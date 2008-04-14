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    Микротеатр DVD

    MCD297/58

    Смотрите фильмы в отличном качестве

    В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Hi-Fi микросистема с проигрывателем DVD и MP3-CD и WMA-CD - два в одном! Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Система домашних развлечений кардинально меняется!

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    Микротеатр DVD

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    Смотрите фильмы в отличном качестве

    плюс прямое воспроизведение с USB

    • Воспроизведение DivX
    • Прямой порт USB
    • Компактный дизайн
    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Кассетная дека с автостопом

    Кассетная дека с автостопом

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    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

    Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

    • Звук

      Выходная мощность
      2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт

    • Подключения

      Вход Aux
      Линейный вход 3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      40

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, русский

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      7,75 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Антенна FM/MW диапазонов
    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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