Ключевые слова для поиска

Беспроводной домашний монитор InSightHD

M115E/12
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Будьте на связи с семьей, коллегами или наблюдайте за питомцами Будьте на связи с семьей, коллегами или наблюдайте за питомцами Будьте на связи с семьей, коллегами или наблюдайте за питомцами
    -{discount-value}

    Беспроводной домашний монитор InSightHD

    M115E/12
    Общая оценка / 5

    Будьте на связи с семьей, коллегами или наблюдайте за питомцами

    Монитор Philips InSightHD позволяет наблюдать за происходящим дома в ваше отсутствие. HD-видео транслируется 24 часа в сутки, чтобы вы могли убедиться, что дети пришли домой, понаблюдать за собакой или просто присмотреть за домом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводной домашний монитор InSightHD

    Будьте на связи с семьей, коллегами или наблюдайте за питомцами

    Монитор Philips InSightHD позволяет наблюдать за происходящим дома в ваше отсутствие. HD-видео транслируется 24 часа в сутки, чтобы вы могли убедиться, что дети пришли домой, понаблюдать за собакой или просто присмотреть за домом. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Будьте на связи с семьей, коллегами или наблюдайте за питомцами

      С технологией HD

      • Наблюд. за домом/питомцами/офисом
      • Обнаружение шума и движения
      • Наблюдение в режиме реального времени
      • Возможность записи в облачное хранилище
      Управляйте уведомлениями и зонами наблюдения

      Управляйте уведомлениями и зонами наблюдения

      Уведомления позволяют оперативно получать информацию о регистрации шума или движения. Уровень чувствительности, а также зоны наблюдения можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями.

      Загрузите приложение и ознакомьтесь с демоверсией трансляции видео InSightHD

      Загрузите приложение и ознакомьтесь с демоверсией трансляции видео InSightHD

      Приложение InSightHD можно загрузить в магазине AppStore или Google Play. В приложении есть деморежим, который позволяет оценить InSight в действии. Просто введите в поле поиска приложений "InSightHD".

      Видео стандарта HD для кристально четкого изображения

      Видео стандарта HD для кристально четкого изображения

      Монитор InSightHD передает каждую деталь видео. Видеофайлы транслируются в формате высокого разрешения 720p, картинка получается четкой и реалистичной. Число "720" означает количество строк изображения. Символ "p" означает использование прогрессивной развертки, то есть последовательного отображения строк в каждом кадре.

      Обнаружение шума/движения и отправка оповещений на телефон

      Обнаружение шума/движения и отправка оповещений на телефон

      Неизвестно, какие события могут произойти в ваше отсутствие. Монитор InSightHD постоянно следит за происходящим при помощи регулируемого датчика шума и движения. При обнаружении движения или шума оповещения отправляются на телефон автоматически.

      Потоковая передача и хранение видео в облачном сервисе iVideon

      Потоковая передача и хранение видео в облачном сервисе iVideon

      Облачный сервис Ivideon в мониторах InSightHD обеспечивает надежную и безопасную потоковую передачу и хранение видеофайлов. С монитором InSightHD можно оформить подписку для автоматической записи событий при регистрации шума или движения. События надежно хранятся в облачном сервисе iVideon, а доступ к ним осуществляется с телефона.

      Платная подписка обеспечивает дополнительные возможности записи и хранения

      Платная подписка обеспечивает дополнительные возможности записи и хранения

      Оформив месячную или годовую подписку, вы можете записывать и сохранять события в облачном хранилище для последующего просмотра. Доступно два тарифных плана: подписка Silver позволяет записывать и сохранять все видеофайлы за последние 7 дней, а подписка Gold — за последние 30 дней.

      Наблюдение в режиме реального времени с помощью приложения

      Наблюдение в режиме реального времени с помощью приложения

      Усовершенствованная технология, использованная в мониторе InSightHD, позволяет передавать видео в потоковом режиме 24 часа в сутки. И днем, и ночью вы можете смотреть видео без ограничений и без помех.

      Шифрование видео для безопасности и защиты личных данных

      Шифрование видео для безопасности и защиты личных данных

      Мы придаем огромное значение безопасности. Все видеофайлы, транслируемые в потоковом режиме или находящиеся в облачном хранилище, защищены протоколом SSL (Secure Socket Layer — уровень защищенных сокетов) с AES-шифрованием 256 бит. Перед передачей все видеофайлы шифруются, их расшифровка происходит только на вашем смартфоне.

      Просмотр в любое время и в любом месте через Wi-Fi/3G/4G LTE

      Просмотр в любое время и в любом месте через Wi-Fi/3G/4G LTE

      После настройки монитора InSightHD вы получаете доступ к трансляции видео в приложении в режиме реального времени. При наличии подключения Wi-Fi, 3G или 4G LTE вы можете осуществлять наблюдение откуда угодно.

      Благодаря поддержке Wi-Fi монитор можно установить в любом месте в доме

      Благодаря поддержке Wi-Fi монитор можно установить в любом месте в доме

      Беспроводной монитор InSightHD использует подключение Wi-Fi для передачи видео и аудио на телефон или планшет в режиме реального времени, позволяя следить за происходящим в ваше отсутствие.

      В комплекте универсальное крепление на штативе

      В комплекте универсальное крепление на штативе

      Модель M115 InSightHD оснащена креплением на штативе, которое позволяет выбирать место установки.

      • Размеры

        Глубина упаковки
        78  миллиметра
        Глубина продукта
        65  миллиметра
        Высота упаковки
        160  миллиметра
        Ширина упаковки
        158  миллиметра
        Ширина продукта
        65  миллиметра
        Высота продукта
        114  миллиметра

      • Особенности

        Обнаружение шума
        Да
        LED-индикатор
        Да
        Обнаружение движения
        Да
        Wi-Fi
        802.11 b/ g/ n (2,4 ГГц)
        База
        Настраиваемое направление наблюдения

      • Аксессуары в комплекте

        Краткое руководство
        Да
        Кабель USB
        Да, 3 м
        Адаптер питания USB
        1

      • Качество видео

        Форматы
        Сжатие видеоданных H.264
        Баланс белого
        Автоматический баланс белого
        Экспозиция
        Автоустановка экспозиции
        Потоковое HD/VGA/QVGA
        Да

      • Программное обеспечение

        Установка
        • через приложение для устройств Android/Apple
        • InSightHD
        Поддерживаемая операционная система
        • Android 4.1 или более поздней версии
        • iOS 7 или более поздней версии
        Автоматическое обновление приложения
        Да (для устройств Android/Apple)
        Совместима с iPad
        • New iPad
        • iPad Air
        • iPad 4
        • iPad 3
        • iPad 2
        • iPad mini
        • iPad с дисплеем Retina
        • iPad Air 2
        Совместимость с iPhone
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 4S
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        Совместимость с iPod
        • iPod Touch 4-го поколения или более поздней версии
        • iPod Touch 5-го поколения
        Совместимость с телефонами Android
        Philips рекомендует использовать смартфоны с характеристиками, как у Samsung Galaxy S3, или лучшими

      • Объектив и датчик

        Режим фокусировки
        Фиксированный
        Диапазон фокусировки
        от 0,8 м до бесконечности
        Угол обзора
        60 градусов
        Датчик
        HD 720p

      • Вход и выход

        USB
        Порт mini-USB
        Микрофон
        • Высокочувствительный
        • Моно

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.