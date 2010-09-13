MBD3000/12
Одержимые звуком
Компонентная система HiFi Blu-ray от Philips — это изображение Full HD 1080p, купольные динамики, четкий и точный звук Dolby TrueHD и многое другое. Плюс к этому: отделка лучшими материалами, DVD и Blu-ray, CD-диски и прочие медиаматериалы, которые вы никогда не видели и не слышали в таком качестве.
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Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.
Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.
Настоящий кинотеатр у вас дома: видео c частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.
BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.
Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотличимо от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.
Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!
Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.
Природа одарила нас самым лучшим. И одним из ее даров является дерево. Оказывается, дерево обладает такими акустическими характеристиками, которые идеально подходят для изготовления звукового оборудования и музыкальных инструментов. По этой причине такие великолепные инструменты, как пианино или скрипка, изготавливаются из дерева — по той же причине корпус этой АС выполнен из дерева. Насладитесь богатым и реалистичным звучанием АС из натурального дерева.
Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.
Не хотите использовать несколько пультов ДУ для управления всеми устройствами, подключенными к домашней системе развлечения? С помощью EasyLink через HDMI-CEC можно использовать пульт ДУ для телеприставки для управления другими устройствами, совместимыми с HDMI-CEC (например, для одновременного включения или выключения всех устройств в системе). Для передачи системных команд в EasyLink используется стандартный кабель HDMI. При нажатии кнопки на пульте ДУ для телеприставки будут автоматически отправлены соответствующие сигналы на телевизор или другие устройства, совместимые с HDMI-CEC.
Корпус этой музыкальной системы Philips изготовлен из литого алюминия и поэтому имеет малый вес и способен выдерживать высокие температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, такой корпус прочен и надежен.
Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Изображение/дисплей
Воспроизведение цифровых фотографий
Зеленый
Воспроизведение видео
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