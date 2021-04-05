LR03P8BP/40
Питает все устройства с высоким энергопотреблением
Современные электронные устройства требуют все больше энергии. Чтобы они работали дольше, используйте щелочные батареи Philips Power Alkaline.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.
Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.
Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.
Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.
Мощность щелочных батарей Philips Power типа AAA на 118 % превышает отраслевые стандарты
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Экохарактеристики
Внешняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Технические характеристики
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