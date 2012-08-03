HU4903/01
Здоровый воздух. Всегда.
Увлажнитель воздуха Philips оснащен автоматическим режимом и технологией NanoCloud для эффективной борьбы с сухостью воздуха в течение всего года. Риск распространения бактерий ниже на 99 % по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Никакого белого налета и влажных полов.Узнать обо всех преимуществах
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Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.
Цифровой датчик влажности постоянно сравнивает фактический уровень влажности воздуха с заданным. Если уровень падает ниже заданного, индикатор загорается красным цветом. Когда фактическая влажность воздуха находится в пределах требуемого уровня, загорается синий индикатор. Таким образом, достаточно просто следить за тем, чтобы уровень влажности в вашем доме был в норме.
Во время работы увлажнителя в автоматическом режиме цифровой датчик постоянно контролирует влажность воздуха и включает или отключает прибор по необходимости, обеспечивая постоянное поддержание влажности на нужном уровне.
Для достижения максимального комфорта на увлажнителе воздуха Philips можно установить одну из трех степеней влажность — 40, 50 или 60 %.
Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате. Благодаря увлажнителю воздуха в вашем доме будет дышаться легко и свободно.
Красный индикатор подскажет, когда нужно заполнить резервуар водой
Как только в резервуаре заканчивается вода, срабатывает функция блокировки системы контроля качества воздуха, при этом увлажнитель отключается и загорается красный индикатор.
По вашему выбору можно установить бесшумный, стандартный или автоматический режим.
Устройство работает в течение заданного количества часов и автоматически выключается по истечении заданного времени.
Беспрецедентно простые в очистке увлажнители, как внутри, так и снаружи, в особенности резервуар для воды
Резервуар для воды емкостью 4 литра обеспечивает не менее 11 часов непрерывного увлажнения воздуха в помещении до комфортного уровня. Резервуар можно наполнять водопроводной, фильтрованной или очищенной воду, в зависимости от того, как вам удобнее. Увлажнитель воздуха от Philips — это максимальная эффективность и комфорт.
Наполнить резервуар для воды увлажнителя воздуха Philips можно двумя способами: принесите воду в отдельной емкости, снимите верхнюю крышку резервуара и заполните его, либо извлеките резервуар и наполните его водой из-под крана.
Характеристики дизайна
Логистические данные
Технические характеристики
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