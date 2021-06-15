Высокие технологии: гибридное активное шумоподавление (ANC)

Слушайте музыку на нужной громкости, где бы вы ни находились. Адаптивное шумоподавление использует один внешний и один внутренний микрофоны для фильтрации нежелательного шума, чтобы вы могли погрузиться в любимую музыки. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.