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Компонентная система Hi-Fi с DVD

MCD716/12
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    Компонентная система Hi-Fi с DVD

    MCD716/12
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    Одержимые звуком

    Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Черные глянцевые акустические системы обеспечивают высококачественный звук, а благодаря возможности воспроизведения DVD можно на одной микросистеме и слушать музыку, и смотреть видео. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Компонентная система Hi-Fi с DVD

    Одержимые звуком

    Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Черные глянцевые акустические системы обеспечивают высококачественный звук, а благодаря возможности воспроизведения DVD можно на одной микросистеме и слушать музыку, и смотреть видео. Узнать обо всех преимуществах

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      Одержимые звуком

      Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

      • Ленточный динамик ВЧ
      • 100 Вт
      Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

      Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

      Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

      Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

      Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

      12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

      Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

      Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

      Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монопольный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      High-end дизайн компонентов и подставки

      High-end дизайн компонентов и подставки

      Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.

      Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

      Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

      Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

      Общая вых. мощность 100 Вт RMS

      Общая вых. мощность 100 Вт RMS

      Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

      АС с глянцевым черным корпусом — отличный дизайн и высокое качество

      0

      • Звук

        Выходная мощность
        2 x 50 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 100 Вт
        Улучшение звука
        • цифровой усилитель класса "D"
        • Цифровое управление звуком 4 режима
        • Динамическое усиление басов
        • тонкомпенсация
        • Dolby Digital

      • Громкоговорители

        Динамики
        • 5" НЧ-динамик
        • ленточный ВЧ-динамик
        Улучшения АС
        • Двухполосная
        • съемные решетки АС
        Типы АС
        Акустические системы Bass Reflex

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Аудио-/видеовыход
        • 2xRCA (Аудио)
        • выход компонентного видеосигнала
        • выход композитного видеосигнала (CVBS)
        • выход коаксиального цифрового аудиосигнала
        • Наушники (3,5 мм)
        • Выход SCART
        • Выход S-Video
        Вход Aux
        2xRCA (Аудио)

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        повтор/в произвольном порядке/программа
        Поддерживаемые медианосители
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • быстро назад/быстро вперед
        • воспроизведение/пауза
        • предыдущая/следующая
        • запрограммированное воспроизведение
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Сохранение радиостанций
        20
        RDS
        • тип программы
        • радиотекст
        • установка часов RDS
        • название станции
        Улучшения тюнера
        • автоматическая цифровая настройка
        • автопоиск

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • звуковой радиосигнал
        • Сигнал USB
        Часы
        • на основном дисплее
        • таймер отключения
        Тип загрузчика
        • с приводом
        • лоток
        Тип дисплея
        Дисплей VFD
        Улучшения дисплея
        Режим приглушения
        Языки экранных меню
        • Голландский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Португальский
        • Испанский
        • Шведский
        • Турецкий

      • Питание

        Источник питания
        220—240  В
        Источник питания
        50  Гц

      • Аксессуары

        Пульт ДУ
        47-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA
        Инструкция по эксплуатации
        Многоязычное
        Прочее
        • Антенна FM
        • Краткое руководство пользователя
        Кабели/подключение
        • кабель композитного видеосигнала (Y)
        • кабель управления
        • шнур питания
        Гарантия
        Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

      • Размеры

        Вес брутто
        12,5  кг
        Глубина основной АС
        220  миллиметра
        Ширина основной АС
        160  миллиметра
        Глубина основного устройства
        230  миллиметра
        Высота основного устройства
        160  миллиметра
        Ширина основного устройства
        240  миллиметра
        Высота упаковки
        375  миллиметра
        Ширина упаковки
        525  миллиметра
        Глубина упаковки
        330  миллиметра
        Высота основной АС
        270  миллиметра

      • Воспроизведение цифровых фотографий

        Улучшение изображения
        демонстрация слайдов с воспр. MP3
        Поддерживаемые медианосители
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • компакт-диск с изображениями
        Формат сжатия изображений
        JPEG

      • Зеленый

        Режим ожидания Eco Power
        1  Вт

      • Воспроизведение видео

        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • угол
        • PBC
        • Увеличить
        • ограничение на просмотр
        • меню диска
        • перемотка назад
        • перемотка вперед
        • Экранное меню
        • возобновить воспроизведение с места остановки
        • замедленное движение
        Поддерживаемые медианосители
        • DivX
        • DVD-Video
        • компакт-диск с изображениями
        • видео: CD/SVCD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        Код региона DVD
        2

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