Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей

Любители самой разной музыки участвовали в обширных исследованиях, чтобы мы могли понять их музыкальные пристрастия — например, баланс звуковых характеристик. Затем наши инженеры-акустики настроили наушники Fidelio M1, чтобы они передавали даже мельчайшие детали, которые влияют на восприятие звука слушателями, включая отражение звука ухом и ответный резонанс. В результате наушники M1 воспроизводят звук с максимальным приближением к оригинальной записи — даже с учетом современных стилей записи.