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    Музыкальная микросистема с DVD

    MCD2160/51

    Расслабьтесь под отличную музыку

    Слушайте любимую музыку с портативных устройств через прямой порт USB или аудиовход. С помощью акустической микросистемы Philips с DVD можно воспроизводить диски DVD, CD, MP3-CD и файлы в формате DivX. Насладитесь глубоким, насыщенным звуком благодаря акустической системе Bass Reflex.

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    Музыкальная микросистема с DVD

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    Расслабьтесь под отличную музыку

    Одержимые звуком

    • DVD
    • CD, MP3-CD, USB, FM
    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

    Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    • Звук

      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком
      Звуковая система
      Dolby Digital
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      70 Вт

    • Громкоговорители

      Излучатели АС
      Купольный динамик ВЧ c 4" НЧ-динамиком

    • Подключения

      Аудиоподключения
      • Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
      • Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
      Микрофон
      Разъем для микрофона
      USB
      Порт USB
      Видеовыход — аналоговый
      • Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
      • Компонентный Y Pb Pr (cinch)

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Улучшения тюнера
      Автосохранение
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Таймер отключения
      • Звуковой сигнал с радио
      • Сигнал USB
      Часы
      На главном дисплее
      Индикация
      Режим приглушения

    • Питание

      Источник питания
      • 110-240 В
      • 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Кабель композитного видеосигнала (Y)
      • Шнур питания сети переменного тока
      Пульт ДУ
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      Многоязычное

    • Размеры

      Вес брутто
      6,7  кг
      Глубина основной АС
      185  миллиметра
      Ширина основной АС
      140  миллиметра
      Глубина основного устройства
      220,4  миллиметра
      Высота основного устройства
      119  миллиметра
      Ширина основного устройства
      180  миллиметра
      Высота упаковки
      315  миллиметра
      Ширина упаковки
      663  миллиметра
      Глубина упаковки
      208  миллиметра
      Высота основной АС
      260  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • Повторить / одна / все / программа
      • Быстро вперед/назад
      • Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      • MP3-CD
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Запрограммированное воспроизведение
      • Повтор
      • Стоп
      Тип загрузчика
      • С приводом
      • Лоток

    • Воспроизведение фотоснимков

      Формат сжатия изображений
      JPEG
      Поддерживаемые медианосители
      • Компакт-диск с изображениями
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      Улучшение изображения
      Демонстрация слайдов с воспр. MP3

    • Воспроизведение видео

      Поддерживаемые медианосители
      • DivX
      • DVD-Video
      • Компакт-диск с изображениями
      • Video CD/SVCD
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      Режимы воспроизведения дисков
      • Повтор участка A-B
      • Угол
      • PBC
      • Замедленное движение
      • Увеличить
      • Ограничение на просмотр
      • Меню диска
      • Быстро назад
      • Быстро вперед
      • Экранное меню
      • Возобновление воспроизведения с места остановки
      Улучшение видеоизображения
      Прогрессивная развертка
      Регион DVD-дисков
      5

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Шнур питания сети переменного тока
    Badge-D2C

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