Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были.
Philips Fidelio. Созданы для исключительной производительности
От звучания до материалов — эти полноразмерные беспроводные наушники закрытого типа созданы для ценителей качественного звука. Мягкие амбушюры с эффектом памяти обеспечат комфортную посадку на голове любого размера и формы, а при снятии наушники приостанавливают воспроизведение.
40-мм излучатели. Естественный, сбалансированный звук
Идеальная настройка этих наушников с сертификатом Hi-Res Audio позволила добиться сбалансированного и качественного звучания вне зависимости от того, включена функция шумоподавления или нет. Низкие частоты звучат достаточно энергично, но не чрезмерно насыщенно. Наушники точно передают весь спектр средних частот. Верхние частоты передаются с полной детализацией.
Высокие технологии: гибридное активное шумоподавление (ANC)
Слушайте музыку на нужной громкости, где бы вы ни находились. Адаптивное шумоподавление использует один внешний и один внутренний микрофоны для фильтрации нежелательного шума, чтобы вы могли погрузиться в любимую музыки. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.
Два микрофона для чистого звучания голоса при общении. Встроенное голосовое управление
Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Полная совместимость с Google Ассистентом и Alexa помогут включать любимые плейлисты с помощью голосовых команд.
Сенсорное управление. 38 часов воспроизведения (32 часа с ANC)*
Полной зарядки хватит более чем на целые сутки прослушивания музыки, а быстрая 15-минутная зарядка обеспечит до 6 часов воспроизведения. Управляйте музыкой и вызовами с помощью сенсорных команд и переключайте активное шумоподавление с помощью кнопок на чашках наушников. Наушники складываются для удобного хранения.
Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса
Легкий корпус из алюминия и кожа с экологичного производства Muirhead обеспечивают превосходные тактильные ощущения от этих наушников. На алюминиевые кольца чашек наушников с темной матовой отделкой нанесен логотип Philips Fidelio. Музыка автоматически приостанавливается при снятии наушников с головы.
Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
Приложение Philips Headphones позволяет регулировать шумоподавление, переключаясь между предустановленными режимами ANC. В нем также доступен эквалайзер, ряд элементов для управления потоковым воспроизведением и информация о композициях.
Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair*
Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.
Проводное и беспроводное подключение к любому источнику
Стабильное подключение Bluetooth и поддержка AAC (звуковой кодек устройств iOS) / aptX HD для Android и Windows обеспечивает наилучшее качество при потоковом воспроизведении. Съемный кабель позволяет подключать наушники к оборудованию для работы со звуком высокого разрешения.
Амбушюры с эффектом памяти. Всегда идеальная посадка
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