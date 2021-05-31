LR6E4B/40
Мощный источник питания для энергоемких устройств
Когда вам необходимо самое лучшее, выберите батареи Ultra Alkaline. Они идеально подходят для различных энергоемких устройств.Узнать обо всех преимуществах
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Мощность щелочных батарей Philips Ultra типа AA на 132 % превышает отраслевые стандарты
Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.
Для упрощения определения наиболее распространенных размеров батарей используется цветовая маркировка в соответствии с отраслевыми стандартами.
Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.
Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Экохарактеристики
Внешняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Технические характеристики
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