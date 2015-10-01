Будьте на связи с семьей, коллегами или наблюдайте за питомцами
Монитор Philips InSightHD позволяет наблюдать за происходящим дома в ваше отсутствие. HD-видео транслируется 24 часа в сутки, чтобы вы могли убедиться, что дети пришли домой, понаблюдать за собакой или просто присмотреть за домом. Узнать обо всех преимуществах
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Будьте на связи с семьей, коллегами или наблюдайте за питомцами
Монитор Philips InSightHD позволяет наблюдать за происходящим дома в ваше отсутствие. HD-видео транслируется 24 часа в сутки, чтобы вы могли убедиться, что дети пришли домой, понаблюдать за собакой или просто присмотреть за домом. Узнать обо всех преимуществах
Уведомления позволяют оперативно получать информацию о регистрации шума или движения. Уровень чувствительности, а также зоны наблюдения можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями.
Приложение InSightHD можно загрузить в магазине AppStore или Google Play. В приложении есть деморежим, который позволяет оценить InSight в действии. Просто введите в поле поиска приложений "InSightHD".
Монитор InSightHD передает каждую деталь видео. Видеофайлы транслируются в формате высокого разрешения 720p, картинка получается четкой и реалистичной. Число "720" означает количество строк изображения. Символ "p" означает использование прогрессивной развертки, то есть последовательного отображения строк в каждом кадре.
Неизвестно, какие события могут произойти в ваше отсутствие. Монитор InSightHD постоянно следит за происходящим при помощи регулируемого датчика шума и движения. При обнаружении движения или шума оповещения отправляются на телефон автоматически.
Облачный сервис Ivideon в мониторах InSightHD обеспечивает надежную и безопасную потоковую передачу и хранение видеофайлов. С монитором InSightHD можно оформить подписку для автоматической записи событий при регистрации шума или движения. События надежно хранятся в облачном сервисе iVideon, а доступ к ним осуществляется с телефона.
Оформив месячную или годовую подписку, вы можете записывать и сохранять события в облачном хранилище для последующего просмотра. Доступно два тарифных плана: подписка Silver позволяет записывать и сохранять все видеофайлы за последние 7 дней, а подписка Gold — за последние 30 дней.
Усовершенствованная технология, использованная в мониторе InSightHD, позволяет передавать видео в потоковом режиме 24 часа в сутки. И днем, и ночью вы можете смотреть видео без ограничений и без помех.
Мы придаем огромное значение безопасности. Все видеофайлы, транслируемые в потоковом режиме или находящиеся в облачном хранилище, защищены протоколом SSL (Secure Socket Layer — уровень защищенных сокетов) с AES-шифрованием 256 бит. Перед передачей все видеофайлы шифруются, их расшифровка происходит только на вашем смартфоне.
После настройки монитора InSightHD вы получаете доступ к трансляции видео в приложении в режиме реального времени. При наличии подключения Wi-Fi, 3G или 4G LTE вы можете осуществлять наблюдение откуда угодно.
Беспроводной монитор InSightHD использует подключение Wi-Fi для передачи видео и аудио на телефон или планшет в режиме реального времени, позволяя следить за происходящим в ваше отсутствие.
Модель M115 InSightHD оснащена креплением на штативе, которое позволяет выбирать место установки.
Размеры
Особенности
Аксессуары в комплекте
Качество видео
Программное обеспечение
Объектив и датчик
Вход и выход
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