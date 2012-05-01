Микротеатр в кубе

Смотрите фильмы и слушайте музыку в отличном качестве у себя дома. Микросистема MCD1065 кубической формы с DVD от Philips воспроизводит DVD, VCD, CD и многие другие форматы, а также оснащена встроенным прямым портом USB для просмотра фотографий и подключения аудиоплееров. Дизайн и компактность системы позволяют разместить ее практически в любом месте и интерьере.