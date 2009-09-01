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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Плоская микросистема DVD

    MCD388/12

    Одержимые звуком

    Насладитесь потрясающим качеством звука и изображения благодаря изящной микросистеме DVD Philips. Воспроизведение из разных источников и мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) обеспечивает высочайшее качество изображения.

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    Рекомендуемая розничная цена: 8 540 руб.

    Плоская микросистема DVD

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    Одержимые звуком

    Звук, заполняющий ваш дом

    • Беспроводной сабвуфер
    • возможность настенного монтажа
    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    Цифровой беспроводной сабвуфер для глубокого звучания низких частот

    Цифровой беспроводной сабвуфер для глубокого звучания низких частот

    Цифровой беспроводной сабвуфер обеспечивают более эффективное воспроизведение низких частот. В результате — мощное воспроизведение глубоких басов с минимальным искажением.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Общая вых. мощность 100 Вт RMS

    Общая вых. мощность 100 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Возможность крепления на стену в удобном месте

    Возможность крепления на стену в удобном месте

    Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

    Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео

    Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео

    Благодаря широким возможностям переноса файлов, разъему для прямого подключения USB и слотам для карт памяти SD доступ к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

    Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

    АС Dolby Virtual для кинематографического качества звука

    АС Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

    HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

    HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

    • Звук

      Выходная мощность
      • общая 100 Вт (RMS)
      • 2 x 20 Вт RMS / 60 Вт
      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • Динамическое усиление басов
      • тонкомпенсация
      • цифровой усилитель класса "D"
      • Dolby Digital
      • Акустические системы Dolby Virtual

    • Громкоговорители

      Динамики
      3" НЧ-динамик
      Количество встроенных АС
      2
      Типы АС
      Акустические системы Bass Reflex
      Типы НЧ-излучателей
      активный

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Аудио-/видеовыход
      • выход компонентного видеосигнала
      • выход композитного видеосигнала (CVBS)
      • выход коаксиального цифрового аудиосигнала
      • Выход HDMI
      • Наушники (3,5 мм)
      • Выход S-Video
      Вход Aux
      2xRCA (Аудио)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      • Карта памяти SD/MMC
      • Флэш-накопитель USB
      Прочее
      Поддержка меток ID3
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • запрограммированное воспроизведение
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      • название станции
      • установка часов RDS
      • тип программы
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • звуковой радиосигнал
      • Сигнал USB
      Часы
      • на основном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      • с приводом
      • слот
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Улучшения дисплея
      Режим приглушения
      Языки экранных меню
      • Голландский
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Испанский
      • Шведский
      • Турецкий
      Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.
      крепление на стене

    • Питание

      Источник питания
      110–240  В
      Источник питания
      50/60  Гц

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      с 40 кнопками и литиевой батареей
      Инструкция по эксплуатации
      Многоязычное
      Прочее
      • Антенна FM
      • Краткое руководство пользователя
      Кабели/подключение
      • кабель композитного видеосигнала (Y)
      • Кабель MP3 Link
      • шнур питания
      • адаптер SCART
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Вес брутто
      8  кг
      Глубина основного устройства
      120  миллиметра
      Высота основного устройства
      235  миллиметра
      Ширина основного устройства
      525  миллиметра
      Высота упаковки
      350  миллиметра
      Ширина упаковки
      565  миллиметра
      Глубина упаковки
      250  миллиметра
      Ширина сабвуфера
      170  миллиметра
      Высота сабвуфера
      195  миллиметра
      Глубина сабвуфера
      300  миллиметра

    • Изображение/дисплей

      Улучшение изображения
      • высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)
      • увеличение частоты дискретизации видео
      • увеличение масштаба видео

    • Воспроизведение цифровых фотографий

      Поддерживаемые медианосители
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      • компакт-диск с изображениями
      Формат сжатия изображений
      JPEG

    • Зеленый

      Режим ожидания Eco Power
      1  Вт

    • Воспроизведение видео

      Режимы воспроизведения дисков
      • Повтор участка A-B
      • угол
      • PBC
      • Увеличить
      • ограничение на просмотр
      • меню диска
      • перемотка назад
      • перемотка вперед
      • Экранное меню
      • замедленное движение
      • возобновить воспроизведение с места остановки
      Поддерживаемые медианосители
      • DivX
      • DVD-Video
      • видео: CD/SVCD
      • компакт-диск с изображениями
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      Код региона DVD
      2

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель линейного входа MP3
    Badge-D2C

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