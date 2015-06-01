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  • Звук высокого разрешения Звук высокого разрешения Звук высокого разрешения

    Fidelio Наушники с коннектором Lightning

    M2L/00

    Звук высокого разрешения

    Благодаря коннектору Lightning и встроенному ЦАП, наушники M2L обеспечивают воспроизведение прямо на устройстве iOS в качестве звучания Fidelio и высоком разрешении, без искажений и перекрестных помех. Наслаждайтесь удивительно четким звуком и стильным дизайном, где бы вы ни находились.

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    Fidelio Наушники с коннектором Lightning

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    Звук высокого разрешения

    • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    • Уникальные подушечки из пеноматериала
    • Компактно складываются
    Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

    Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

    Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

    Коннектор Lightning™ для устройств iOS

    Коннектор Lightning™ для устройств iOS

    Модель Philips Fidelio M2L оснащена коннектором Lightning™, который передает четкий цифровой сигнал прямо на наушники. Сохранение цифрового сигнала позволяет избежать перекрестных помех и улучшить разделение стереосигнала.

    Встроенный ЦАП и усилитель для воспроизведения музыки в высоком разрешении

    Встроенный ЦАП и усилитель для воспроизведения музыки в высоком разрешении

    Модель Philips Fidelio M2L оснащена цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), поэтому вы сможете наслаждаться любимой музыкой в высоком разрешении в любое время и в любом месте — нет необходимости брать с собой дополнительное оборудование!

    Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

    Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

    Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.

    Звук высокого разрешения на устройствах iOS

    Звук высокого разрешения на устройствах iOS

    Благодаря Philips Fidelio M2L вы сможете наслаждаться музыкой в высоком разрешении (24 бит, 48 кГц), передаваемой с устройства iOS через коннектор Lightning. Модель M2L гарантирует максимальные впечатления от прослушивания и воспроизводит каждую звуковую деталь, задуманную автором.

    Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки

    Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки

    Модель Fidelio M2L изготовлена из тщательно отобранных материалов, что обеспечивает комфорт при длительном прослушивании и превосходное качество звука. Дышащие амбушюры из пеноматериала с памятью формы распределяют давление и рассеивают тепло, благодаря чему наушники Fidelio M2L невероятно приятно носить.

    Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы

    Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы

    В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.

    Алюминий и стеганая кожа для превосходного дизайна и высокого качества

    Алюминий и стеганая кожа для превосходного дизайна и высокого качества

    Чехол из искусственной замши — стильная защита наушников

    Чехол из искусственной замши — стильная защита наушников

    Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей

    Любители самой разной музыки участвовали в обширных исследованиях, чтобы мы могли понять их музыкальные предпочтения — например, выяснить, каков оптимальный баланс звуковых характеристик. Затем наши инженеры-акустики настроили наушники Fidelio M2L так, чтобы они передавали даже мельчайшие детали, которые влияют на восприятие звука слушателями, включая отражение звука ухом и ответный резонанс. В результате наушники M2L воспроизводят звук с максимальным приближением к оригинальному звучанию — даже с учетом современных стилей записи.

    • Звук

      Диапазон частот
      7—25 000 Гц
      Сопротивление
      16 Ом
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      150  мВт
      Искажение (КНИ)
      КНИ < 0,1 %

    • Подключения

      Разъем
      коннектор Lightning
      Подходит для:
      Разработано для iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini с дисплеем Retina, iPad (4-го поколения), iPad mini, iPod touch (5-го поколения)
    Badge-D2C

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