Будьте на связи с семьей, коллегами или наблюдайте за питомцами

Монитор Philips InSightHD позволяет наблюдать за происходящим дома в ваше отсутствие. HD-видео транслируется 24 часа в сутки, чтобы вы могли убедиться, что дети пришли домой, понаблюдать за собакой или просто присмотреть за домом. Узнать обо всех преимуществах