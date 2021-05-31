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  • Мощный источник питания для энергоемких устройств Мощный источник питания для энергоемких устройств Мощный источник питания для энергоемких устройств

    Ultra Alkaline Батарея

    LR6E4B/40

    Мощный источник питания для энергоемких устройств

    Когда вам необходимо самое лучшее, выберите батареи Ultra Alkaline. Они идеально подходят для различных энергоемких устройств.

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    Ultra Alkaline Батарея

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    Мощный источник питания для энергоемких устройств

    • AA
    • Ultra Alkaline

    Мощность на 132 % превышает отраслевые стандарты

    Мощность щелочных батарей Philips Ultra типа AA на 132 % превышает отраслевые стандарты

    Щелочные батареи Philips содержат 0 % кадмия, ртути и свинца

    Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.

    Цветная маркировка облегчает определение размеров батарей

    Для упрощения определения наиболее распространенных размеров батарей используется цветовая маркировка в соответствии с отраслевыми стандартами.

    Понятные схематические инструкции по эксплуатации

    Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.

    Благодаря наличию разных моделей вы можете использовать эти батарейки их для любых нужд

    Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.

    Батарея остается годной для использования в течение 5 лет

    Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

    • Экохарактеристики

      Химический состав
      Ultra Alkaline
      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      • Не содержит свинца
      Упаковочный материал
      Картон
      Тип упаковки
      Блистер ПЭТ

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 12421 6

    • Питание

      Тип элемента питания
      Тип AA / щелочная LR6
      Напряжение батареи
      1.5  В

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Количество изделий в упаковке
      4
      EAN
      48 95229 12421 9

    • Габариты изделия

      Высота
      5.05  см
      ширина
      1.45  см
      Глубина
      1.45  см

    • Технические характеристики

      Срок хранения
      5 лет
      Взаимозаменяема с
      AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

    Badge-D2C

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