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  • Полное погружение в музыку. Где угодно. Полное погружение в музыку. Где угодно. Полное погружение в музыку. Где угодно.
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    Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

    L3/00

    Полное погружение в музыку. Где угодно.

    Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были.

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    Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

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    Полное погружение в музыку. Где угодно.

    • Шумоподавление Pro+
    • Естественное, сбалансированное звучание
    • Премиальная кожаная отделка
    • 38 часов воспроизведения
    Philips Fidelio. Созданы для исключительной производительности

    Philips Fidelio. Созданы для исключительной производительности

    От звучания до материалов — эти полноразмерные беспроводные наушники закрытого типа созданы для ценителей качественного звука. Мягкие амбушюры с эффектом памяти обеспечат комфортную посадку на голове любого размера и формы, а при снятии наушники приостанавливают воспроизведение.

    40-мм излучатели. Естественный, сбалансированный звук

    40-мм излучатели. Естественный, сбалансированный звук

    Идеальная настройка этих наушников с сертификатом Hi-Res Audio позволила добиться сбалансированного и качественного звучания вне зависимости от того, включена функция шумоподавления или нет. Низкие частоты звучат достаточно энергично, но не чрезмерно насыщенно. Наушники точно передают весь спектр средних частот. Верхние частоты передаются с полной детализацией.

    Высокие технологии: гибридное активное шумоподавление (ANC)

    Высокие технологии: гибридное активное шумоподавление (ANC)

    Слушайте музыку на нужной громкости, где бы вы ни находились. Адаптивное шумоподавление использует один внешний и один внутренний микрофоны для фильтрации нежелательного шума, чтобы вы могли погрузиться в любимую музыки. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

    Два микрофона для чистого звучания голоса при общении. Встроенное голосовое управление

    Два микрофона для чистого звучания голоса при общении. Встроенное голосовое управление

    Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Полная совместимость с Google Ассистентом и Alexa помогут включать любимые плейлисты с помощью голосовых команд.

    Сенсорное управление. 38 часов воспроизведения (32 часа с ANC)*

    Сенсорное управление. 38 часов воспроизведения (32 часа с ANC)*

    Полной зарядки хватит более чем на целые сутки прослушивания музыки, а быстрая 15-минутная зарядка обеспечит до 6 часов воспроизведения. Управляйте музыкой и вызовами с помощью сенсорных команд и переключайте активное шумоподавление с помощью кнопок на чашках наушников. Наушники складываются для удобного хранения.

    Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса

    Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса

    Легкий корпус из алюминия и кожа с экологичного производства Muirhead обеспечивают превосходные тактильные ощущения от этих наушников. На алюминиевые кольца чашек наушников с темной матовой отделкой нанесен логотип Philips Fidelio. Музыка автоматически приостанавливается при снятии наушников с головы.

    Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

    Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

    Приложение Philips Headphones позволяет регулировать шумоподавление, переключаясь между предустановленными режимами ANC. В нем также доступен эквалайзер, ряд элементов для управления потоковым воспроизведением и информация о композициях.

    Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair*

    Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair*

    Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.

    Проводное и беспроводное подключение к любому источнику

    Проводное и беспроводное подключение к любому источнику

    Стабильное подключение Bluetooth и поддержка AAC (звуковой кодек устройств iOS) / aptX HD для Android и Windows обеспечивает наилучшее качество при потоковом воспроизведении. Съемный кабель позволяет подключать наушники к оборудованию для работы со звуком высокого разрешения.

    Амбушюры с эффектом памяти. Всегда идеальная посадка

    -

    • Звук

      Частотный диапазон
      7–40 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      20 мВт
      Чувствительность
      103 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический
      Звук высокого разрешения
      Да

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,1
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Отсоединяемый кабель
      Да
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Одновременное подключение
      Да
      Поддерживаемый кодек
      • AAC
      • SBC
      • aptx
      • aptx-HD
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth
      Гнездо наушников
      2.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      25.4  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      22.8  см
      Вес брутто
      3.655  кг
      Высота
      26  см
      GTIN
      1 48 95229 10839 1
      Вес нетто
      1.161  кг
      Вес упаковки
      2.494  кг

    • Комфорт

      Автовыключение
      Да
      Регулировка громкости
      Да
      Поддержка приложения Philips Headphones
      Да
      Быстрое подключение Google
      Да
      Автопауза (ИК-датчик)
      Да
      Обновление встроенного ПО
      Да
      Тип управления
      Сенсорное

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      3 шт.
      Время разговора
      38 ч
      Время зарядки
      2  часов
      Время воспроизведения музыки (с ANC)
      32  часов
      Время воспроизведения музыки (без ANC)
      38  часов
      Быстрая зарядка
      15 mins for 6 hrs
      Вес аккумулятора (общий)
      10.1  г
      Емкость аккумулятора (наушники)
      800  mAh
      Тип аккумулятора (наушники)
      Литиево-полимерный (встроенный)

    • Размеры упаковки

      Высота
      21.67  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      20.9  см
      Глубина
      7.69  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 10839 4
      Вес брутто
      1.068  кг
      Вес нетто
      0.387  кг
      Вес упаковки
      0.681  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      20.35  см
      ширина
      19  см
      Глубина
      5.15  см
      Вес
      0.36  кг

    • Аксессуары

      Прочее
      Жесткий футляр, 1 шт.
      Аудиокабель
      Стереокабель 2,5–3,5 мм, длина 1,2 м
      Краткое руководство
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C, 500 мм
      Адаптеры в комплекте
      Адаптер для использования в самолете

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Складная конструкция
      Плоский
      Заполняющий уши материал
      Синтетическая кожа
      Плотная посадка
      Полноразмерные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    • Обмен данными

      Микрофон для звонков
      2 mics
      Микрофон ENC
      Да

    • UPC

      UPC
      8 40063 20164 4

    • Возможности ANC

      Технология ANC
      Гибридное, ANC Pro+
      Режим восприятия внешних звуков
      Да
      Адаптивное ANC
      Да
      Микрофон для активного шумоподавления
      4 микрофона
      ANC (активное шумоподавление)
      Да

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      • Apple Siri
      • Google Ассистент
      Активация по голосу
      Ручной
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

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    • Google является товарным знаком Google LLC. Google Fast Pair недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.
    • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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