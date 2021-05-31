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  • Мощный источник питания для энергоемких устройств Мощный источник питания для энергоемких устройств Мощный источник питания для энергоемких устройств

    Батарея

    LR03E4B/40

    Мощный источник питания для энергоемких устройств

    Когда вам необходимо самое лучшее, выберите батареи Ultra Alkaline. Они идеально подходят для различных энергоемких устройств.

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    Батарея

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    Мощный источник питания для энергоемких устройств

    • Тип AAA
    • Ultra Alkaline

    Батарея остается годной для использования в течение 5 лет

    Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

    Мощность на 129 % превышает отраслевые стандарты

    Мощность щелочных батарей Philips Ultra типа AAA на 129 % превышает отраслевые стандарты

    Щелочные батареи Philips содержат 0 % кадмия, ртути и свинца

    Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.

    Понятные схематические инструкции по эксплуатации

    Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.

    Цветная маркировка облегчает определение размеров батарей

    Для упрощения определения наиболее распространенных размеров батарей используется цветовая маркировка в соответствии с отраслевыми стандартами.

    Благодаря наличию разных моделей вы можете использовать эти батарейки их для любых нужд

    Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.

    • Экохарактеристики

      Химический состав
      Ultra Alkaline
      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      • Не содержит свинца
      Упаковочный материал
      • Картон
      • ПЭТ
      Тип упаковки
      Блистер ПЭТ

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 12422 3

    • Питание

      Тип элемента питания
      Тип AAA / щелочная LR03
      Напряжение батареи
      1.5  В

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Подвес
      Количество изделий в упаковке
      4
      EAN
      48 95229 12422 6

    • Габариты изделия

      Высота
      4.45  см
      ширина
      1.05  см
      Глубина
      1.05  см

    • Технические характеристики

      Срок хранения
      5 лет
      Взаимозаменяема с
      AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400

    Badge-D2C

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