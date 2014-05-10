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Беспроводной домашний монитор In.Sight HD

M120E/10
Общая оценка / 5
  • Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде
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    Беспроводной домашний монитор In.Sight HD

    M120E/10
    Общая оценка / 5

    Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде

    Присматривайте за домом через смартфон/планшетный ПК с помощью беспроводного домашнего HD-монитора In.Sight. Благодаря поддержке HD-видео и режиму ночного видения вы сможете наблюдать за домом и днем, и ночью. Монитор легко установить и настроить, а при обнаружении движения или шума монитор отправляет оповещения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводной домашний монитор In.Sight HD

    Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде

    Присматривайте за домом через смартфон/планшетный ПК с помощью беспроводного домашнего HD-монитора In.Sight. Благодаря поддержке HD-видео и режиму ночного видения вы сможете наблюдать за домом и днем, и ночью. Монитор легко установить и настроить, а при обнаружении движения или шума монитор отправляет оповещения. Узнать обо всех преимуществах

    Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде

    Присматривайте за домом через смартфон/планшетный ПК с помощью беспроводного домашнего HD-монитора In.Sight. Благодаря поддержке HD-видео и режиму ночного видения вы сможете наблюдать за домом и днем, и ночью. Монитор легко установить и настроить, а при обнаружении движения или шума монитор отправляет оповещения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводной домашний монитор In.Sight HD

    Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде

    Присматривайте за домом через смартфон/планшетный ПК с помощью беспроводного домашнего HD-монитора In.Sight. Благодаря поддержке HD-видео и режиму ночного видения вы сможете наблюдать за домом и днем, и ночью. Монитор легко установить и настроить, а при обнаружении движения или шума монитор отправляет оповещения. Узнать обо всех преимуществах

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      Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде

      с поддержкой HD-видео и режимом ночного видения

      • Wi-Fi и HD
      • Широкий угол обзора, ночное видение
      • Для смартфона и планшетного ПК
      • Поддержка iVideon
      Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме

      Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме

      Беспроводной монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук на смартфон или планшетный компьютер. Такое устройство можно разместить в любом уголке дома.

      Режим ночного видения для работы в темноте

      Режим ночного видения для работы в темноте

      Инфракрасное излучение в режиме ночного видения позволяет наблюдать за домом даже в темное время суток: на экране отображается четкое черно-белое изображение. Режим ночного видения включается и отключается как автоматически, так и вручную.

      Широкоугольный объектив для большего угла обзора

      Широкоугольный объектив для большего угла обзора

      Угол обзора беспроводного домашнего HD-монитора Philips In.Sight M120 превосходит аналоги — панорама в 102 градуса позволяет увидеть сразу все пространство комнаты.

      Простая настройка монитора с помощью кода QR

      Простая настройка монитора с помощью кода QR

      Нет ничего проще, чем настройка с помощью приложения In.Sight+. Приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.

      Телефонные уведомления о регистрации движения и звука

      Телефонные уведомления о регистрации движения и звука

      Невозможно предугадать, когда может что-то случиться. Монитор In.Sight постоянно следит за домом при помощи регулируемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.

      Зашифрованное соединение для надежной видеосвязи

      Зашифрованное соединение для надежной видеосвязи

      Мощная технология шифрования, используемая в беспроводной радионяне In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования, обеспечивая защищенное соединение каждый раз, когда вы смотрите на своего малыша.

      Режим разговора Push to Talk через смартфон/планшетный ПК

      Монитор In.Sight позволяет не только следить за домом, но также общаться с родными и близкими. Просто нажмите кнопку "Talk" на смартфоне или планшетном ПК и говорите — это удобный способ оставаться на связи.

      Смотрите видео с монитора вместе с другими пользователями смартфонов и планшетных ПК

      Вы можете предоставить доступ к мониторам своим друзьям и родственникам, чтобы они присматривали за вашим домом. Открыть доступ к каждому монитору можно в приложении In.Sight+.

      • Объектив и датчик

        Датчик
        HD 720p
        Режим фокусировки
        Фиксированный
        Угол обзора
        102 градуса
        Диапазон фокусировки
        от 0,8 м до бесконечности
        Датчик освещения Ambient
        Да, дневной/ночной режим
        Ночной режим
        Инфракрасное излучение

      • Качество видео

        Потоковое HD/VGA/QVGA
        Да
        Форматы
        Сжатие видеоданных H.264
        Баланс белого
        Автоматический баланс белого
        Экспозиция
        Автоустановка экспозиции

      • Особенности

        Wi-Fi
        802.11 b/ g/ n (2,4 ГГц)
        Обнаружение движения
        Да
        Обнаружение шума
        Да
        LED-индикатор
        Да
        Ночное видение
        Да
        База
        Настраиваемое направление наблюдения

      • ПО

        Название приложения
        InSightHD
        Установка
        через приложение для устройств Android/Apple
        Автоматическое обновление приложения
        Да (для устройств Android/Apple)
        Поддерживаемая операционная система
        • Android 2.3 или более поздней версии
        • iOS6 или более поздняя версия
        Совместима с iPad
        iPad 2 или более поздней версии
        Совместимость с iPhone
        iPhone 4S и более поздней версии
        Совместимость с iPod
        iPod Touch 4-го поколения и более поздней версии
        Совместимость с телефонами Android
        Philips рекомендует использовать смартфоны с характеристиками, как у Samsung Galaxy S3, или лучшими

      • Аксессуары в комплекте

        Адаптер питания USB
        1
        Кабель USB
        Да, 3 м
        Крепление на стене
        Да
        Винты/настенные анкеры
        2
        Краткое руководство
        Да

      • Вход и выход

        Микрофон
        • Высокочувствительный
        • Моно
        USB
        Порт mini-USB
        Динамик
        Встроенный

      • Размеры

        Высота упаковки
        160  мм
        Ширина упаковки
        158  мм
        Глубина упаковки
        78  мм
        Высота продукта
        114  мм
        Ширина продукта
        65  мм
        Глубина продукта
        65  мм

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