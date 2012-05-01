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  • Микротеатр в кубе Микротеатр в кубе Микротеатр в кубе

    Микросистема кубической формы с DVD

    MCD1065/51

    Микротеатр в кубе

    Смотрите фильмы и слушайте музыку в отличном качестве у себя дома. Микросистема MCD1065 кубической формы с DVD от Philips воспроизводит DVD, VCD, CD и многие другие форматы, а также оснащена встроенным прямым портом USB для просмотра фотографий и подключения аудиоплееров. Дизайн и компактность системы позволяют разместить ее практически в любом месте и интерьере.

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    Микросистема кубической формы с DVD

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    Микротеатр в кубе

    благодаря прямому воспроизведению с USB

    • DVD
    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • 24 Вт макс.
    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

    Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

    DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    USB Direct для фото и музыки в формате MP3/WMA

    USB Direct для фото и музыки в формате MP3/WMA

    Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

    Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

    • Звук

      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      24 Вт

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Гарантийный буклет
    • Краткое руководство пользователя
    • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
    Badge-D2C

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