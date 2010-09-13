Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX

Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.