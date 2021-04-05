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    Power Alkaline Батарея

    LR03P8BP/40

    Питает все устройства с высоким энергопотреблением

    Современные электронные устройства требуют все больше энергии. Чтобы они работали дольше, используйте щелочные батареи Philips Power Alkaline.

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    Power Alkaline Батарея

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    Питает все устройства с высоким энергопотреблением

    • Тип AAA
    • Для щелочных батарей

    Щелочная технология отлично подходит для устройств с высоким энергопотреблением

    Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.

    Щелочные батареи Philips содержат 0 % кадмия, ртути и свинца

    Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.

    Понятные схематические инструкции по эксплуатации

    Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.

    Благодаря наличию разных моделей вы можете использовать эти батарейки их для любых нужд

    Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.

    Мощность на 118 % превышает отраслевые стандарты

    Мощность щелочных батарей Philips Power типа AAA на 118 % превышает отраслевые стандарты

    Батарея остается годной для использования в течение 5 лет

    Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

    • Экохарактеристики

      Химический состав
      Щелочная
      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      • Не содержит свинца
      Упаковочный материал
      • Картон
      • ПЭТ
      Тип упаковки
      Блистер ПЭТ

    • Внешняя упаковка

      Длина
      22.3  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      18.5  см
      Вес брутто
      3.3  кг
      Высота
      10.6  см
      GTIN
      1 48 95229 12243 4
      Вес нетто
      2.256  кг
      Вес упаковки
      1.044  кг

    • Питание

      Тип элемента питания
      Тип AAA / щелочная LR03
      Напряжение батареи
      1.5  В

    • Размеры упаковки

      Высота
      8.3  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      17.4  см
      Глубина
      1.3  см
      Количество изделий в упаковке
      8
      EAN
      48 95229 12243 7
      Вес брутто
      0.117  кг
      Вес нетто
      0.094  кг
      Вес упаковки
      0.023  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      4.45  см
      ширина
      1.05  см
      Глубина
      1.05  см
      Вес
      0.0115  кг

    • Технические характеристики

      Срок хранения
      5 лет
      Взаимозаменяема с
      AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400

    Badge-D2C

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