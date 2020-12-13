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    Power Alkaline Батарея

    LR6P4B/40

    Питает все устройства с высоким энергопотреблением

    Современные электронные устройства требуют все больше энергии. Чтобы они работали дольше, используйте щелочные батареи Philips Power Alkaline.

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    Power Alkaline Батарея

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    Питает все устройства с высоким энергопотреблением

    • AA
    • Для щелочных батарей

    Щелочные батареи Philips содержат 0 % кадмия, ртути и свинца

    Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.

    Благодаря наличию разных моделей вы можете использовать эти батарейки их для любых нужд

    Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.

    Понятные схематические инструкции по эксплуатации

    Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.

    Щелочная технология отлично подходит для устройств с высоким энергопотреблением

    Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.

    Батарея остается годной для использования в течение 10 лет

    Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

    • Питание

      Напряжение батареи
      1.5  В

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      4

    • Технические характеристики

      Срок хранения
      10 лет
      Взаимозаменяема с
      AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

    Badge-D2C

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