажных полов.

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    Увлажнитель воздуха с функцией очищения

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    Здоровый воздух. Всегда.

    с технологией NanoCloud и автоматическим режимом

    • Безопасный и простой в использовании
    • Технология NanoCloud
    • Автоматический
    • Цифровой датчик
    Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

    Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

    Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.

    Цифровой датчик влажности постоянно следит за состоянием воздуха в комнате

    Цифровой датчик влажности постоянно следит за состоянием воздуха в комнате

    Цифровой датчик влажности постоянно сравнивает фактический уровень влажности воздуха с заданным. Если уровень падает ниже заданного, индикатор загорается красным цветом. Когда фактическая влажность воздуха находится в пределах требуемого уровня, загорается синий индикатор. Таким образом, достаточно просто следить за тем, чтобы уровень влажности в вашем доме был в норме.

    Автоматический режим увлажнения для вашего спокойствия и комфорта

    Автоматический режим увлажнения для вашего спокойствия и комфорта

    Во время работы увлажнителя в автоматическом режиме цифровой датчик постоянно контролирует влажность воздуха и включает или отключает прибор по необходимости, обеспечивая постоянное поддержание влажности на нужном уровне.

    Настройки уровня влажности позволяют установить необходимый уровень влажности в помещении

    Настройки уровня влажности позволяют установить необходимый уровень влажности в помещении

    Для достижения максимального комфорта на увлажнителе воздуха Philips можно установить одну из трех степеней влажность — 40, 50 или 60 %.

    Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате

    Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате

    Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате. Благодаря увлажнителю воздуха в вашем доме будет дышаться легко и свободно.

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха напоминает, когда нужно заполнить резервуар водой

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха напоминает, когда нужно заполнить резервуар водой

    Красный индикатор подскажет, когда нужно заполнить резервуар водой

    Автоотключение увлажнителя в случае отсутствия в нем воды

    Автоотключение увлажнителя в случае отсутствия в нем воды

    Как только в резервуаре заканчивается вода, срабатывает функция блокировки системы контроля качества воздуха, при этом увлажнитель отключается и загорается красный индикатор.

    Выберите режим увлажнения: бесшумный, стандартный или автоматический

    Выберите режим увлажнения: бесшумный, стандартный или автоматический

    По вашему выбору можно установить бесшумный, стандартный или автоматический режим.

    Легко настраиваемый таймер на 1/4/8 часов

    Легко настраиваемый таймер на 1/4/8 часов

    Устройство работает в течение заданного количества часов и автоматически выключается по истечении заданного времени.

    Минималистичный дизайн и самая простая в классе очистка

    Минималистичный дизайн и самая простая в классе очистка

    Беспрецедентно простые в очистке увлажнители, как внутри, так и снаружи, в особенности резервуар для воды

    Резервуар для воды емкостью 4 литра обеспечивает не менее 11 часов непрерывного увлажнения

    Резервуар для воды емкостью 4 литра обеспечивает не менее 11 часов непрерывного увлажнения

    Резервуар для воды емкостью 4 литра обеспечивает не менее 11 часов непрерывного увлажнения воздуха в помещении до комфортного уровня. Резервуар можно наполнять водопроводной, фильтрованной или очищенной воду, в зависимости от того, как вам удобнее. Увлажнитель воздуха от Philips — это максимальная эффективность и комфорт.

    Резервуар для воды удобно заполнять

    Резервуар для воды удобно заполнять

    Наполнить резервуар для воды увлажнителя воздуха Philips можно двумя способами: принесите воду в отдельной емкости, снимите верхнюю крышку резервуара и заполните его, либо извлеките резервуар и наполните его водой из-под крана.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      темно-серебристый металлик
      разработано в:
      Корея
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      340 x 316 x 415  mm

    • Логистические данные

      Код 12NC
      883490301300
      Страна изготовления
      Корея

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V
      Рекомендованный рабочий объем
      50  m²
      Объем резервуара для воды
      4  l
      Уровень шума
      до 26 дБ в бесшумном режиме  dB
      Время работы
      11  hour(s)
      Датчик (-и) качества воздуха
      Датчик влажности
      Производительность по увлажнению
      360  ml/h

    • Замена

      Увлажняющий фильтр
      Замена HU4101: один раз в год
      Антибактериальное средство
      Замена HU4111: один раз в год

    Badge-D2C

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    • Никаких белых взвесей, приводящих к загрязнению воздуха.

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