Другие продукты в комплекте
- Fidelio M1
- Fidelio M1
M1/00
Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание на ходу. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Встроенный микрофон с кнопкой приема вызова и чехол входят в комплект поставки
Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу
Акустическая изоляция — это специально разработанная звукоизолирующая лента, которая встроена в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. Это обеспечивает превосходное, насыщенное воспроизведение басов.
Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции.
Акустически закрытая конструкция оснащена системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах чашек наушников. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. Вместе с акустической изоляцией она сохраняет естественную четкость музыки и обеспечивает точную и динамичную передачу басов без ущерба для чистоты звука.
Двуслойные чашки наушников M1 специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1 станут идеальным музыкальным компаньоном на долгие годы.
Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.
Материалы, которые используются в Fidelio M1, были тщательно отобраны, чтобы наушники обеспечивали комфорт при продолжительном прослушивании и обладали высоким качеством звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального комфорта и эргономичности. Амбушюры не только сами идеально соответствуют форме звукового канала, но и удерживают басовое звучание внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагрев при прослушивании, в них используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и кожи с белковым покрытием в оптимальной пропорции.
Кабель из бескислородной меди с тканевой оплеткой сохраняет качество сигнала
Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука.
В обширном исследовании изучались музыкальные пристрастия самых взыскательных меломанов, — например, баланс звуковых характеристик. Затем наши инженеры-акустики настроили наушники Fidelio M1 так, чтобы они передавали даже мельчайшие детали, которые влияют на восприятие звука слушателями, включая отражение звука ухом и ответный резонанс. Благодаря этой работе наушники M1 воспроизводят звук с максимальным приближением к оригинальной записи — даже с учетом современных стилей записи.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.