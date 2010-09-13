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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Компонентная система Hi-Fi с Blu-ray

    MBD3000/12

    Одержимые звуком

    Компонентная система HiFi Blu-ray от Philips — это изображение Full HD 1080p, купольные динамики, четкий и точный звук Dolby TrueHD и многое другое. Плюс к этому: отделка лучшими материалами, DVD и Blu-ray, CD-диски и прочие медиаматериалы, которые вы никогда не видели и не слышали в таком качестве.

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    Компонентная система Hi-Fi с Blu-ray

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    Одержимые звуком

    Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности

    Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p

    Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p

    Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

    Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX

    Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX

    Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

    1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре

    1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре

    Настоящий кинотеатр у вас дома: видео c частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

    BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета

    BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета

    BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

    Dolby TrueHD для объемного звучания высокого качества

    Dolby TrueHD для объемного звучания высокого качества

    Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотличимо от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

    Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

    Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

    Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

    Общая вых. мощность 100 Вт RMS

    Общая вых. мощность 100 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Акустические системы в деревянном корпусе для великолепного и естественного звучания

    Акустические системы в деревянном корпусе для великолепного и естественного звучания

    Природа одарила нас самым лучшим. И одним из ее даров является дерево. Оказывается, дерево обладает такими акустическими характеристиками, которые идеально подходят для изготовления звукового оборудования и музыкальных инструментов. По этой причине такие великолепные инструменты, как пианино или скрипка, изготавливаются из дерева — по той же причине корпус этой АС выполнен из дерева. Насладитесь богатым и реалистичным звучанием АС из натурального дерева.

    Купольный динамик ВЧ для четкого и естественного звука

    Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.

    EasyLink позволяет управлять HDMI-устройствами через HDMI CEC

    Не хотите использовать несколько пультов ДУ для управления всеми устройствами, подключенными к домашней системе развлечения? С помощью EasyLink через HDMI-CEC можно использовать пульт ДУ для телеприставки для управления другими устройствами, совместимыми с HDMI-CEC (например, для одновременного включения или выключения всех устройств в системе). Для передачи системных команд в EasyLink используется стандартный кабель HDMI. При нажатии кнопки на пульте ДУ для телеприставки будут автоматически отправлены соответствующие сигналы на телевизор или другие устройства, совместимые с HDMI-CEC.

    Алюминиевый корпус

    Корпус этой музыкальной системы Philips изготовлен из литого алюминия и поэтому имеет малый вес и способен выдерживать высокие температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, такой корпус прочен и надежен.

    Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

    Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 50 Вт RMS
      Улучшение звука
      • цифровой усилитель класса "D"
      • тонкомпенсация
      • регулировка ВЧ и НЧ
      • Dolby Digital
      • Dolby Digital Plus
      • Dolby True HD
      • DTS

    • Громкоговорители

      Динамики
      • 5" НЧ-динамик
      • конический ВЧ-динамик
      Улучшения АС
      • Двухполосная
      • съемные решетки АС

    • Подключения

      USB
      полноскоростной USB 2.0
      Аудио-/видеовыход
      • выход компонентного видеосигнала
      • выход композитного видеосигнала (CVBS)
      • цифровой коаксильный выход
      • цифровой оптический выход
      • Выход HDMI
      • Наушники (3,5 мм)
      Вход Aux
      2xRCA (Аудио)
      Прочее
      ethernet

    • Аудиовоспроизведение

      Поддерживаемые форматы
      • MP3
      • PCM
      • WMA
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • MP3-DVD
      • WMA-CD
      • Флэш-накопитель USB

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      • установка часов RDS
      • название станции
      • тип программы
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • звуковой радиосигнал
      • Сигнал USB
      EasyLink (HDMI-CEC)
      запуск воспроизведения одним нажатием
      BD-Live (требуется 1 ГБ встроенной памяти)
      Да
      Часы
      • на основном дисплее
      • таймер отключения
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Испанский
      • Голландский
      • Шведский
      • Португальский
      • Датский
      • Финский
      • Польский
      • Турецкий
      • Норвежский
      Защита от детей
      ограничение на просмотр

    • Питание

      Источник питания
      220—240  В
      Источник питания
      50/60  Гц

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      50-кнопочный пульт с двумя батареями AAA
      Инструкция по эксплуатации
      Многоязычное
      Прочее
      • Антенна FM
      • Краткое руководство пользователя
      Кабели/подключение
      • аудио/видео кабель
      • шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Глубина основной АС
      231  миллиметра
      Ширина основной АС
      160  миллиметра
      Глубина основного устройства
      247  миллиметра
      Высота основного устройства
      98  миллиметра
      Ширина основного устройства
      277  миллиметра
      Высота упаковки
      430  миллиметра
      Ширина упаковки
      410  миллиметра
      Глубина упаковки
      325  миллиметра
      Высота основной АС
      255  миллиметра

    • Изображение/дисплей

      Формат изображения
      • 16:9
      • 21:9
      • 4:3
      Улучшение изображения
      • увеличение масштаба видео
      • высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)
      • прогрессивная развертка

    • Воспроизведение цифровых фотографий

      Улучшение изображения
      • разрешение высокой четкости
      • поворот
      • Увеличить
      • демонстрация слайдов с воспр. MP3
      Поддерживаемые медианосители
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      • Флэш-накопитель USB
      Формат сжатия изображений
      JPEG

    • Зеленый

      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,25  Вт

    • Воспроизведение видео

      Код региона BD
      B
      Режимы воспроизведения дисков
      • стандартное воспроизведение
      • пауза
      • поиск вперед/назад
      • замедленная перемотка вперед
      • возобновить воспроизведение с места остановки
      • пропустить
      • меню диска
      • повтор
      • Повтор участка A-B
      • Увеличить
      • угол
      Поддерживаемые медианосители
      • BD video
      • BD-R/RE 2.0
      • Формат BD-ROM
      • DVD
      • DVD-Video
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      • CD
      • video CD
      • CD-R/CD-RW
      • Флэш-накопитель USB
      • DivX Ultra
      Код региона DVD
      2
      Поддерживаемые форматы
      • AVCHD
      • DivX Ultra
      • H.264
      • MPEG2
      • VC-1
      • WMV

    Badge-D2C

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