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Philips Fidelio

Наушники с оголовьем

M1/00
Fidelio
Общая оценка / 5
Fidelio
  • Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были. Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были. Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
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    Philips Fidelio Наушники с оголовьем

    M1/00
    Общая оценка / 5

    Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

    В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание на ходу. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Fidelio Наушники с оголовьем

    Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

    В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание на ходу. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

    В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание на ходу. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Fidelio Наушники с оголовьем

    Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

    В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание на ходу. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      • Fidelio
      • Черный
      Встроенный микрофон с кнопкой приема вызова и чехол входят в комплект поставки

      Встроенный микрофон с кнопкой приема вызова и чехол входят в комплект поставки

      Встроенный микрофон с кнопкой приема вызова и чехол входят в комплект поставки

      Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу

      Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу

      Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу

      Акустическая изоляция не пропускает ни одного звука

      Акустическая изоляция не пропускает ни одного звука

      Акустическая изоляция — это специально разработанная звукоизолирующая лента, которая встроена в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. Это обеспечивает превосходное, насыщенное воспроизведение басов.

      Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции

      Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции

      Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции.

      Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

      Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

      Акустически закрытая конструкция оснащена системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах чашек наушников. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. Вместе с акустической изоляцией она сохраняет естественную четкость музыки и обеспечивает точную и динамичную передачу басов без ущерба для чистоты звука.

      Двуслойные чашки наушников для точности звучания

      Двуслойные чашки наушников для точности звучания

      Двуслойные чашки наушников M1 специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1 станут идеальным музыкальным компаньоном на долгие годы.

      Мощные излучатели с неодимовыми магнитами для достоверного звучания

      Мощные излучатели с неодимовыми магнитами для достоверного звучания

      Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

      Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта

      Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта

      Материалы, которые используются в Fidelio M1, были тщательно отобраны, чтобы наушники обеспечивали комфорт при продолжительном прослушивании и обладали высоким качеством звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального комфорта и эргономичности. Амбушюры не только сами идеально соответствуют форме звукового канала, но и удерживают басовое звучание внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагрев при прослушивании, в них используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и кожи с белковым покрытием в оптимальной пропорции.

      Кабель из бескислородной меди с тканевой оплеткой сохраняет качество сигнала

      Кабель из бескислородной меди с тканевой оплеткой сохраняет качество сигнала

      Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука

      Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука.

      Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей

      Любители самой разной музыки участвовали в обширных исследованиях, чтобы мы могли понять их музыкальные пристрастия — например, баланс звуковых характеристик. Затем наши инженеры-акустики настроили наушники Fidelio M1, чтобы они передавали даже мельчайшие детали, которые влияют на восприятие звука слушателями, включая отражение звука ухом и ответный резонанс. В результате наушники M1 воспроизводят звук с максимальным приближением к оригинальной записи — даже с учетом современных стилей записи.

      Технические характеристики

      • Звук

        Диапазон частот
        15—24 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Чувствительность
        106  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        150  мВт
        Искажения
        КНИ < 0,1 %
        WBCV
        111 мВ

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Бескислородный кабель (1,1 м)
        Подходит для:
        iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей

      • Аксессуары

        Чехол для хранения
        Да
        Аудиокабель
        с микрофоном и кнопкой приема вызова

      • Размеры упаковки

        высота
        25  см
        высота
        9,8  (дюймы)
        ширина
        19,5  см
        ширина
        7,7  (дюймы)
        Глубина
        8  см
        Глубина
        3,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,205  кг
        Вес нетто
        0,452  фунта
        Вес брутто
        0,66  кг
        Вес брутто
        1,455  фунта
        Вес упаковки
        0,455  кг
        Вес упаковки
        1,003  фунта
        EAN
        69 23410 71581 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        20  см
        Длина
        7,9  (дюймы)
        ширина
        16,9  см
        ширина
        6,7  (дюймы)
        высота
        26,5  см
        высота
        10,4  (дюймы)
        Вес нетто
        0,41  кг
        Вес нетто
        0,904  фунта
        Вес брутто
        1,542  кг
        Вес брутто
        3,399  фунта
        Вес упаковки
        1,132  кг
        Вес упаковки
        2,496  фунта
        GTIN
        1 69 23410 71581 8
        Количество потребительских упаковок
        2

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,7  (дюймы)
        Глубина
        4.2  см
        высота
        18  см
        высота
        7,1  (дюймы)
        Вес
        0,166  кг
        Вес
        0,366  фунта
        ширина
        6,5  (дюймы)
        ширина
        16,4  см

      Что входит в комплект?

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