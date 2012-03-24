Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта

Материалы, которые используются в Fidelio M1, были тщательно отобраны, чтобы наушники обеспечивали комфорт при продолжительном прослушивании и обладали высоким качеством звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального комфорта и эргономичности. Амбушюры не только сами идеально соответствуют форме звукового канала, но и удерживают басовое звучание внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагрев при прослушивании, в них используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и кожи с белковым покрытием в оптимальной пропорции.