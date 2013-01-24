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1

Стильный беспроводной телефон Linea

M3301W/51
Общая оценка / 5
2 награды
  • Уникальные возможности подключения Уникальные возможности подключения Уникальные возможности подключения
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    Стильный беспроводной телефон Linea

    M3301W/51
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Уникальные возможности подключения

    Простота и элегантность исполнения — вот отличительные черты Philips LINEA, благодаря которым это устройство займет достойное место в любом современном интерьере. Продуманная конструкция и выразительные очертания, не устаревающие со временем, позволяют назвать LINEA истинным произведением искусства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стильный беспроводной телефон Linea

    Уникальные возможности подключения

    Простота и элегантность исполнения — вот отличительные черты Philips LINEA, благодаря которым это устройство займет достойное место в любом современном интерьере. Продуманная конструкция и выразительные очертания, не устаревающие со временем, позволяют назвать LINEA истинным произведением искусства. Узнать обо всех преимуществах

    Уникальные возможности подключения

    Простота и элегантность исполнения — вот отличительные черты Philips LINEA, благодаря которым это устройство займет достойное место в любом современном интерьере. Продуманная конструкция и выразительные очертания, не устаревающие со временем, позволяют назвать LINEA истинным произведением искусства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стильный беспроводной телефон Linea

    Уникальные возможности подключения

    Простота и элегантность исполнения — вот отличительные черты Philips LINEA, благодаря которым это устройство займет достойное место в любом современном интерьере. Продуманная конструкция и выразительные очертания, не устаревающие со временем, позволяют назвать LINEA истинным произведением искусства. Узнать обо всех преимуществах

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      Уникальные возможности подключения

      • Дисплей 1,6", подсветка белого цвета
      • Громкая связь на трубке
      Высококонтрастный двухстрочный реверсивный дисплей 4,1 см (1,6")

      Высококонтрастный двухстрочный реверсивный дисплей 4,1 см (1,6")

      Высококонтрастный реверсивный ЖК-дисплей "белое на черном" обеспечивает удобный просмотр и отлично дополняет элегантный дизайн.

      Калиброванные кнопки для удобного набора

      Калиброванные кнопки для удобного набора

      Калиброванная, тщательно продуманная клавиатура гарантирует безошибочный и удобный набор как при обычном звонке, так и при добавлении номера в телефонную книгу.

      Нулевая мощность излучения в режиме ECO+

      Нулевая мощность излучения в режиме ECO+

      Телефоны Philips отличаются высокой энергоэффективностью, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. В режиме ECO уровень излучения уменьшается на 60 %, а во время зарядки — на 95 %. В режиме ECO+ уровень излучения снижается до нуля.

      Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

      Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

      Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

      Удобная система хранения шнура обеспечивает отличный внешний вид со всех сторон.

      Удобная система хранения шнура обеспечивает отличный внешний вид со всех сторон.

      Удобная система хранения шнура удачно скрывает провода. Продуманная конструкция со скрытыми разъемами и внутренней направляющей кабеля обеспечивает аккуратность и свободу пространства от лишних проводов.

      Идеально настроенные магнитные контакты гарантируют надежное соединение

      Идеально настроенные магнитные контакты гарантируют надежное соединение

      Идеально настроенные магнитные контакты с оптимальной силой магнитного поля расположены в верхней части трубки и базы для обеспечения надежного соединения при устойчивом вертикальном положении телефона. Продуманная конструкция углубления на базе не только имеет привлекательный внешний вид, но и обеспечивает комфорт при снятии трубки.

      Усовершенствованная проверка звука и настройка для превосходного качества передачи голоса

      Усовершенствованная проверка звука и настройка для превосходного качества передачи голоса

      Говоря о звуке высокого качества, мы подразумеваем продвинутые решения акустической инженерии, которые позволяют сделать звучание голоса настолько четким и естественным, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами. Высококачественные компоненты, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка — вот где виден многолетний опыт в сфере разработки высокотехнологичных аудиосистем и наушников.

      Изящный дизайн и компактная подставка для экономии пространства

      Изящный дизайн и компактная подставка для экономии пространства

      Технические характеристики

      • Комфорт

        Структура меню в трубке
        Меню-список
        Динамик для громкой связи
        Да
        Индикатор уровня сигнала
        3-полосный индикатор
        Индикатор заряда аккумулятора
        3-полосный значок аккумулятора
        Intercom — использование нескольких трубок
        Да
        Отображение даты/времени
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Программируемые "горячие" клавиши
        Клавиша «1» и «2»
        Распределение вызовов
        • Ожидание вызова*
        • Определитель номера*
        • Отключение микрофона
        • Пропущенные звонки
        • Принятые звонки
        Блокировка клавиатуры
        Да
        Включение/выключение звука нажатия кнопок
        Да
        Автоматическое прекращение разговора
        Да
        Возможность работы с несколькими базами
        1
        Возможность подключения нескольких трубок
        до 4
        Клавиатура с подсветкой
        Белый
        До 16 часов работы в режиме разговора
        Да
        До 180 часов работы в режиме ожидания
        Да
        Время зарядки: 8 часов
        Да
        Длина телефонного провода
        1,8 м
        Длина шнура питания
        1,8 м
        Модельный ряд
        Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м

      • Звук

        Мелодии звонка на телефонной трубке
        10 полифонических
        Звук высокого качества
        Да

      • Изображение/дисплей

        Размер дисплея
        4,1 см (1,6")
        Тип дисплея
        1-строчная точечная матрица + 1-строчный цифровой дисплей + фиксированные значки
        Подсветка: да
        Да
        Цвет подсветки
        Белый

      • Объем памяти

        Телефонная книга
        50 имен и номеров
        Объем списка повторных наборов
        10 записей
        Регистрация поступивших вызовов
        На 20 записей
        Сохранение телефонной книги в базе
        Да

      • Питание

        Емкость аккумулятора
        550 мА/ч
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридные аккумуляторы AAA — 2 шт.
        Электропитание
        100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
        Потребляемая мощность
        < 0,7 Вт

      • Безопасность

        Шифрование передаваемых данных: да
        Да

      • Сетевые функции

        Совместимость
        GAP

      • Значение SAR

        Трубки Philips
        < 0,1 Вт/кг

      • Экодизайн

        Eco+
        Да

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Укладка
        высота
        12  см
        ширина
        22,5  см
        Глубина
        10  см
        Вес брутто
        0,6162  кг
        Вес нетто
        0,4388  кг
        Вес упаковки
        0,1774  кг
        EAN
        48 95185 60109 0

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