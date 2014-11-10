Присматривайте за домом через iPhone или iPad

Присматривайте за домом через iPhone/iPad с помощью беспроводного домашнего HD-монитора In.Sight. Благодаря поддержке HD-видео и режиму ночного видения вы сможете наблюдать за домом и днем, и ночью. Монитор легко установить и настроить, а при обнаружении движения или шума монитор отправляет оповещения. Узнать обо всех преимуществах