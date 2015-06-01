M2L/00
Звук высокого разрешения
Благодаря коннектору Lightning и встроенному ЦАП, наушники M2L обеспечивают воспроизведение прямо на устройстве iOS в качестве звучания Fidelio и высоком разрешении, без искажений и перекрестных помех. Наслаждайтесь удивительно четким звуком и стильным дизайном, где бы вы ни находились.Узнать обо всех преимуществах
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Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.
Модель Philips Fidelio M2L оснащена коннектором Lightning™, который передает четкий цифровой сигнал прямо на наушники. Сохранение цифрового сигнала позволяет избежать перекрестных помех и улучшить разделение стереосигнала.
Модель Philips Fidelio M2L оснащена цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), поэтому вы сможете наслаждаться любимой музыкой в высоком разрешении в любое время и в любом месте — нет необходимости брать с собой дополнительное оборудование!
Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.
Благодаря Philips Fidelio M2L вы сможете наслаждаться музыкой в высоком разрешении (24 бит, 48 кГц), передаваемой с устройства iOS через коннектор Lightning. Модель M2L гарантирует максимальные впечатления от прослушивания и воспроизводит каждую звуковую деталь, задуманную автором.
Модель Fidelio M2L изготовлена из тщательно отобранных материалов, что обеспечивает комфорт при длительном прослушивании и превосходное качество звука. Дышащие амбушюры из пеноматериала с памятью формы распределяют давление и рассеивают тепло, благодаря чему наушники Fidelio M2L невероятно приятно носить.
В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.
Любители самой разной музыки участвовали в обширных исследованиях, чтобы мы могли понять их музыкальные предпочтения — например, выяснить, каков оптимальный баланс звуковых характеристик. Затем наши инженеры-акустики настроили наушники Fidelio M2L так, чтобы они передавали даже мельчайшие детали, которые влияют на восприятие звука слушателями, включая отражение звука ухом и ответный резонанс. В результате наушники M2L воспроизводят звук с максимальным приближением к оригинальному звучанию — даже с учетом современных стилей записи.
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