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  • Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком

    Микротеатр DVD

    MCD170/12

    Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком

    Теперь Вы точно будете потрясены изображением и звуком во время просмотра фильма дома! Стильный микротеатр DVD Philips MCD170 с динамическим усилением НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов.

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    Микротеатр DVD

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    Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком

    • Воспроизведение DVD
    • Прямой порт USB
    • Компактный дизайн
    Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

    Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

    DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    • Звук

      Выходная мощность
      2x5 Вт RMS, 400 Вт PMPO
      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Dolby Digital

    • Громкоговорители

      Основная АС
      • Акустическая система Bass Reflex
      • 3" НЧ-динамик

    • Подключения

      Аудиоподключения
      Линейный вход 3,5 мм
      Другие подключения
      • Линейный выход
      • Антенна FM
      • Цифровой коаксиальный выход
      Видеовыход — аналоговый
      • Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
      • S-Video (типа Hosiden)
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Улучшения тюнера
      Автосохранение
      Диапазоны тюнера
      • FM стерео
      • СВ
      Сохранение радиостанций
      40

    • Комфорт

      Будильники
      • Таймер отключения
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      Тип дисплея
      ЖК
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Традиционный китайский
      • Португальский
      • Испанский
      Цвет подсветки
      Синий
      Часы
      На главном дисплее

    • Питание

      Источник питания
      220—240 В

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Кабель композитного видеосигнала (Y)
      • Антенна FM/MW диапазонов
      • Гарантийный буклет
      • Краткое руководство пользователя
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      Краткое руководство пользователя
      16 языков
      Пульт ДУ
      40-кнопочный с литиевыми батареями
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков
      Инструкция по эксплуатации
      • Английский
      • Традиционный китайский

    • Размеры

      Глубина упаковки
      326  миллиметра
      Ширина устройства
      147  миллиметра
      Вес, включая упаковку
      4,8  кг
      Высота упаковки
      270  миллиметра
      Высота устройства
      231  миллиметра
      Ширина упаковки
      370  миллиметра
      Глубина устройства
      209  миллиметра
      Глубина основной АС
      153  миллиметра
      Ширина основной АС
      134  миллиметра
      Высота основной АС
      233  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Технология кассетной деки
      Механическая
      Режимы воспроизведения дисков
      • Программирование 20 дорожек
      • Повторить / одна / все / программа
      • Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      • MP3-CD
      • CD-RW
      • CD-R
      • CD
      • WMA-CD
      Режимы воспроизведения кассеты
      Электронная регулировка скорости
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Повтор
      • Вперемешку
      Тип загрузчика
      Верхняя сторона

    • Аудиозапись

      Носители записи
      Аудиокассета
      Улучшение записи на кассету
      • Начало синхронной записи с CD
      • Автоматический уровень записи
      • Запись одним нажатием кнопки

    • Воспроизведение видео

      Поддерживаемые медианосители
      • DVD+RW
      • DVD-Video
      • Компакт-диск с изображениями
      • Video CD/SVCD
      Режимы воспроизведения дисков
      • Угол
      • Замедленное движение
      • Увеличить
      • Повтор участка A-B
      • PBC
      • Ограничение на просмотр
      Регион DVD-дисков
      2
      Воспроизведение с прямого порта USB
      JPEG

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Антенна FM/MW диапазонов
    • Гарантийный буклет
    • Краткое руководство пользователя
    • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
    Badge-D2C

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